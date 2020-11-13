Бадӟым сюлэмо удмурт

Валентин Кузьмич ТУБЫЛОВ — Удмурт Элькунлэн дано адямиез, тодмо политик, тужгес секыт 1990-тӥ-1995-тӥ аръёсы Вылӥ Кенешлэн Тӧроез, «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн дано президентэз. Со валтэм улсын кутэмын Удмурт Элькунлэн Конституциез но мукет правовой документъёс. 85 аръем юбилеез азьын Валентин Кузьмичлы юанъёсын вазисько лыдӟисьёсмы.

В. Тубылов

Туспуктӥз Максим Егоров

— Кылэме вань: тӥ Америкае ветлӥллямды. Соку, пе, западысь политикъёс азьын вераськыса, ваньзэс паймытӥськемды. Мар сыӵезэ верады вал?

Алексей Андриянов. Пичи Пурга ёрос, Сосновка гурт

— Америкае, зэмзэ но, ветлэме вань. Б. Ельцин кивалтон вакытэ Верховной Советысь депутатъёсын ӵош США-е пумиськонэ ӧтчазы. Со депутатъёс-демократъёс пӧлын республикаосысь парламентъёслэн тӧрооссы пӧлысь мон огнам вал. Милемын ӵош Россиысь Президентлэн администрациеныз со вакытэ кивалтӥсь Сергей Филатов ветлӥз.

Атлантической союз шуонэ пырисьёс милемыз капитализмлы дышетыны выризы. Приём но вал. Россиысь лыктэм котькуд адямиен тодматӥзы. Мон дорозь но вуизы. Шӧдӥ: Западысь политикъёс Удмуртия сярысь номыр уг тодо, малпало, со кытын ке Колыма палан. Республикамы пытсамын вал ук. Депутатъёслы нокыӵе юанъёс ӧз сётъялэ, нош мынэсьтым соку ик юалляськыны кутскизы. Тост вераны куризы. Мон шуи: вот, ми ӵукна султӥськом но, азбартӥмы гондыръёс ветло. Ми пуныосмес лэзиськом, соос гондыръёсты улляло. Собере пиналъёсмес поттӥськом, школае келяськом, нош висказ СС ракетаос лэсьтӥськом. Валамон, ваньзы валазы, серекъясько шуыса, гор-гор серекъязы.

— Вылӥ Кенешен кивалтыкуды, республикамы федерал бюджетэ вытъёс тыремысь огдырлы дугдылэм. Малы?

Владимир Петров. Ижкар

— Сыӵе вамыш лэсьтоно луиз, Россиысь кивалтӥсьёс интыосысь югдурез мед адӟозы, мед валалозы шуыса. Со 1993-тӥ арын вал. Ми валаськом вал, вытъёс тырытэк улыны нокызьы уз луы, но мукет ласянь возьматэммы потӥз: югдурмы, зэмзэ но, туж секыт. Москваын валазы.

Вал сыӵеез но: республикаямы нянь кык нуналлы тырмымон гинэ кылиз. Сое малпаса, али но сюлэм шымырске. Калык ӵукна султоз, магазинэ мыноз, нош нянь нокытын ӧвӧл…

Ма кароно? Бускель республикаосмы мувӧйзэс переработать каро но Казахстанэ келяло, отын со понна ю-нянь сёто. Нош милям переработкамы ӧвӧл. Башкортостанэн вераським: соослы мувӧй келяськом, соос милемлы — ю тысь.

Обороная предприятиос ласянь но бадӟым шугъяськон вал. Поттэм пыӵал тӥрлык понна федералъёс коньдон уг келяло, оружие складъёсын кылле, ужасьёс уждун уг басьто, лушкаськон аля. Ӵапак со вакытэ Чечняын война мынэ, кунамы пӧртэм бандитъёслэн группировкаоссы кузёясько вал. Ваньзылы пыӵал тӥрлык кулэ.

Москваын одӥгаз пумиськон дыръя Борис Ельцинлы шуисько: мон тӥледлы али Президентлы сямен гинэ уг вазиськиськы, Верховной Главнокомандующийлы кадь вазиськисько: пыӵал тӥрлыкъёсты лушканы-поттаны кутскизы, заводъёсмы котыре охрана пуктӥм ини.

Б. Ельцин Правительстволэсь Тӧрозэ В. Черномырдинэз ӧтиз но шуэ: ветлы, пе, Удмуртие, эскеры югдурез. Мон шумпотӥ, милемлы ӵапак со ик кулэ вал.

Виктор Черномырдинэн вераським. Со шуэ: бертӥ ке, программа лэсьто. Ачид но, пе, малпаськы. Мон бертӥ, обороная предприятиосмылэсь кивалтӥсьёссэс люкай, вераським. Куно вуытозь, нунал гинэ кылиз на вал, жингыртӥзы: Б. Ельцин, пе, ачиз лыктоз.

