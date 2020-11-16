Гур шукке, куды кута

Дэри ёросысь Ягул черкогуртын улӥсь Виталий Главатскихлы 74 арес ни. Тэк пуконэз тодӥсьтэм воргорон корка котыраз берга, пуэн ужа, бадьпу ньӧрен кутаське.

В. Главатских

Туспуктӥз Максим Егоров

— Одӥг нуналэ пичи внукеным губияны ветлӥмы, пумитамы кышномурт сюриз, кияз тыро кудыез вал, — тодаз вае Виталий Борисович. — Сое адӟыса, пие юаз, нош малы асьмеос ведрае губи бичаськомы? Возьыт луиз мыным. Бертыса куды лэсьтон борды басьтӥськи. Со ужме тодам вайисько ке, возьыт луэ: кырыж-мерыж лэсьтэмын, ньӧръёсыз но йӧнала куасалляны ӧй вала соку. Аръёс ортчемъя тодон-валанэ тросгес люкаськиз.

Воргорон нырысь ик ньӧр бичан борды басьтӥськиз. Одӥг кудызэ кутаз, кыкетӥзэ, озьы ик киыз воляз. Табере бадь ньӧрлэсь лэсьтэм арбериосыз корказэ шулдырто: сяська горшокъёс, кудыос, ӟенелик «дӥсьёс». Ужъёсызлы гуртоос но, ёросын улӥсьёс но синмаськемын.

Бадьпу ньӧръёсты Виталий Борисович Ягул котырысь бича. Соос, пе, куренялэс но югыт луо. Бичам вайёсызлэсь оглюкетсэ соку ик вӧлэ, бӧрысь мунчояз пӧсь вуын небӟытэ. Корзинаосызлы пужыос ачиз малпа, туж яратэ белорус корзинаос лэсьтыны.

— Соосты нош кытысь адӟиды?

— Кино учкыны яратӥсько, отысь корзиназэс синйылтӥ, аслым но сыӵезэ ик лэсьтэме потӥз, — шуэ кибашлы воргорон. — Одӥг пол сикысь аспӧртэмлыко улвай адӟи, писпуос ог-огзы борды лякиськиллям кадь. Бертыса со выллем гырко улвай лэсьтӥ, отчы сяськаосты тырыны луэ. Озьы сяська горшокъёсты лэсьтыны ӧдъяй. Пуэн но ужаны яратӥсько, та вакытэ тусь лэсьтӥсько.

Вордскемезъя В. Главатских Кез палъёсысь луэ, трос аръёс ӵоже городын лэсьтӥськись луыса ужам. Нош 1990-тӥ арын аслаз коркаяз улэмез потыны кутскем. Ягулэ музъем басьтыса, юрт пуктэм. Юртэз мукетъёсызлэн сярысь висъяське: укно янаклэн вылӥ палыз котырес, балконэз но вань.

— Мынам амбарной книгае вань, маке уж борды басьтӥськемелэсь азьло чертёж лэсьтӥсько, басьтэм арбериослэн дунъёссы но гожъямын, — шуэ В. Главатских. — Вазен лэсьтӥськон тӥрлыкъёс шедьтыны уг луы вал. Выж но вӧлдэт пуосты киын стругай, укно янакъёс но ачим лэсьтӥ, пиялазэ тыри, котьмае шыръяны тырши. Озьы кык толзэ корка пуктыны выри.

Главатскихъёслэн коркатӥзы экскурсиетӥ кадь ветлоно, гурзы гинэ но огшоры ӧвӧл — камин. Гур шуккыны Виталий Борисович Ижысь механической институтын дышетске.

Мария Бегишева