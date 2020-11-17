Вакытлэн тылъёсыз пыр

Кызьы старовер Иван Мерзляков Россия империысь депутат луиз

Иван Луппович Мерзляков вордӥськемын 1874-тӥ арын туала Сарапул ёросысь Пургыш гуртын. Староверъёслэн семьяысьтызы пияш атай юртысьтыз кошкыны дӥсьтэ но тодмо адями луэ. 1908-тӥ арын Россия империысь Государственной Думае депутатэ бырйиське, калык понна сюлмаське, нюлэс поттон удыслы выль агрегатъёс кылдытэ.

И. Мерзляков

Пургышысь лэсьтӥськись

Пичи дырысеныз ик Иванлэн дышетскемез потэ вал. Аслаз тодэ ваёнъёсаз со гожтэ: «Мыным ваньмыз тунсыко вал: малы вошъясько инкуазь, уй но нунал, кызьы кылдӥзы шуръёс, нюлэсъёс». Но жаляса верано, староверъёс Библиез сяна ӧз лыдӟылэ, нош мукет книгаос шайтан выжыысь потэмын, шуылӥзы. Внукезлэн юанъёсызлы песятаез вера вал: «Инмар тодэ, озьы Инмарлы кулэ». Егит пи йыраз ачиз пӧртэм теориосты бергатъяз, физикаез, геометриез ас кожаз валаны выриз.

Антроп песятаез Иванэз киужен вырыны дышетӥз. 12 аресказ со пулэсь туж усто вандылӥське вал ни, нош 15 аресказ ӟеч дуриськись луиз. Атаезлэн Григорий выныныз ӵош со шурысь корка дорозяз ву кыскиз, велосипед лэсьтыны йӧндыртӥз но соин Сарапулозь вуылӥз.

Атаез Лупп Антропович тодмо адями вал. Кӧня ке ар ӵоже со Сарапулысь земской судысь коллегилэн ёзчиез, заседатель вал. Мултан уж дыръя Лупп Антропович удмуртъёслы пыриськиз, вераз: удмуртъёс курбонэ сьӧд ыжез гинэ сёто. Староверъёс удмуртъёсын матын улӥзы бере, ог-огзылэсь сям-йылолъёссэс тодо вал. Удмуртъёслэн адвокатсы В. Короленко сюлмысьтыз тау кариз Лупп Антроповичлы.

Атаез, ачиз калык пӧлы пота вал ке но, пизэ гуртысьтыз палэнэ ӧз лэзьы. Но Иванлэн дышетскыны мылкыдыз зол вал, соин ик, атаезлы пумит султыса, Сарапулэ кошкыны дӥсьтӥз. Азяз ужпум пуктӥз: ас понназ училищеын мында тодон-валан басьтыса, пыроно университетэ! Кисыяз одӥг копейкаез но ӧвӧл. Иван отысь-татысь уж шедьтылэ, баржаосысь секыт мешокъёсты нуллэ. Бӧрысь эсьтӥськисьёслэн артелязы куриське.

Лэсьтӥськыса ветлонъяз егит воргорон тодматске

М. Мошкин фабрикантэн. Иванлэн бригадаезлы со уж сётэ: лэсьтоно кеносъёс, куэн вырон заводаз юртъёс. Озьы Иван Мошкинъёс дорын улыны кутске, ваньмон дыръяз библиотекаязы пукылэ, выж лэсьтон но ву сооружениос пумысен туж трос книга лыдӟе, куддыръя фабрикантлэн нылпиосыз доры вуылӥсь дышетӥсьёслэсь юалляськылэ.

Иванлы удалтӥз — армие сое ӧз басьтэ. Озьы воргорон аслаз артеленыз быдэс Россиетӥ лэсьтӥськыса ветлыны кутскиз. Со тупатъяз Иж тыметэз, Оӵ шур вамен выж лэсьтӥз. Со кадь выж лэсьтонэз валась адямиос со вакытэ трос ик ӧй вал.

Государственной Дума

Пиньсӥльыз урӟектэмен йырин эмчиос Иванлы заводын ужаны дэмлало. Озьы со Катав-Ивановскысь андан ӵыжатон заводэ кошке. Но атаез сое отысь бертыны косэ. Шуэ: ӧд ке кылзӥськы, мон тонэ кужмысь кыскыса ваё. Иван нырысь бертэ Иже, собере — Пургыше. Вакчи дыр куспын бадӟым, 6 висъето, корка пуктэ, вылзэ чильпам кадь чебертэ, сад мерттэ. (Солэн коркаез сярысь паймыса тодэ вайыло на Пичи Пурга ёросысь Пуро гуртын улӥсьёс но. Жаляса верано, Пургыш гурт бырем бере сое тус-тас каризы.) Ӝытъёссэ Иван Лупповичлэн корказ люкаськыло ӵыжы-выжыосыз, лыдӟо

А. Пушкинлэсь, Л. Толстойлэсь, Н. Лесковлэсь но мукетъёсызлэсь произведениоссэс.

1908-тӥ арын Государственной Думалэн 3-тӥ созываз быръёнъёс ортчо. Отчы сётэмын вал Пургышысь воргоронлэн кандидатураез. 5 ар ӵоже со пыриськиз социал-демократъёслэн партиысьтызы трудовикъёслэн фракциязы. Вань сюлмыныз калыклэсь улонзэ ӟечгес карыны пырскиз. Со вакытысь газетъёсысь лыдӟыны луэ, мар сярысь сюлмаськиз депутат. Огпол, кылсярысь, Государственной Думаын вера, макем куанер но сютэм улэ Вятской губерниысь калык. Тужгес но вотякъёс. Соослы юрттон понна уксё висъяны куре. Шуэ, калыкез дышетоно, помещикъёслэсь музъемъёссэс крестьянъёслы сётоно, старообрядецъёслэсь осконзэс лыдэ басьтоно. Со вакытэ ик Иван Луппович Сарапул уездысь дышетон заведениослэн попечительзы вал, трос крестьян нылпиослы дышетскыны юрттӥз.

