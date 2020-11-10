Ваньбур лыдъямез яратэ

Ваньбур кусыпъёсъя министерство но солэн кивалтӥсез Анна БОТАЛОВА быгатыса шараяло элькунысьтымы буш сылӥсь объектъёсты, оптимизация ортчыто, аналтэм музъемъёслэсь кузёоссэс утчало. Министр гурезь кадь султэ кун предприятиосты утён вылысь. Та сямызлы луыса ик сое уноез гажало. Мыло-кыдо тыршемез трос данъян грамотаосын пусъемын.

А. Боталова

— Анна Анатольевна, тӥ вордскемын Камбаркаын, 7 аресозь будэмын Можгалан, дышетскемын Ижын. Пӧртэм выжы калыкъёс пӧлын улыса, кыӵе кырӟанъёс тӥледлы матынгес луо?

— Асме городской лыдъясько ке но, туж кельше удмурт кырӟанъёсты кылзыны — сюлэмысь потэм бӧрдон гур кадь чузъясько. Атае удмурт. Оло, соин но удмурт кырӟанъёс матын. Мукет ласянь, ми атаеным воксё пӧртэмесь: со шаплы, мон шыпыт. Мон ӵемысь аслэсьтым ачим кылме юасько, котьку ас вылам бадӟымгес воз ӝутыны вырисько, ялан кепырасько.

Выжымы мыным кужым сётэ. Анай-атае — инженеръёс. Соос дышетӥзы семья кусыпъёсты дунъяны. Адӟем карыны но вал кинлэсь — дедушен бабуше 50 ар огкылысь улӥзы. Каникулъёс дыръя выныным доразы кунояськылӥм, огпол но керетэмзэс кылэммы ӧвӧл. Дедуше, Андрей Александрович Корякин, мон понна котьку авторитет вал. Со кадь лачмыт, со кадь визьмо, со кадь яратӥсь луэме потылӥз. Соин но нодъямъёссэ пелям понылӥ. Со монэ уж дораз ӧтчалляз. 1990-тӥ аръёсы со Удмурт Элькунысь Верховной судлэн ёзчиез вал. Ижысь 53 номеро школаез йылпумъякум, классэн кивалтӥсьмы Ольга Васильева сямен, нылпиосын ужаме потэ, шуи. Дедуше визьмаз: дышетӥсь луыны котьку быгатод. Судын огдырзэ ке но ужасалыд ке, улонлэсь кудпала бергамзэ адӟысалыд, кызьы адямиослы юрттыны луэ, валасалыд. Озьы Ижысь Октябрьской калык судэ машинисткае кутски. Мугоры пичи, печатной машинка сьӧрысь уг ик адӟиськиськы. Чиньы йылъёс пӧсьтытозь, печатлано луэ вал — сомында уж люкаськылӥз.

Ӝоген монэ судебной заседанилэн секретарез каризы. Татын мон 7 ар ужай, висказ Удмурт кун университетын юристлы дышетски. Ужын уйшорозь но ӝегалляно луылӥз. Нуналаз судьяос 20-30 ужез эскерылӥзы. Котькуд заседанилы документъёсты дасяно, материалъёсты радъяно, извещениос келяно. Мае ке ӧд вутты ке, судьялы но, судэ вуэмъёслы но пыд пуктэм кадь луоз. Уголовной, гражданской ужъёсты лыдӟыку, сюлэм шуг луылӥз, ваньзы жаль пото вал. Бӧрдылэмъёсы но вань, малы меда куд-огезлэн улонэз сокем секыт шуыса. Мон, улонэ соку гинэ вамыштэм мурт, сыӵе дыръя судьяос шоры инмаръёс шоры кадь учкылӥ, таос шонер решение мед кутозы шуыса. Со вакытэ тросэз законъёс соку гинэ кылдо вал ай. Кылсярысь, приватизациен герӟаськем ужпумъёс мон азьын кисьманы кутскизы. Соин ик судьяос, приговор дасякузы, адями пала кариськыны тыршылӥзы. Соос шоры учкыса, мынам но судья луэме потылӥз. Квалификационной экзаменме но умой сётӥ. Кыӵе талы шумпотӥз дедуше! Нош аслам йырам кыӵе но малпанъёс ӧз бугыръяське соку. «Табере тон адямиослэсь улонзэс радъясь луод. Нош янгышад ке? Кинлэсь ке улонзэ воксё тӥяд ке?..» Егит вал на мон соку — аслым осконэ ӧз тырмы судьяын ужаны, ӧй дӥсьты. Судья луон понна туж кужмо, чурыт луоно, дыр. Нош мон адямиосты жалясь.

