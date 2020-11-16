Дуно ву
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Берло дыре тросэз гуртоос но сад-бакча возисьёс ву басьто скважинаысь. Угось азьло аръёсы кыскем ву гумыос сыномо-пасясько, башняос тӥясько. Соин валче, скважина ӧвӧл ке, вутэк кыльыны кема ӧвӧл.
Но музъемысь ву кыскон — инкуазьлэсь пайда басьтон. Та понна лицензия кулэ, ивортэ Удмуртиысь Инкуазь кусыпъёсъя министерство.
Туэ сӥзьыл министерствоысь специалистъёс шараязы артезианской скважина чотын пайда поттӥсь сад-бакчаез. Дэри ёросысь огаз СНТ-ын таӵе амалэн вань участокъёсы ву кыскиллям. Законэз тӥямез понна йӧтӥз сад-бакча товариществолы. Табере солы 800 сюрс манет штраф тыроно луоз.
Удмуртиысь Инкуазь кусыпъёсъя министерство ивортэмъя, воштӥськонъёс луизы 2020-тӥ арын 1-тӥ январьысен Россиысь «Музъем узырлыкъёс сярысь» Законлэн 19.2-тӥ статьяяз. Соя адямиос асьсэ музъемзы вылын колодча гудыны быгато 35 метр мурдалае гинэ. Но скважинаысь вуэз аслыд гинэ кутыны яра, мукетъёслы вузам-ӵектэм, пайда поттэм понна штраф лякыны быгатозы. Со сяна, ву кыскыны
лэземын нуналаз троссэ 100 кубометр гинэ.
Скважина возён понна сад-бакча кооперативъёс кылем ар пумын лицензия басьяны кутскизы. Со понна кунлы пошлина тыроно —
7 сюрс 500 манет. Нош кин инкуазез эскерисьёслэн ки улазы шеде, солы административной кыл кутон чакламын.
КоАП-ысь 7.3-тӥ статьяя нимаз кузёослы 3 сюрс — 5 сюрс манет тыриськон тупатэмын, кивалтӥсьёслы — 30 сюрс манетысен 50 сюрс манетозь, огазеяськонъёслы 800 сюрс манетысен 1 миллион манетозь штраф сёто.
Елена Скворцова
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