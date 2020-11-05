Бадӟым кузьым басьтэмез понна янгыше уськытэмын «ТПО ЖКХ» кун предприятилэн кивалтӥсез Иван Ястреб
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Бадӟым кузьым басьтэмез понна янгыше уськытэмын Удмуртиысь лэсьтӥськонъя, ЖКХ-я но энергетикая азьвыл министр, «ТПО ЖКХ» кун предприятилэн кивалтӥсез Иван Ястреб.
Судейской сообществолэн огазеям пресс-службаез ивортэмъя, азьвыл чиновник 2 толэзьлы арест улэ басьтэмын.
Иван Ястреб лэсьтӥськонъя, ЖКХ-я но энергетикая министрлэсь ужзэ быдэсъяны кутскиз 2017-тӥ арын октябре. 2018-тӥ арын маысен 2019-тӥ арын февралёзь министр вал. Бӧрысь юнматэмын «ТПО ЖКХ» кун предприятилы кивалтӥсе.
Вераны кулэ, Иван Ястреб Удмуртие вуэмезлэсь азьло Москваысь кун закупкаосты чакланъя «За честные закупки» фондэн кивалтӥз, пыриз Удмуртиысь кивалтӥсьёслэн командаязы.
Тӧро Александр Бречалов пусйиз: кивалтӥсьёс котыр ласянь юртто следствилы. Азьвыл министрлэн янгышез доказательствоосын юнматэмын луиз ке, со законъя кыл кутоз.
Судейской сообществолэн огазеям пресс-службаез уг шарая быдэстэм йыруж сярысь. Тодмо: 2 уж ӝутэмын Уголовной кодексысь 290-тӥ статьялэн 6-тӥ люкетэзъя.
Елена Скворцова
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