Депутат ужез бырем бере Иван Луппович чугун сюрес лэсьтон борды кутске. Кыл кутэ Сарапулысен Казане нуись люкетэз понна. Та вакытэ Казаньын со пумиське Максим Горькиен. Писатель юа воргоронлэсь: «Мар малпало депутатъёс ужась калыклэн улэмез сярысь?» Иван Луппович шуэ: «Тодӥськомы, кызьы ужась калык улэ, но мар толыкез? Правительство солэсь малпанзэ лыдэ уг басьты, нош нюръяськоно ке, ми ӧжыт кузя но валанмы уг тырмы. Трудовикъёслэн фракцизы самодержавилы синпӧет выллем». «Сильтӧл ӝутскоз», — пумитаз вазиз писатель.

Пегӟем мурт

Тӧл пельтыны кутскиз 1915-тӥ арысен. Соку Иван Луппович кышноезлэсь гожтэт басьтэ. Дорамы, пе, вуылӥз полиция, утчаськиз. Кин ке но ужасьёс пӧлысь воргорон вылэ чагиськем. 1919-тӥ арысен Иван Северной Казахстанэ мобилизовать каремын. Отын со тупатъя Томской чугун сюресэз, Бирюса шур вамен выжез выльысен ӝутэ. Бадӟым уж лэсьтэмез понна сое ушъятэк уг кельто.

1927-тӥ аръёсы кутскиз коллективизация. Вуиз со Пургыше но. Та вакытэ Иван Луппович ужа вал нюлэс дасясьын. Агитаторъёс воргоронлэсь семьязэ кулаке поттыны малпало — уго кузёез ветлэ шляпаен но галстукен, коркаез бадӟым. Но гуртоос пумитъясько: Иван Луппович ваньбурзэ ужаса поттӥз! Иванлэн выныз сельсоветлэн исполкомаз быръемын, Горд Армиысь командир вал. Агайзэ со чакласькыны куриз. Огпол вож-ме усемъёс Иван Лупповичез гурт дорын саникъёсын возьмазы: кулакез виёно! Ярам коть, воргорон мукет сюрестӥ бертӥз. Кӧня ке ортчыса, Сарапулысь «Красное Прикамье» газетын ивор потэ: «Государственной Думалэн азьвыл ёзчиез И. Л. Мерзляков музъем вылысь ӵушемын».

Та учыр бере Иван Луппович чемоданзэ бича но Сибире пегӟе. Мукет нуналаз гуртаз ГПУ вуэ, утчаське. Иванлэн выныз вера, агайзэ, пе, ӧдъяло вал арестовать карыны но, Сарапулэ нуытозь, ыбыса кельтыны, нош актэ гожтыны: «Виемын пегӟыны турттэмез понна». Берло сэзъяло Иван Лупповичлэсь кышнозэ но. Кызьы гожтэ Владимир пизы, анайзэс нуизы 3 нуналлы, бертӥз жуммыса… Та бӧрсьы кышномурт СССР-ысь ВЦИК-лэн тӧроезлы М. Калининлы гожтэт гожтэ, солэсь картсэ юнме янгыше уськыто шуыса. Москвае ветлэ. Бертэ шумпотымон иворен: Иван Мерзляковез исано ӧвӧл! Озьы ке но воргорон Удмуртие уг берты ни. Вордскем палъёсаз сое «пегӟем мурт» шуо.

Инженер

Сибирьын но Иван Луппович гажамон адями луэ. Ужаны кутске нюлэс поттон бордын. «Новосиблес» трест сое келя Нарым гурт палась Кеть шур вылэ, отын воргорон кылдытэ «Томлеслэсь» нарымской леспромхоззэ. Та вакытэ ик семьяез но дораз вуиз. Гуртын улыны неномыртэм урод луиз. Старообрядецъёсты келяллязы лагерьёсы. Огпол «Томлес» трестэ Удмуртиысь гожтэт вуэ. Тӥ дорын, пе, ужа «враг народа Мерзляков». Трестлэн кивалтӥсез пумитазы гожтэм: сыӵе «тушмонъёсты» вань на ке, лэзе ми доры, милемлы соос туж кулэ.

Уго Иван Луппович ассэ ӟеч инженерен возьматӥз. Со нюлэс поттӥсьёслэсь ужзэс капчиятыны выриз, малпаз, кызьы секыт коръёсты нуллоно, шур кузя лэзьяно, маин баржае тубтано. Мерзляковлэн лебёдкаеныз коръёсты баржае капчиен тыро вал. Берло Иван Луппович ужаз Томскын, инженеръёслы курсъёс нуиз, юрттӥськиз нюлэс поттон техникаез ӟечгес карыны.

Иван Мерзляков улонысь кошкиз 1942-тӥ арын, солы 68 арес вал. 2012-тӥ арын Томскысь улэм корка бордаз юнматэмын буре ваён пул.

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Иван Луппович Мерзляков сярысь мыным куаретӥз гуртысьтым (Пичи Пурга ёросысь Пуро) воргорон — Пургыш гурт вӧзамы ик интыяськемын. Кутски бугыръяськыны. Староверъёслэн обществозы пыр шедьтӥ солэсь ӵыжы-выжызэ Гульназ Мугинова-Мальцеваез, со мыным «Беглец в Сибирь» книга лэзиз, сое 1990-тӥ аръёсын гожтӥз но поттӥз Иван Мерзляковлэн Владимир пиез. Та книга ик юрттӥз гожтыны та материалэз.

Мария Векшина