— Соин-а Дэри ёрос администрацие кошкиды?

Пичи вакыт

— Судын ужатозям, мон улон шоры судьяослэн синмынызы учкыны дыши. Но со палдурес учкон шуыса валаны ӧдъяй. Нош мар кароно, адямиос судозь медаз вуэ шуыса, кызьы юрттоно соослы? Тросэз судэ вазиськыны документ но дасяны уг валало, секыт югдурысьтызы потон амал но уг адӟо. Асьсэ кайгузы сярысь вераны но уг дӥсьто. Гуртын адямиос котьмае чидаса улыны дышемын ук. Калыклы юрттэме потэмен но, Дэри ёрос администрацие юристэ кутски. Ваньбурез люкон, наследствоез кутон, музъемез асэстон — олокыӵе но ужпумъёсын дӥням вуылыны ӧдъязы. Нуналаз одӥг ке но адямилы юрттӥ ке, озьыен, дыры юнме ӧз быры, шуылӥ аслым ачим. Та куронъя ик ужаны но тырши. Калык пӧлын луон аслым но кельшылӥз. Судын сярысь, татын трослы эрикогес йӧтылӥз. Адямиос но дорысьтым ӵемысь капчи мылкыдын кошкылӥзы, юрттэме понна тау карылӥзы. Судын адямиослэн ымныразы, бӧрдон но куректон сяна, номыр ӧй вал. Оло, соин но администрациын аслым ачим воляе лэзем мурт кадь потылӥ, капчи мылкыдын уже дыртылӥ. Юристъёсын ужанъя ёзэн кивалтӥсе пумен юнматӥзы. Ёросысь колхозъ­ёсын но предприятиосын, гурт поселениосын кивалтӥсьёс визь-кенешлы вуылыны кутскизы. Тани та уж сюлэмыя шуыса валай.

— 20 ар талэсь азьло, Ваньбур кусыпъёсъя министерствое ӧтьыкузы, кема-а малпаськиды?

— Сямы сыӵе: маке лэсьтон азьын рос-прос малпаськоно. Но министерствоын монэ капчи мылкыдын пумитазы. Министрлэн воштӥсезлы Валентина Баташовалы мон сярысь огпол гинэ вераллямтэ ни вылэм. Табере татын визь-кенешен юрттод, шуиз со капчияк. Кыл кутонэз бадӟым луоз шуыса, соку ик шӧдӥ. Пукон мертаса пукыны дыр ӧй вал — элькунамы воштӥськонъёсын валче ӝоггес ужано, аслыд но воштӥськоно. Приватизация, ликвидация, реор­ганизация — ваньмыз та ми понна огшоры кылъёс гинэ ӧй вал. Со предприятиослэн, учреждениослэн, отысь ужась калыклэн азьпал улонзы шуыса, ваньмы валаллямы. Ялан малпаськылӥм, кызьы таослэсь ужзэс радъяны умойгес луоз. Кельше вал соиз: министр Сергей Касихин но нырысетӥ воштӥсез Владимир Наумов кенешонъёс дыръя котькудмылэсь малпанмес кылзылӥзы. Ӵапак сыӵе кенешонъёс, куддыр эчешонъёс дыръя умой решениос кылдылӥзы. Кылсярысь, министерство быгатӥз Ижысь кун циркез, Глазовысь но Сарапулысь аракы пӧзьтонъя заводъёсты, Ижысь авиаотрядэз элькунлэн ваньбурез пӧлы кельтыны. Мукетыз министр Рустэм Зайнуллин та понна кӧня судъёстӥ ветлӥз, кӧня нюръяськиз.

