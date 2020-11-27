Шаерамы котыр ласянь синмаськымон, трос нылпи будэтэм анайёсты 2005-тӥ арысен пусъё «Анайлэн данэз» гадьпусэн. 758 нылкышноос сӥлы каремын ни. Туэ эшшо 18 мемейёсты анайлэн нуналыз азьын шумпоттозы. Пӧлазы Пичи Пурга ёросысь Яган-Докъя гуртысь 4 нылъёслэн мемизы Светлана Кожевникова.

Яган-Докъяысь Кожевниковъёс

Шумпотон иворез удмурт нылкышно нырысь ик «Удмурт дуннеысь» журналистъёслэсь кылӥз. Пушкыз тырыса, синвуаськыса огшап ваземез ик ӧз луы. Буйгатскемез бере Светлана Ивановна шуиз:

— Пӧртэм пумо 27 грамотае, но тазэ иворез 4 ар возьмай. Черод вуиз, лэся. Вордос нылпи басьты, гадьпус вазьгес сётозы, шуо вал. Гадьпус понна нылпи уг вордо. Ми мужикеным нылъёсмес туж секытэн будэтӥм. «УАССР-лы 10 ар» совхозын ужасьёслы азьвыл квартира сётъяло вал. Вузаськисьысь озьы кутски кунян сюдӥсе, отӥяз — дояркае. Мон ужатозь, закон воштӥськиз — квартира сётъямысь дугдӥзы. Асьмеос пуктӥськыны быгатэммылы Инмарлы тау. 9 ар кунян сюдэм но сомында ик скал кыскем вакытме нуналысь нуналэ тодам вайылӥсько. Огпол лагерьын дыръямы скал пия. Кунянэз ёркамын. Эшеным кыскаса-кыскаса поттӥмы. Синъёсысь тылгизьыос лобылӥзы вал. Секыт ужаса, лыос висьыло — сӥзьыл но тулыс укол но уг вормы ни.

1990-тӥ арын Светлана Кожевникова шаерамы устоез скал кыскись луиз. Сое Махачкалае шаермылэсь данзэ утьыны ыстӥзы. Отын со 1-тӥ инты басьтӥз, вормемез понна «Москвич» сётом, шуизы ужрадэз ортчытӥсьёс. Но машина бумага вылэ ик кылиз.

— «Москвич» дуре лыктӥмы но, тӥ, пе, машиналэсь конкурс бере ик куштӥськиды, шуизы. Анаймы шуиз: керетыса эн ветлэ, йырды гинэ быгылес мед кылёз. Со кышкыт аръёс вал. Мар но ӧз дауртылэ уксё но ваньбур понна. Совхозын но аръёсын уждун ӧз тырылэ. Нылъёс будо, сиемзы но, дӥсяськемзы но потэ. Эшъёссы верало вылэм: мон таӵе дӥсез ноку ӧй дӥсясал. Нош ми мырдэм басьтӥськом. Пичиез нылы шуэ вал: мама, тон кивалтӥсьёсыдлы вера ук, каждой нунал ужаны ветлӥськод шуыса. Пудо вордыса, йӧллэсь творог, вӧй лэсьтыса вузаськыны кутскыса гинэ, уксё поттыны ӧдъямы. Али ке но нуналлы быдэ сямен Яган-Докъялась магазин доры дыртӥсько. Гуртамы 12 скал сяна ӧвӧл ни, 2-ез — милям. Соин ик йӧлмес басьтӥсьёс вань. Нуналаз 1 сюрс манет потэ ке, шумпотӥсько. Нылпиослы пуктӥськыны юрттэммы потэ. Соос дэмен берто турын дасяны, картошка мерттыны-октыны. Картэ азьвыл куректэ вал, вань нылпиосмы дыдыос шуыса. Табере эмеспиосыз пиосыз кадь ни. Нылъёсме мон ачим городэ улыны улляй, отын кинлэн кинэз нокин уз тоды, ӝож уз каре шуыса. Начар улэмысьтымы, нылъёсмес школаын эшъёссы туж ӝож карылӥзы. Ярам ваньзы «витьёслы» гинэ дышетскизы…

Кожевниковъёс али 8-тӥ внуксылэсь вордӥськемзэ возьмало. Нылпиосмес, соослэсь нылпиоссэс адӟыса, шумпотонмы сюлэмамы уг тэры, шуо. Соос понна улӥськомы, пе.

— Анаелы 83 арес тырмиз. Со но тэк пукыны уг вала. Пуксиз ке — кулоз, кыштыр выриз ке — улоз. Тае малпаса но, весь ужам потэ, — шуэ Светлана Ивановна.

Елена Сараматова