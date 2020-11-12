Быдэс гужем — походын

Удмуртилэн кунлыкезлы 100 ар тырмонэз пусъён улсын 30-тӥ июльысен 11-тӥ октябрёзь элькунамы радъяськиз тунсыко шудон — «ДаУР» квест. 74 нунал ӵоже шаерысьтымы мыло-кыдо адямиос вуылӥзы «ДаУР» проектъя ӵектэм 100 интыосы.

Вахрушевъёс Вотка ёросысь Светлое гуртын

Шаертодонлы сӥзем шудонэ пыриськыны мылкыд каризы 440-лэсь ятыр адямиос. Отчы пыриськемъёс пӧлын — Ижысь Вахрушевъёслэн паймымон семьязы. Алексей но Ольга кузпалъёслэн 4 нылъёссы, покчиезлы 5 арес. Квест сярысь тодыса, соос быдэс семьяен сюрес вылэ потӥзы, 2 но ӝыны толэзь куспын 63 интые вуылӥзы.

— Туэ 9-тӥ Май котырын быдэс семьяенымы «Быдӟым Вормонлэн маршрутэз» шудонэ пыриськимы — вуылӥмы войнае быремъёслы сӥзем уно синпелетъёс доры. Туж кельшиз! — вера семьялэн йырыз Алексей Вахрушев. — Нош «ДаУР» квестэ пыриськыны мылкыдмес бурдъяз Анжелика нылмы. Регистрация пыр ортчем но милемлы шуэ: папа, мама, ӵуказе ик сюрес вылэ потоно. Малы, пе, асьмелы зарезь, шаерамы но вань чебер Кам шурмы, ойдо отчы мыном. Озьы нырысетӥ точкамы луиз Каракулино ёросысь Зуевы Ключи. Отчы ӧжыт гинэ ӧм вуэ, куаш-куаш зорыны кутскиз. Кам шурез кыдёкысен адӟиськом, нош дораз матэктэммы уг луы — сюрес маял луэмын, машинамы нӧдэ пуксе. Кутӥм но пыдын вамыштӥм. Зор ултӥ, вань котырмес — палаткамес, сиён пӧран арбериосмес — тыбыр выламы ныпъяса. Лыдъяй-чотай соку: Каракулино ёросысь Кам шур дурысь 3 интые вуылон понна 8 иськем пыдын ортчиськеммы! Одӥгез но нылмы жади шуыса ӧз нёръя! Нырысь лыдъяй ай, кӧня иськем ортчим, нош бӧрысь пумзэ-йылзэ ыштӥ. Ма, малпай: мар со иськемъёс, куке тон котырын сыӵе шулдыр но паймымон интыос!

Эгра ёросысь Бачкеевоын этапной юртын

Алексей Вахрушев вордскемын но быдэ вуэмын Шаркан ёросысь Кыква гуртын, Ольга кузпалыз Ижын удмурт семьяын будэмын. Уло-выло Вахрушевъёс Иж котырысь Медведево каргуртын. Семьязы бадӟым бере, кемалась ик ӧвӧл басьтӥськизы выль, вӧл-вӧл корка пуктон борды. Та ласянь но аспӧртэмесь та Вахрушевъёс: кин-о, гужем вылтӥ корка ӝутонзэ берлолы кельтыса, шаермес котыръялоз! Нош кузпалъёслэн мукет учконзы: нылпиосмы, пе, мед тодозы вордскем шаермес. Одӥг ужпум — паймымон интыосты туспуктэмъёс вылысь учкыны, нош чылкак мукет — отчы вуылыны, ваньзэ ас синмыныд учкыны, котькуд синпелет борды йӧтскыны.

— 5 аресъем нылы но табере вордскем шаермы сярысь трос тодэ ни, адӟемъёсыз сярысь ӵыжы-выжыосмылы маде. Жаляса верано, Сьӧлта, Сюмси, Ува палъёсысь интыосы гинэ вуылыны ӧм вуттэ, — шуэ Алексей.

Ма, таизлэн мугез валамон: квестэ пыриськемъёс нунал куспын кӧня ке интыосы вуылыны пӧрмытӥзы ке, Вахрушевъёс котькуд объектын уйзэс кӧлыса ортчытъязы. Палаткаосын, чылкыт омырен шокаса, инбам улын сиён пӧраса. Соин ик соослы 100 интыез ортчыны 74 нунал ӧз тырмы. Быдэс гужеммы пумтэм-йылтэм поход выллем луиз, шуэ Ольга Вахрушева.

Алексей тырше мувӧй кысконъя огазеяськонын, отын кыл кутэ тылпулэсь утиськон удыс понна. Ольга уно аръёс ӵоже ини библиотекарь луыса ужа Ижысь Некрасов нимо библиотекаын. Озьы квестэ пыриськыны соослы киыз-пыдыз вал, шуыны луоз: кыӵе ке интые вуо ке, анайзы нылпиослы маде со интылэн, огъя шаермылэн историез сярысь, нош атайзы кыл кутэ палатка пуктон, тылскон но сиён пӧран понна.

— Шаркан палъёсын одӥг уй гинэ ӧз тырмы, 2 нунал но уй инбам улын ортчытӥм, — шуэ А. Вахрушев, — ӵап вордскем нуналы вал, «Табань fest» фестиваль но тупаз. Кыӵе шулдыр ортчиз со Тол Бабайлэн усадьбаяз! Сомында тодмоосмес пумитам, вань калыкен ӵош эктӥм, кырӟам. Куд-огъёсыз, оло, шаермес котыръязы квестын вормон понна: кыӵе ке интые шаплы вуизы, фотое пуксизы но кошкизы. Нош ми нырысь ик тыршимы шаермылэн чеберезлы лычсузьымон паймыны. Мон малпамъя, таӵе квестъёс, семьяез гинэ ӧвӧл, быдэс шаермес золгес эшъяськыто, вордскем интымылы золгес синмаськыто но соин данъяськон мылкыд пыӵато.

Елена Тугашова