— Табере асьтэос кыл кутӥськоды. Ваньбур кусыпъёсъя министр луон — со воргорон уж кадь йӧтэ.

— Мон но озьы лыдъясько. Министр луон понна пиосмуртлэн кадь сям луыны кулэ: кыл вылын сылоно, чурыт кариськоно, кылэз юаны быгатоно, ас азяд сяна, муртъёс азе но чурыт куронъёс пуктоно. 10 ар ӵоже министрлэн воштӥсез луыса ужатозям, огпол но министр луон сярысь ӧй малпаськылы. Мыным кельше вал ас удысэ понна кыл кутыны, соиз я таиз пумысен решениос дасяны, но со дыре ик вужерын улыны. Публичной луон кышкатылӥз. Урамысен нокин медаз тодма кадь потылӥз. Кин ке угось азьветлӥсь луыса вордӥське, кин ке улэмъяз-ужамъяз лидер луэ. Монэ юнгес кариськыны улон косэ.

2017-тӥ арын Удмуртилэн Тӧроез монэ министре юнматӥз. Ас бордам трос ужано, коллективен выль сямен кивалтыны дышетсконо луиз. Мон угось 20 ар ӵоже ужасьёсыным ӵош будӥ, нокинэ косытэк, троссэ ужъёсты ачим лэсьтӥсько вал. Ачид быдэстыку угось аслыд гинэ осконэд, аслэсьтыд гинэ кылдэ юанэд, янгышъёсыд понна но аслыд гинэ кыл кутонэд. Адямиосты вӧсь медам кары шуыса, вань улонме улӥсько. Табере куроно но, косоно но луэ. Юлтошъёсы куддыр капчияк вазё: маскаостэс вошъялэ, чурыт кариське, Анна Анатольевна. Вошъясько. Министерствоын ми 60 кузя. Со сяна, министерство бордын ужась кадастръя центрысь 189 мурт понна кыл кутӥсько, городъёсысь но ёросъёсысь администраци­осысь 250 специалистъёсын ужмес радъяны тыршиськомы. Пӧртэм сямен вераськоно луылэ. Огзэ тодӥсько: командамы кельше, ог-огмес кылӥськомы но валаськомы.

Удмуртилэн командаеныз ӵош Нижний Новгородын

— Нуналлы быдэ уж дорады, 7 часын лыктыса, 21-22 часозь ӝегаськоды, шуо.

— Аслым дыры уг кыльы. Соин ик весь министр уд луы. Ужаны дартэд (азарт) вань ке, пайда лэсьтыны быгатӥськод ке, соку гинэ министрын возиськоно. Пукон мертаса пукод шат? Маке уг пӧрмы ке, улон сьӧры уд вуттӥськиськы ке, ӝегатсконо ӧвӧл, лыдъясько — егитгес, чупресгес, визьмогес адямиос сюрозы. Ужпумъёс пуктоно, соосты быдэстоно но каньыл сюлэмын кошконо.

— Тӥ кыӵе ужпумъёс асьтэ азе пуктӥськоды?

— Мынам дорын но яратоно уже — чылкытатӥськон, утялскон. Министр луыса но, та ужен вырисько — инвентаризация ортчытӥсько. Ёросъ­ёсы потаса, учкиськомы, кытын кыӵе объектъёс аналмыса сыло, мае вузаны луоно на, малэсь куштӥськоно ни. Кылем арын, зор-кот улын сисьмыса юнме сылӥсь ог 900 сыӵе объектъёсты вузаса я арендае сётыса, ог 300 миллион манет бюджетэ вайыны быгатӥмы. Куштӥськем объектъёс вылын ог 100 миллион манет шыръяны пӧрмытӥмы, соосты возьыны арлы быдэ сомында коньдон кошкылӥз угось. Та бадӟым лыдпусъёс. Али вераны каньыл, нош кӧня пумитъяськисьёс сюризы, кӧня ӟигар быриз. Малы со кулэ шуисез но вал.

