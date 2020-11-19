Гочатэ шудыса но кырӟаса

Можга ёросысь Быдӟымсурдысь библиотекарь Галина Зараева котыре пиналъёс но бадӟымъёс мыло-кыдо люкасько.

Г. Зараева

Туспуктӥз А. Снигирёва

Со котькудзэ маин гочатыны тодэ: одӥгъёсызлэсь лыдӟиськон мылкыдзэс будэтэ шудыса, мукетъёсыз кырӟаны яратэменызы бордаз карисько.

Быдӟымсурдысь библиоте­калы туэ 65 ар тырмиз, Галина Николаевна отын 30 ар пала тырше ини. Нош книгаез гажаны со пичиысен дышетэмын.

— Песяймы, Александр Иванов, колхозын ужаз ке но, книгаез туж гажаз, Чурайгуртысь библиотекаысьтымы быдэс фондэз лыдӟыса быдтӥз, дыр, — вера Г. Зараева. — Милемыз, пичи пиналъ­ёсты, огазе люкалляз но книга лыдӟылӥз яке мае лыдӟемез сярысь вералляз. Монэ ӵемысь библиотекае книгалы ысъялляз, аслым векчизэ кутылӥ, солы — зӧксэ.

Быдӟымсурдэ быземез бере Галина Николаевна кӧня ке дыр ӵоже пӧртэм интыосын ужаз. Собере сое библиотекарь кариськыны куризы. Кышномурт Ижысь культпросвет училищеын библиотекарьлы дышетскиз.

Галина Николаевна кутскиз скал кыскисьёсын ужаны. Соослы библиотекае ӵем ветлыны уг кылды бере, ачиз фермае тубалляз, выль вуэм книгаосын тодматылӥз, ужась калык понна кыӵе ке ужрад ортчытъяз, горд сэрегзэс чеберъяз. Таӵе кичӧлтонэз понна сое ёросысьтызы Данъян грамотаен пусйизы.

Али но библиотекаын ужрадъёс уг бырыло. Я нылпиос книгалы лыкто, я ачиз Галина Николаевна пичиос дӥне лыктэ, Лӧпшо Педунь кариськыса.

— Нырысь малпасько вал: кытысь мынам маскартыны, нылпиосын шудыны мылкыды? Песяе Лӧпшо Педуньлы пӧрмытскылӥз, солэсь паласькиз, вылды, — вера Г. Зараева.

Библиотекарь лыдӟись­ёссэ ӵем гинэ пыжиськемъёсын утялтэ, вожвылъяськонъёс орт­чытъя. Нош ныл­кышноосын сцена вылэ потало: кырӟало, экто, маскарто. Озьы туэ, ёросын удмуртлыклы сӥзем ужрадъёслы сӥзем конкурсъёсы пыриськыса, 1-тӥ инты басьтӥзы.

Быдӟымсурд библиотекалэн фондаз 3 сюрс 200 пала книга. Ужаны кутскон вакытаз 8 сюрс котыр вал, пе.

— Вужъёссэ списать кароно луэ, выльёсыз лыкто ик, но туж ӧжыт, — шуэ библиотекарь. — Дышетон программае пыртэм удмурт нигаосмы но уг тырмо. Тани нылпиос П. Блинов писательлэсь «Улэм потэ» романзэ юало, нош со лыдӟыса-лыдӟыса сурыкмемын ни. Пиналъёслэн сыӵезэ лыдӟемзы уг поты. Малы выльысен со книгаез поттонтэм? Пиналъёслы уроклы кӧня ке люкетсэ лыдӟыны сёто бере, дыши ни кулэ интызэ принтерен поттыны. Пиналъёслэн лыдӟиськыны мылкыдзы медам кысы кадь потэ.

Бадӟымъёс яратыса лыдӟо ӟуч детективъёсты, журналъёс пӧлысь кельшыто кышномуртлэн секыт адӟонэз сярысь гожтэмъёсты. Галина Николаевна арлы быдэ аслаз коньдонэныз удмурт газет-журналъёсты библиотекае октэ на. Угось периодикалы висъям коньдон ваньзэ басьтыны уг окмы, пе.

Ог 5 ар библиотекаын «Ноку но медаз сӥя шунытэз» музей сэрег ужа. Отчы вашкала арбериосты Галина Николаевна ачиз люказ. Со понна тужгес дуноосыз — вашкала дэра басмаос. Соосты музее сётӥз гуртозы Мария Конева. Татын ик люкамын гуртоос сярысь материалъёс.

Ангелина Снигирёва