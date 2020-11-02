Гурт удыс: Адямиосты роботъёс уз воштэ

2020-тӥ ар гурт удысын ужасьёсты эскериз кадь, выль луонлыкъёсты усьтӥз. Гурт удысын ужасьёсты праздникенызы онлайн ӟечкылакуз, со сярысь вераз гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова.

Шаерысьтымы 4 хозяйствоосысь мегафермаосын скал кыско «Карусель» установкаос.

Туспуктэм: Гурт удысъя но сиён-юонъя министрество.

— Шаерысьтымы 508 сюрс адями улэ гуртын, 37 сюрсэз музъем бордын ужало, — шуиз Ольга Викторовна. — Кылем арысь та вакытэн ӵошатыса, туэ январь-август толэзь­ёсы производство 8 процентлы йылӥз, сиён-юон поттон 2,4 процентлы будӥз. Берло 20 ар ӵоже нырысьсэ люканы быгатӥмы 703 сюрс тонна ю тысь, гектарлы быдэ 22,4 центнер потӥз. Дэри, Красногорск, Каракулино, Можга, Ува ёросъёсысь, Сарапул, Ижевск но Глазов городъёсысь предприятиос ужало экспортлы. 13 предприятиос асьсэ вузэнызы Китае, Индие, Норвегие, Германие, Вьетнаме потыны быгатӥзы ни. Кылем арысь та вакытэн ӵошатыса, 62 процентлы уногес вуз дуннеысь рыноке келямын.

Мукетъёсызлы но кунсьӧры потыны сертификация пыр ортчыны капчигес мед луоз шуыса, министерствоын чакламын 57 миллион манет грант люкылыны. Азьланяз таӵе юрттэт сётӥськоз арлы быдэ.

Туэ 608,1 сюрс тонна йӧл поттэмын, 6 процентлы уногес

9,3 сюрс скаллы гидъёс ӝутэмын

392 ужан инты кылдытэмын

10,8 миллиард манетлы мытэмын инвестпроектъёс

3,1 миллион доллар тыр асьме дорын поттэм продукция кунгож сьӧры вузамын

Производствоез ӝутон ся­рысь сюлмаськыса, хозяйствоос мыло-кыдо бась­тӥськизы пудозылэсь тазалыксэ эс­­керон, уллёзэс выльдон но генетикаен ужан борды. Ольга Абрамова пусъемъя, ог 7 сюрс скалъёслэсь анализъёссэс хозяйствоос Ирландие генетикая паспорт лэсьтыны келязы ни. Отысь адӟиськоз, кыӵе пудоен ужаськомы, макем трос сӥль но йӧл басьтыны луоз.

Йӧл поттонзэс йылтон вылысь хозяйствоос скал кыскись роботъёс шоры учкылыны кутскизы. Матысь дыре соос кылдозы Можга, Грак, Пичи Пурга ёросъёсын. Али роботъёс ужало ни 4 хозяйствоосын: Балезино ёросысь «Сергинский», Алнаш ёросысь «Родина», Грак ёросысь «Родина» но Вавож ёросысь Мичурин нимо. Со сяна, 4 хозяйствоосысь мегафермаосын скал кыско «Карусель» установкаос: Вавож ёросысь «Колос» но «Удмуртия», Алнаш ёросысь «Молодая гвардия» но Шаркан ёросысь «Восход». Роботъёс кадръёслы ёрмонысь но потыны юртто. Куд-ог ёросъёсын ог 35-40 сюрс уждунэн но дояркае кутскисьёс ӧвӧл. Котьма ке но роботъёсын но ваньзы ужаны уг пӧрмыто — техникаез валасьёс уг тырмо. Соин ик котькыӵе туала технологиос пыӵатэмын мед луозы, роботъёс адямиосты нокызьы но воштыны уз быгатэ, шуэ Ольга Абрамова.

Шаерамы выль удысъёсты усьтӥсь но азинтӥсь фермеръёс нуналысь нуналэ кылдо. Кылсярысь, министерство туэ грант люкылӥз вал кеч, курка, муш вордӥсьёслы, ӝажыосын турын-куар будэтӥсьёслы.

Пандемиен сэрен кышкытлык вал, предприятиос шуге-леке вуозы шуыса. Но туннэ соос возьматӥзы эшшо кужмогес луэмзэс, золгес ужаны быгатэмзэс. Вань хозяйствоос туэ оглом 39,9 миллиард манет тыр барыш (выручка) поттыны быгатӥзы ни. Кылем арын сярысь, со 11 процентлы тросгес. Киязы кылем табышсы (прибыль) 3,23 миллиард манет люкаськиз — будӥз 15 процентлы. Гурт удысын но сиён-юон поттонын али шоро-куспо уждун 29 сюрс манет лыдъяське.

— Гурт удысэз 2025-тӥ арозь азинтонъя кун программа бордын ужаськомы, — вера министр. — Матысь 5 ар ӵоже гектар музъемысь поттэм продукциез 75 миллион манетысен ог 90 миллион манетозь йылтыны чакламын. Али шаерамы вань поттэм вуз пӧлысь 6 процентэз гурт удысын ужасьёсын лэсьтэмын. Та лыдпусэз 9 процентозь вуттыны тыршоно. Гуртын производствоен герӟаськем объектъёсты лэсьтонэ 20,5 миллиард манет инвестициосты кысконо, али та лыдпус 7,7 миллиард манет.