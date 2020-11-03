Выльдӥсько сюрес дуръёсысь ёросъёсы «пырон» стелаос

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 3 ноября, 2020 11:24
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Стеллаосты буян-выльдон радъяське Удмуртилэн кунлыкезлы 100 ар тырмонэз пусъён улсын.
Туспуктэм: udmurt.ru

Та нуналъёсы выльдӥсько сюрес дуръёсысь ёросъёсы «пырон» стелаос.

Соосты буян-выльдон радъяське Удмуртилэн кунлыкезлы 100 ар тырмонэз пусъён улсын. Выль сямен пиштэ ни Можга но Пичи Пурга ёросъёс куспысь стела, Камбаркаысь стела табере чебертэмын нянь шепъёсын, нош Яр ёросысь стела вылэ «Здесь начинается Удмуртия» гожтэмын.

Та вакытэ стелассэс тупатъяло 5 ёросъёс, кылсярысь, Ува, Вотка палъёсын. Тунсыко малпанзы глазовъёслэн: ёросазы 4 интые таӵе стелаос ӝутыны малпало, котькудаз возьматозы удмурт батыръёсты. Балезино пала нуись сюрес дурын одӥгезлэн инъетэз дась ни.

Стелаослэн лыдзыя ваньзэсты азьпалтыны чаклало воткаос. Ёростӥзы ортчись сюресъёс дуре пуктозы 7-зэ, соос югдытӥськозы ас понназы ӝуатскись тылъёсын.

Сергей Захаров

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 3 ноября, 2020 11:24
TAGS: Удмуртилэн кунлыкезлы - 100 ар
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