Тросгес аналтэм объектъёс городъёсын. Но ёросъёсын но куштӥськем нылпи садъёслэн, мунчоослэн, магазинъёслэн, пӧртэм цехъёслэн юртъёссы лачак на. Нош кӧня пашмись музъемъёссы. Кылем арын Дэри ёрос гинэ, мылем объектъёссэ вузаса, аслаз бюджетаз ог 25 миллион манет вайыны быгатӥз. Со ваньмыз ёросын улон-вылонэз радъянэ, соц­объектъёс ӝутонэ кутӥськоз ук. Соин ик мукетъёсыз но чырмытгес ужазы ке, соослэн но луонлыкъёссы паськыталозы.

Туннэ Удмурт Элькунлэн ваньбурез пӧлы пыре 6 сюрс 200 объект. Эшшо 47 сюрсэз муниципал кылдытэтъёслэн лыдъяське. 1 сюрс 660 музъем участок кунлэн луэ, ог 4 сюрсэз — муниципальной. Соосты чакласа возёно. Ваньзэ сэзъяны, кун ваньбурысь поттыны я быдтыны нокызьы но уг луы. Кылсярысь, школаосты, нылпи садъёсты, библиотекаосты, клубъёсты, спорт объектъёсты ворсаса, нокинлы но каньыл уз луы. Но куддыръя соцобъектъёсты огазеятэк уг луы. Соин ик котыр ласянь эскероно луэ: мар кароно сояз я таяз югдурын. Ваньмыз умойгес карон понна лэсьтӥське ук.

Нялтас вераса, инвентаризация ортчытонъя Удмуртия Россиын нырысетӥосыз пӧлын. Милесьтым адӟем каро мукет улосъёс, дышетскыны вуыло. Кылсярысь, вань улосъёсын кадастръя кун оценка уг лэсьто на. Асьмеос озьы 2-тӥ арзэ ужаськомы ни. Командамы кужмо. Огкылысь ӧй ужасалмы ке, ог-огмес ӧй кылысалмы ке, номыр но ӧй пӧрмысал. Янгышанъёс но луо. Сюрес асьмелы асьмеос возьматӥськомы-усьтӥськомы ук. Специалистъёс но уг тырмо, тужгес но — ёросъёсын. Котькуд музъемез, юртэз, гожез (границаез) огъя кун реестре пыртон понна законын но трос валамтэез но тырмымтэез на. Со бордын но ужано луиськомы. Соин но уж ӝега.

Ёросъёсы ӵемысь потано луэ. Лыктэммес тодыса, калык приёме гожтӥське. Гуртоос но куддыр ӝожтӥсько ук, коркаоссылэн, гаражъёссылэн гожъёссы янгышен пусъемын шуыса. Та бордын но ужано.

Юристлэсь образованизэ басьтэме ужам юрттэ. Но министр луыса но, ваньзэ тодыны нокызьы но уг луы. Ялан лыдӟиськоно, выль законъёсты эскерыса возёно. Ялан тунсыкъяськисько,

кызьы ужало мукет улосъёсын. Али Удмуртилэн командаеныз Нижний Новгородэ вуылӥм, асьмеос но дышетским, отысь специалистъёсты но то­дон-валанэнымы па­й­­мытӥм. Мон яра­­тӥсько мукет улосъ­ёсысь ваньбур кусыпъёсъя министръёсын кенешыны, пу­миськылыны. Ог-огмылэсь дышетскеммы юрттэ Россиын огъя практика кылдытыны.

— 2019-тӥ арын кутэм 485 номеро федерал законъя унитарной предприятиосты быд­тоно шуыса верасько. Мар возьма сыӵе объектъ­ёсты шаерамы?

