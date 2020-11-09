Глазовын Иосиф Наговицынлы сӥзем буре ваён пул усьтӥзы

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 9 ноября, 2020 14:17

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Та ужез вырӟытӥзы «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн Глазовысь ёзэныз кивалтӥсь Инесса Рябова но Иосиф Наговицынлэн ӵыжы-выжыез, тодосчи Валентина Хазиахметова.

И. Наговицынлы буре ваён пул усьтон дыръя
Фото: Глазов ёросысь профсоюзъёслэн комитетсы

Буре ваён пул интыямын Киров нимо ульчаысь 11 номеро юрт вылын. Даур талэсь азьвыл татын Иосиф Наговицын кивалтэм улсын Вотской ав­тономной область­лэн революционной ко­­­митетэз ужаз.

Иосиф Наговицын — Глазов ёросысь Омутница гуртысь крестьян семьяын вордӥськем удмурт пияш — быдэс кунмылы тодмо политик, Вотской автономной областьлэн исполкомезлэн нырысетӥ тӧроез, РСФСР-ысь соцобеспечениея комиссар вал. Сое туж ӟеч тодӥз но дунъяз И. Сталин. 
Глазовын сяна, И. Наговицынэз буре ваён пулъёс но синпелетъёс вань Глазов ёросысь Октябрьское гуртын, Ижысь Советской ульчаын, Крымысь Евпатория но Ялта городъёсын.

Елена Васильева

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 9 ноября, 2020 14:17
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