Выль тракторен — чемпионатэ

Уваысь колледжын усьтӥськизы выль мастерскойёс. Та уж быдэсмиз «Дышетон» нацпроектлы луыса. Мастерскойёсын тогдматскизы Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез Анатолий Строков, дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова.

Уваысь колледже 3 выль трактор вуиз

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Пӧртэм профессиосъя тодон-валан сётӥсь колледжъёс таӵе воштӥськонэз кемалась возьмазы. Уго студентъёсты ӵемысь дышетылӥзы совето вакытысь кылем станокъёсын но мукет тӥрлыкен. Диплом басьтэм студентэз выльысь дышетоно луылӥзы производствоын.

Табере профессиослы дышетӥсь заведениосын мукет омыр но мылкыд луоз. Кылсярысь, Уваысь колледжын 5 выль мастерской кылдӥз. Ӝыны ар куспын вуж юртэз тупатъязы-сэзъязы, пушказ выль дышетон тӥрлык вуиз. Кылсярысь, технологе дышетскисьёс синмасько «Геномной инженерия» мастерскойлы.

— Мастерской чакламын 6 интылы. Татын котькуд студентлы висъямын термостат, отын котькудӥз быгатоз нимаз опыт лэсьтыны. Озьы ик ДНК клеткаосты адӟыны быгатом. Вуизы микроскопъёс, амплификатор, электрон весъёс, шейкер-инкубатор, реагентъёсты возьыны холодильник, — ушъяське выль ужан тӥрлыкеныз педагог Алина Микунова.

«Ветеринария» мастерскойысь тӥрлыклы паймо но вожъясько Уваысь ветстанциын ужасьёс но. Угось соослэн таӵе оборудованизы ӧвӧл на.

Таӵе выль микроскопъёс вуттэмын

Туспуктэм udmurt.ru

Выль опытъёс лэсьтыны быгатозы «Гурт удысысь биотехнологиос» мастерскойын но. Туала технологиосты озьы ик адӟо вуоно электрикъёс. Соос «Сити-фермерство» мастерскойын гидропонной установкаосын ужало. Ульчаын тол, нош мастерскойын вож-вож салат будэ. Пиос чаклало, кыӵе тыл кулэ будосъёслы.

Уката бадӟым шумпотонзы вуоно механизаторъёслэн. Табере соос выль техникаен ужаны дышетскозы но WorldSkills чемпионатэ пыриськыны быгатозы.

— Милемлы вуттӥзы МТЗ-82, МТЗ-1221, New Holland тракторъёс но пресс-подборщик. Табере, мукет улосъёсысь колледжъёс сямен ик, студентъёсмес келяны быгатомы WorldSkills чемпионатлэн Россиысь этапаз. Та дырозь финалэ потыны ӧм пӧрмытылэ 1 муген: тупась оборудованимы ӧй вал. Табере республикаын но, Россиын но ӵошатскыны быгатом, — вера производстволы дышетонъя мастер Александр Корнев.

И. Берёзкина

Ирина Берёзкина, вуоно технолог, 3-тӥ курс: — Мон ачим Киров улосысь Кильмезьысь лыктэмын. Технологе дышетскисько. 2 арзэ вуж микроскопъёсын ужамы. Соос бере выль оборудование борды кутскыны ик кышкыт вал. Но милемлы ваньзэ валэктӥзы, табере туж кельше опытъёс лэсьтыны.

Уваысь мастерскойёсты выльдыны федерал бюджетысь 40 миллион манет висъямын, эшшо 7,5 миллион манет пала лыктӥз Удмуртилэн кисыысьтыз. Эшшо колледжлэн кивалтӥсез Галина Мельчакова утчаз Ува ёросысь спонсоръёсты.

— 2020-тӥ арын Удмуртиысь 5 колледжъёс вожвылъяськизы федерал грантэз утыны. Та вормонэнымы асьмеос ПФО-ын 5-тӥ интыын мынӥськом. Оглом 5 колледжъёс грант чотын 205 миллион манет утӥзы, — пусйиз дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова.

Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез Анатолий Строков шуиз:

— Вуоно ар ялэмын Гуртлэн ареныз. Туж усто, республикаысь гурт удысъя тодон-валан сётӥсь 15 мастерскойёс выльдӥськизы шуыса. Татысь выль оборудование ӵапак сыӵе, кыӵе Удмуртиысь азьмынӥсь хозяйствоосын. Выль техникаен дышетскыса, студентъёс нырысетӥ ужан нуналазы ик рос-прос басьтӥськозы уж борды.

А. Строков верамъя, вуоно арын «Бадӟым ремонт» программае, нылпи садъёс но школаос сяна, пырозы колледжъёс. Уго туала оборудованиен тырмытэм мастерскойёсын медаз луэ пась липетъёс — выль тӥрлыкез утьыны кулэ.

Нялтас вераса, выль мастерскойёс усьтӥськизы ни Сарапулысь педагогикая колледжын но Можгаысь агропромышленной колледжын. Туэ ик шумпотон вуоз Алнаш ёросысь Асанысь техникуме но Ижысь лэсьтӥськонъя техникуме. Татын 10 выль мастерскойёс луозы. Вуоно арын выльдӥськон вуоз Удмуртиысь 2 колледже: дышетӥсьёсты но эмъясьёсты дасясь ссузъёсы. Оглом 2024-тӥ арозь Удмуртиын усьтӥськозы туала ужан тӥрлыкен 50 мастерскойёс.

Ф. Халитов

Кун Кенешысь депутат, Ува ёросысь «Авангард» хозяйстволэн кивалтӥсез Фарит Халитов: — Ува колледжысь студентъёс дышетскон вакытазы милям хозяйствоямы практикае лыкто. Соку ик чакласьком, кинэ дорамы ужаны кутоно шуыса. Студентъёсты индылӥсько: хозяйствое лыктыкуды, эн учке, туннэ уждун пичигес шуыса. Егит кадръёс вуэмен, ужазинлыкез 20-30 процентлы йылэтыны луоз. Со бордысь потоз уждун но. Ӟеч ужасьёслы ми сюлмаськом выль техника но басьтыны.

Елена Скворцова