Ассэ возьматоз ог 300 пинал

«Пичи чеберайёс но батыръёс» конкурсэ вазиськонъёсты кутон йылпумъяськиз. Асьсэдыз возьматыны мылкыд карисьёс туж трос люкаськизы – 170 пала куриськон вуиз.

Туспуктэм басьтэмын «Удмурт нылкышно кенешлэн» архивысьтыз

Азьвыл та конкурсын устоосыз луэм 7 аресозь нылъёс но пиос асьсэды возьматыны элькун сцена вылэ люкаськылӥзы. Туэ вожвылъяськон нырысьсэ онлайн амалэн ортчоз.

— Вожвылъяськонэз ортчыны быгатом-а, ум-а — бадӟым сюлмаськон вал, — вераз «Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськонлэн кивалтӥсез Елена Миннигараева. — Но нылпи садъёсын ужасьёс куремъя, радъяно кариським. Вожвылъяськон удмурт кылын вераськись нылпиос понна чакламын. Но отчы курисько вераськисьтэм, но удмурт кылэн тодматскись садъёс но. Огласянь со умой: иське, тросгес пинал анай кылынымы, культураенымы тодматскоз. Нош мукет ласянь, та пиналъёсты дунъяны секытгес луоз.

Туэ конкурсэ пыриськыны мылкыд каризы 5 городъёсысь но 24 ёросъёсысь садикъёс. Тужгес трос — 24 — вазиськон вуиз Ижкарысь, Алнашысь итӥсько 18-эз, Пичи Пургалась — 15-ез, Дэриысь — 12-ез садикъёс. Вань чылкак ӟуч ёросъёсысь куриськисьёс но, кылсярысь, Воткинскысь — 1 но Камбаркаысь — 2 садикъёс нылпиоссэс удмурт сямен вераськытыны ӧдъяло.

Вожвылъяськонэ пыриськисьёслы 3 видео лэсьтыны ӵектэмын: пинал асэныз тодматыны, кырӟаны яке кылбур лыдӟыны но вашкала арбери сярысь вераны кулэ. Дунъяськоз пиналъёслэн чебер, вольыт лыдӟыны, вераны быгатэмзы. Видеоосты 25-тӥ ноябрёзь ыстоно «Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськонлэн яке «Пичи чеберайёс но батыръёс» «ВКонтакте» соцвотэсысь группаосы.

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