Вуиз — конверсия, пе, лэсьтоно, мирной продукция поттыны кутском. Американецъёс, пе, Россилы конверсилы 320 миллион доллар уксё висъяло. Югдурысь мукет сямен потэммы уг луы бере, ярам, лэсьтом ке лэсьтом, шуимы. Президентлэн пресс-секретарез та пумысен статья гожтӥз, быдэс дуннелы ивортӥз: конверсия кутскемын ни, Удмуртилы Америка юрттэ ини. Но… одӥг копейка но республикае ӧз вуы, заводъёслы юрттӥсь ӧй вал.

Берло Б. Ельцин ачиз но валаз, югдурез кызьы ке мукет сямен тупатоно шуыса: заводъёслы асьсэ продукцизэс асьсэлы вузаны лэземын вал. Но кытчы гинэ уг донгисько, сюрессэс пытсаллязы. Шуом, «Ижмаш» заводлэн директорез быдэс командаен Америкае командировкае ветлӥз, кӧня ке дасо миллион долларлы контракт юнматӥзы карабинъёсты вузанъя. Но пичи партизэ гинэ вузаса вуттӥзы, отын шуо ни: ум, пе, басьтэ.

— Ортчем сюрестэс малпаса, кыӵе вормонъёсты тодэ лыкто? Нош мар сярысь жаляськоды?

Галина Захарова. Ижкар

— Вылӥ Кенешлэн Тӧроез дыръям одӥгез бадӟым ужмы — интыысь аскивалтонъя законэз кутон вал. Россиын нокинлэн сыӵе законэз ӧй вал на. Ми со бордын толэзь ӵоже ужам, собере горсоветъёсысь, райсоветъёсысь депутатъёсты мозмытыса, выль быръёнъёс ортчытӥм. Но одӥгез урод вал: законын ӧм быгатэ гожтыны, кыӵе коньдон чотын интыос улыны кулэ вал, кыӵе вытъёсысь коньдон отчы кылёз, соос эрикогес ужаны мед быгатозы шуыса. Маке гожтоно ке, со Россиысь законъёслы пумит луэ вал. Берло ини милям законмы вылэ пыкиськыса, Россиысь парламент кутӥз интыысь аскивалтонъя закон. Солэн 80 процентэз милям законмы бордысь басьтэмын вал.

Парламент республикаын соиз урод вал: маке лэсьтыны малпаськод, но сое улонэ пыӵатыны соку ик уг луы. Мылкыд бордысь гинэ уг поты. Депутатъёслэн (соос 200 кузя!) сессиоссы арняосын ортчо. Министръёсты гинэ но арняосын-арняосын юнматыны курадӟим. Демократъёслы соиз но, таиз но уг яра, нош дыр мынэ, уж сылэ…

— Удмуртиысь Вылӥ Кенешен кивалтыкуды, удмурт кыл кун кыл луиз. Со туж шумпотымон. Но али удмурт кылэз школаосын дышетон понна анай-атайёслы заявление гожтыны кулэ. Кызьы малпаськоды, шонер-а со?

Раиса Волкова. Сюмси черкогурт

— Удмуртилэн Конституцияз сотэк но гожтэмын ук: удмурт но ӟуч кылъёс — кун кылъёс. Со сяна, вань на кылъёс сярысь закон. Кызьы со законэз быдэсъяно? Та сярысь озьы ик нимаз-нимаз статьяосын гожтэмын.

Конституциысь положение улонэ пыӵаны кулэ куинь ӧръя. Экономической люкетсэ быдэсъяны кулэ власть. Социальной люкетаз пыре калык пӧлын валэктон уж нуон. Та бордын «Удмурт Кенеш» но ужа. Нош юридической люкетаз пусъемын, законэз тӥясьёсты кыл кутон улэ но кыскыны луоз шуыса. Шуом, школаын директор удмурт кылэз дышетыны пумит ке, сое кыл кутытыны луэ.

Кемалась ӧвӧл пумиськылӥм Татарстанысь парламентлэн Тӧроеныз. Со шуиз, ми, пе, бигер кылэз одно дышетыны косыса, мултэсгес куасалтӥм, дыр. Зэм, пиналъёс кылэз мед тодозы, мед валалозы. Но ваньзэс кужмысь карыса, вань грамматикаез дышетыны кулэ ӧй вал, дыр. Со бордысь ик валамтэос кылдӥзы.

Асьмелэн но удмурт кылэз кужмысь карытэк, тунсыко амалъёсын дышетоно шуыса малпасько. Соку нокин пумит уз луы…

Удмурт дунне