— 5 ар талэсь азьло 20 унитарной кун предприятиосмы вал, нош муниципальнойёсыз — 65. Уноез соос пӧлысь — ЖКХ но нылпиосты сюдон предприятиос. Вавож, Красногорск, Глазов ёросъёсын унитарной предприятиос ӧвӧл ни. Али Яр ёросын сыӵе предприятиос банкрот кылемын. Законъя унитарной предприятиосты пумен быдтоно. Частникъёслы сярысь, унитарной предприятиослы трослы секытгес берганы. Соосты ялан эскеро, соос НДС тыро. Но куд-огез Удмуртилы зол азинскыны юрттэ. Кылсярысь, «Аптеки Удмуртии» огазеяськон, Вотка ёросысь чорыг вордонъя «Пихтовка» кун предприятие элькунамы кужмоосыз луо. Соин ик антимонопольной федерал служба азьын таосты утьыны, кун предприятие ик кельтыны тыршомы. Соос угось, кунлэсь басьтэм интые, кунлы доход ваё, отын кӧня адямиос ужало, уждунзы бадӟым. Соин ик та­осты утён понна трос сюлмаськоно, бызьылоно луоз. Приватизировать карон угось куддыр воксё но умойлы уг луы.

Яратэ пӧртэм инитыосы вуылыны

— Предприятиосты утён понна гурезь кадь сылыны кужым но шедьтыны кулэ ук.

— Мар карод на? Гурезь кадь луыны югдур косэ. Тани али шаерамы кузётэм музъемъёсмы трос. Поселениослэн гинэ но гожъёссы пусйылымтэ. Валаны уг луы, кытын пуктӥськыны, кытын гурт производствоез ӝутыны музъемъёс тупало. Нош со бордын ёросъёслэн доходзы. Соин ик ёросъёстӥ ветлоно, валэктоно луэ. Куд-огезлэн музъемъёссэ учётэ пуктэмез уг поты. Утчаломы амалъёс.

Али тани Киров улосэн но Башкортостанэн гожъёсмес пусйиськомы, ог 3 сюрс координатъёсъя огкылэ вуоно, соглашениос юнматоно. Туэ декабре Кун Кенешын соосты эскерозы ни.

— Сомында ужаны уг яра шуыса, семьяосты уг куарето-а?

— Доре вуыкум, уже сярысь вунэтыны тыршисько. Йырысь уж уг поты ке но, со сярысь матысь адямиосыным уг вераськиськы. Сюлмаськонъёсме тодӥзы ке но, соослы каньылгес уз луы. Данъясько шуыса, шӧдӥсько. Но со сярысь но ми шара ум вераськиське. Семьяын мукет ужпумъёс но трос. Собере, дышемын ни мон вань шуг-секытъёсты ас вылам нуыны, аслым ачим оскыны. Туж жадьыкум, мылкыды усьыку, пиме ӟыгыртӥсько но буйгасько. Куддыр солэсь дышетскисько но — нылпиосмы уго визьмоесьгес, асьмеос сярысь. Соосты кылыны кулэ.

Пиеныз

Пиелы саклыке уг тырмы шуыса, зол шӧдӥсько. Солы 21 арес ни, Ижысь техникая кун университетын дышетске. Бадӟым ни кадь, но солы но мон кулэ ук, озьы ик, кызьы со кулэ мыным. Милям соин кусыпъёсмы шунытэсь. Ачиз сиён пӧраны быгатэ ке но, анайлэн пӧзьтэмез мукет ук. Соин ик куддыръя серекъяса куаретэ: монэ, пе, ӝытлы сиёнтэк кельтӥд-а?

Куддыр ымдурез буяны гинэ но дыр уг тырмы. Тусы но картинка кадь ӧвӧл. Мон чеберъяськон сьӧры уг уйиськиськы. Мон понна валтӥсь интыын — мар адямилэн пушказ, маин со тунсыко, кыӵе солэн сямыз.

Шумпотӥсько, туэ пиеным Иркутск палъёсы ветлӥм, Байкалын пылаським. Выль кужым, выль мылкыд пыӵаз кадь.

— Кыӵе ке льӧль малпанды вань-а?

— Аслам бакчае мед луоз кадь потэ. Музъемын бугыръяськысал, мерттӥськысал, сяська кизьысал. Оломалы сокем кыске музъем. Али шутэтскон нуналъёсы анаелэн бакчаяз бергасько. Укно дурам сяськаос будэтӥсько. Но та уг тырмы — куаш-куаш ужасал кадь потэ.

Елена Сараматова