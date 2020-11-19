Дано нуналъёсмы уз вунэ

Кун Кенешын та вакытэ эскеро «Удмурт Элькунысь праздникъёс но дано нуналъёс сярысь» законлэсь проектсэ. 1-тӥ лыдӟемен со учкемын ни. Марлы со кулэ? Та сярысь кенешиськом Кун Кенешысь Наукая, дышетонъя, культурая, нациосын но егитъёсын ужан политикая ялан ужась комиссилэн кивалтӥсеныз Татьяна Ишматоваен.

Т. Ишматова

Туспуктэм кутэмын Т. Ишматвалэе «ВКонтате» архивысьтыз

— Татьяна Витальевна, праздникъёсты, дано нуналъёсты али но пусйиськом, малы соосты законэн юнматыны кулэ меда?

— Ваньмыз валамон но радызъя мед луоз шуыса. Кылсярысь, медаз малпаса улэ: ку меда удмурт кыллэсь нуналзэ пусйиськом? Котькудмы мед тодом: 27-тӥ ноябре. Озьы ик мукет праздникъёсъя но дано нуналъёсъя.

Та законлэсь проектсэ ӵектон азьын ми мукет улосъёслэсь но опытсэс эскерим. Тодӥм: 44-яз та выллем законъёс вань ни. Бен, котькудаз пӧртэм сямен нимасько. 7-аз улосын праздникъёс пӧлы пыртэмын одӥг гинэ асьсэ нуналзы, кылсярысь, Ямало-Ненецкой автономной округын, законэн юнматыса ик, пусъё Уйпалан улӥсь ӧжыт лыдъем калыкъёслэсь нуналзэс. Куд-ог улосъёсын нимысьтыз пусъё историен, тодмо адямиосын герӟаськем дано нуналъёссэс гинэ. Но данаказ нимаз висъямын праздникъёс но, дано нуналъёс но. Малпамы, таиз асьмелы тупагес.

Законлэн проектаз тупен-тупен чакламын, кызьы ортчытоно праздникъёсты но дано нуналъёсты, кытысь солы коньдон кароно, оло, кыӵе ке юбилейной медальёс но поттыны луоно. Озьыен, та нуналъёслэн данзы (статуссы) ӵошка кун праздникъёсын. Но соос Россиысь праздникъёслэсь пӧртэмгес луо.

Со сяна, пусъемын: таӵе нуналъёслэн лыдзы азьланяз вошъяськыны быгатоз. Та понна кыл кутоз Удмуртилэн Тӧроез бордын кылдытэм нимысьтыз комиссия.

— Пӧртэм законъёсты кутон азьын депутатъёс одно юало калыклэсь мылкыдзэ.

— Таизлэсь но законлэсь проектсэ дасяны кутскемлэсь азьло калык кылзонъёс ортчытӥм. Отчы ӧтемын вал элькунысьтымы но Ижысь Общественной палатаослэн, мукет калык огазеяськонъёслэн ёзчиоссы, тодосчиос, архивын ужасьёс. Ваньзы соос проект понна дурбасьтэмзэс веразы, куд-ог дано нуналъёсты но соку ик ӵектэмын вал.

— Законлэн проектаз нырысь пыртэмын вал 13 праздникъёс но 14 дано нуналъёс. Но соослэн лыдзы йылэ.

— Зэмзэ но, законлэн проектаз нырысь ик пыризы 14 дано нуналъёс, соос герӟаськемын элькунмылэн историеныз, озьы ик шаерамы улэм но ужам тодмо адямиослэн нимъёсынызы, кылсярысь, Трофим Борисовен, Кузебай Гердэн, Григорий Верещагинэн, Пётр Чайковскиен, Михаил Калашниковен но мукетъёсыныз. Озьы ик пусъемын вал 13 праздникъёс, таосыз пӧлын — Удмуртилэн кунлык басьтон нуналэз, Удмуртилэсь валтӥсь законзэ — Конституциез — юнматон нунал, «Гербер» праздник, Ижлэн нуналыз но мукетъёсыз.

Туннэ нуналлы та списоке пыртыны дэмламын ни 19 дано нуналъёсты но 14 праздникъёсты. Таосыз герӟаськемын Максим Прокопьевлэн, Геннадий Корепанов-Камскийлэн, Надежда Дуровалэн, Иосиф Наговицынлэн, Геннадий Никоновлэн дано нимъёсынызы. Пусйыны ӵектэмын на Йӧскалык печатьлэсь нуналзэ. 1915-тӥ арын 4-тӥ феврале потӥз нырысетӥ удмурт газет — «Войнаысь ивор». Туала «Удмурт дунне» аслэсьтыз историзэ со бордысен лыдъя, учредительёсыз луо Кун Кенеш но Правительство.

Законлэсь проектсэ юнматыны чакламын вуоно арня вискын — 24-тӥ ноябре ортчоно сессиын. Туж оскисько, со понна депутатъёс дурбасьтозы шуыса. Туэ 100 ар тырме Удмуртилэн кунлык басьтэмез дырысен, малпасько, та закон ӵапак вакытаз луоз.

Элина Кумачёва