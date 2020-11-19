Врачьёсын артэ — ӝыны нунал

Удмуртиын 24-тӥ октябрьысен мытэмын «МедподдЕРжка» акция. Со азинтэ «Огъя Россия» партилэсь «ПоддЕРжка» акцизэ. Со борды итӥськыны мылкыд каризы ог 100 волонтёръёс: кин ке больницаосын тырше, мукетъёсыз врачъёсты висисьёс дӥне асьсэ машинаосынызы нулло.

Больницае лыктӥсьёсты пумитало волонтёръёс

Туспуктӥз А. Снигирева

3 час — термометрен

Ӟеч акция 19-тӥ октябрьысен кутскиз. Валтӥсь малпанэз — больницаосын ужасьёслы юрттон. Волонтёръёс медицина удысын нимысьтыз тодон-валан кулэ карисьтэм ужъёсты быдэсто: больницае пырись-потӥсьёслэсь температуразэс эскеро, регистратураын пуко, висисьёслы эмъюм вутто, руль сьӧразы пуксё но врачъёсты вызовъя нуо.

Одӥг нуналлы ачим но волонтёр кариськылы. Азьлапал шуизы: 3 час «ужано» луоз. Ижысь Наговицын ульчаысь нылпи поликлиникае 8 часлы вуи. Регистратураысь нылашъёс мон котыртӥ ӝог гинэ бергазы: халат дӥсятӥзы, изьы понӥзы, нырме-ымме маскаен ворсазы, киям термометр сётӥзы. Ӝог гинэ инструктаж ортчытӥзы: термометрен адямиослэн чырты доразы, кымес вадьсазы яке киязы мертаськоно. 36,6 градуслэсь бадӟым ке, соку ик черлам муртъёслы чаклам кабинетэ ыстоно, регистратурае ивортоно. Озьы ик масказэс шонер дӥсяны куроно. Угось уноез ым доразы гинэ поно, нырзэс ворсатэк, озьы солэн пайдаез ӧвӧл, пе.

8 час ӵукна: анай-атайёс нылпиосынызы йылтэм-пумтэм лыкто. Ваньзы сямен, пичиосыз но, бадӟымъёсын но, маскаосын, халатэн но термометрен сылӥсь адямиез адӟыса, кизэс мычо яке кымессазы возьмато. Мерталэ, пе. Больницаослэн тазьы ужамзылы ваньзы дышемын ини. Кин ке кӧня ке секунд куспын, температуразэс мертатозь, малы лыктэмзэ вераса вуттэ, мукетъёсыз кытын, кыӵе кабинет, кытын анализъёсты сётоно шуыса юаське. Валамон, та сярысь мыным вераса ӧз вуттэ — регистратурае ваньзэс келялляй.

3 час куспын 100-лэсь трос адями лыктӥз. Но температураен вуисьёс кӧня ке мурт сяна ӧй вал. Соосты нимысьтыз врач кутӥз, мукет кабинетъёстӥ, висён паласа, медаз ветлэ шуыса. 3 час туж ичи кадь — но больницаын пыд йылын сылыса, жадиськиз. Уже вамыштыны дыр вуиз. Регистратураын ужасьёс лулӟизы, сыӵе ӝог кошкиськоды ни? Волонтёръёс милемлы туж юрттӥсько, со вакытэ мукет ужен вырыны быгатӥськом, тау карыса веразы. Зэм но, мон ӧс азьын сылыкум, 2 мурт регистратураын ужаз, соин ик черод ӧй вал.

4 час — больницаын

Нош кин волонтёр луыны мылкыд каризы на? «Огъя Россия» партилэн адямиосыз, волонтёръёсты утчаса, Ижкарысь пӧртэм вузъёсын но cсузъёсын октябрь ӵоже ужрадъёс ортчытъязы, Интернетэ ӧтёнъёс поттазы. Озьы ог 100 мурт люкаськиз: ог 60-эз больницаосын юрттӥськыны мылкыд каризы, ог 40-эз автоволонтёр луиз.

Иван Алексеев аслаз машинаеныз участковой терапевтъёсты висисьёс доры нуллэ. Ужбергатӥсь ваньмон дырзэ ӟеч ужлы сӥзиз.

— Мартэ пандемия ялэм бере «ПоддЕРжка» акция кутскиз, — шуэ И. Алексеев. — Мон аслым ачим кузё, ужан нуналме мылпотэмея ортчытыны быгатӥсько. Соин ик малпай, мар ке юрттыны быгатӥське бере, малы лэсьтонтэм? Озьы кутски врачъёсты висисьёс доры нуллыны, ӟеч кусып возисько 1-тӥ город больницаен. Мон кадь волонтёръёс трос кузя, уноеныз тулыс тодматским, соосгес ик таяз но акцие итӥськизы.

И. Алексеев ӝыны нунал ӵоже ог 20 висись доры терапевтэз нуллэ. Малпалэ ай, кӧня дырзэ быдтысал врач, тамында висисьёс доры пыдын вуылысал ке?

Д. Илькаев

Дамир Илькаев Россиысь Правовой академилэн Ижысь филиалаз 5-тӥ курсын дышетске, вуоно юрист. Тулыс ик волонтёр кариськиз. Нырысь-валысь «Мы вместе» но «ПоддЕРжка» акциос улсын арлыдоослы, карантинын пукисьёслы сиён-юон, эмъюмъёс нуллӥз. Нош таяз радэ Ижысь 3-тӥ больницалы юрттӥське.

— Пандемия кутскон вакытэ академиысьтымы мон огнам волонтёр вал, али ми кӧня ке кузя ини, — шуэ Дамир. — 3-тӥ больницае ик 2 кузя ветлӥськом. Тыршиськом параосмы бырем бере котькуд нунал ветлыны, 4-5 часмес больницаын ортчытӥськом. Регистратураын ужаськом, висисьёслэсь вуэм анализъёссэс электрон базае пыртӥськом, жингыръясьёслэн юанъёссылы валэктӥськом, коронавируслы тест басьтон пробиркаосты дасяськом. Та ужын нимысьтыз тодон-валан кулэ ӧвӧл, соин туж умой, волонтёръёс больницаын тыршисьёслэсь ужзэс пичи ке но капчиято шуыса.

Нош Ижысь Ф. Пушина нимо медициная колледжысь студент Алсу Хайдарова та вакытэ практика чотын ужа Ижысь ӝог эмюрттэт сётонъя станциын.

— Ми, студентъёс, татын 38 кузя, кин ке диспетчер, мукетъёсыз врачъёсын, фельдшеръёсын вызовъёсы ветло, — вера нылаш. — Мукет ужъёслэн кадь ик, ужан нуналмы 12 час кыстӥське. Мон 4-тӥ курсэз йылпумъясько, фельдшер луо, соин ик вызовъёсы потано кариськи. Ми висисьёслэсь вирзӥбетсэс эскериськом, электрокардиограмма лэсьтӥськом, вирысь сакырзэ учкиськом. Уж секыт, но тунсыко. Вуоно профессидэ валаны дышетэ, шарая, дась-а тон солы. Нырысь кутскыкум туж кышкыт вал, дырын-дырын кошкеме но потылӥз. Но пумен аслыд оскон пыӵа, ужед адямилы пайда вае шуыса, мылкыд ӝутске.

Ӟеч акция борды итӥськыны но юрттэт сётыны быгатэ котькуд мылкыд карись, со понна жингрытоно 8 (3412) 725-385 телефон номеръя.

Ангелина Снигирёва