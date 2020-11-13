Арлы юыдэ — грант

Эгра ёросысь ожысь но ужысь, армиысь но югдурез утёнысь ветеранъёслэн огазеяськонзы тросэзлы адӟем карымон луэ. 4-тӥ арзэ соин быгатыса кивалтэ Нина Петровна Поздеева. Ӟеч ужамез понна кивалтӥсьлэн туспуктэмез туэ пыртэмын шаерысьтымы Данъян пул вылэ. Нина Петровна «Удмуртиысь дано экономист» нимын, Удмурт Республикалэн Данъян грамотаеныз пусъемын.

Н. Поздеева

Вамышен-вамышен

— Вордскемын Эгра каргуртын. Татысь 19-тӥ железнодорожной школаез йылпумъяса, Удмурт кун университетысь экономикая но правоя факультетын тодон-валан люкай, — веранзэ мытӥз Нина Петровна. — 1978-тӥ арын университетэз йылпумъяса, гурт удысэз планировать каронъя нимысьтыз специалист луи. Мукет кылын вераса — экономист.

Та удысэз токма шорысь ӧй бырйы, анай-атае гуртысь потэмын, аслам но туж потэ вал ужан удысме музъем бордысен мытэме. Каргуртын будэмын ке но, ёросысьтымы Оник-Ирым гуртын улӥсь ӵужмемеймы доры ӵем ветлӥмы. Визьмо кышномурт вал, 99 аресозяз улӥз, визьзэ ӧз ышты. Со ик пыӵатӥз милемлы гурт улонэз гажан мылкыд.

Семьяямы ми 3 нылъёс бу­дӥмы. Нырысетӥез эмъян удысэз бырйиз, кыкетӥез дышетӥсь вал (жаляса верано, пӧламы ӧвӧл ни), нош мон — гурт удысэз. Специалист луэме бӧрсьы монэ ыстӥзы вордскем палъ­ёсам — Эгра ёросысь «Родина» колхозэ. Сэп гуртын валтӥсь экономистын ужаны кутски. Татысен ик тодматски вуоно кузпалэным — Владимир Сергеевичен, со ялан кивалтон удысын тыршиз. «Родина» колхозын 7 ар ужаммы бере кузпалме «Россия» колхозэ выжтӥзы, отын 4 арзэ ужамез бӧрсьы ёрос администрацие басьтӥзы. Сое кытчы ыстӥзы, мон но сьӧраз вамыштылӥ. Озьы мон но ёрос администрацие вуи, гурт хозяйствоя управлениын валтӥсь экономист луыса ужаны кутски. Колхозъёсын ужан опытэ вал ни бере, кивалтон удысэ дӥсьтыса басьтӥськи.

Татын кема ужаны ӧз кылды, 1990-тӥ арын Эгра каргуртын налоговой инспекцилэн ёзэз усьтӥськиз. Монэ отчы ужаны ӧтизы. Та удыс аслым но котьку тунсыко потылӥз. Музъемен герӟаськем ужпумъёс, выль законъёс… Ваньзэ тодоно вал. 8 ар куспын инспекторысен ёзэн кивалтӥсёзь будӥ.

Вазенгес ёросысь гурт хозяйствоосын герӟаськем ужъёсты гинэ тодӥсько вал бере, таяз промышленной предприятиосты, бюджет удысэз матысьгес тодӥ. Вылаз ик, со вакытэ азинскыны ӧдъязы фермер хозяйствоос, кылдӥзы нимаз ужбергатӥсьёс. Соку ик валатски, азьланяз ужбергатӥсьёсмы эшшо тросгес луозы шуыса.

10 ар ужаса, монэ нош ик ёрос администрацие ужаны ӧтизы. Таяз учыре — ёрос йырлэн экономикая воштӥсез луыса. Со вакытлы ёросысь вань кивалтӥсьёсты, бухгалтеръёсты тодӥсько вал бере, уже капчиен радъяськиз. Бадӟым предприятиосмы тросэз Эгра каргуртэ интыяськемын вал. 2004-тӥ арысен ужмы йылӥз. Социальной объектъёсты, про­мышленной предприяти­осты (нефтяникъёслэсь жилой фондзэс, нылпи садъёссэс, «Нефтяник» культурая юртэз, общежитиосты, котельноез но мукет ужъюртъёсты) муниципальной собственносте выжтоно вал, документъёсын вырон ваньмыз мон пыр ортчиз. Со вакытэ ик ёросамы кылды­тӥмы ужбергатӥсьёслэсь кенешсэс. Бадӟым огазеяськонъёс интые пичи предприятиос кылдӥзы.

Выль улон

— Улонам кызьы ке озьы кошке: одӥг интыын троссэ 8-10 ар ужасько. Пӧртэм удысын асме эскери, котькытын бадӟымесь азинсконъёс басьтӥ. Пенсие потыса, куаш-куаш шутэтско ни кожасько вал. Ганяк пукыны 8 ар гинэ быгатӥ. Нунокъёсме будэтыны юрттӥськи, мерлыко уже калленэн кыс­тӥськи. Ачим но шӧдытэк кыли, кызьы арлыдоослэн огазеяськоназы вуи.

Шаермылэн пӧртэм сэрегъёсаз вуылэ

Со вал 2017-тӥ арын. Ёрослэн кивалтӥсез Татьяна Чуракова дӥняз ӧтиз но шуиз: асьмелы, пе, ветеран огазеяськонэз «сайкатоно», туала улонлэсь бере кылёно ӧвӧл. Озьы 1-тӥ сентябрьысен нош ик кивалтон удысэ вуи, со дырысен мынам чылкак выль улонэ кутскиз.

Ӵапак со вакытэ шаеренымы кивалтыны кутскиз Александр Бречалов. Ёросамы улӥсьёсын пумиськонэ ветлыкуз, Россиысь Президентлэн грантъёсыз сярысь мадиз, ӵуказе нуналмы, пе, со бордысь потоз. Вань верамзэ сак кылзӥмы но со бере ик проектъёсын ужанмес мытӥмы. Зураысь Совето Союзлэн Героезлы Спиридон Михайлович Стрелковлы 2017-тӥ арын декабрь толэзе 100 ар тырмыны кулэ вал. Солы сӥзьыса, зураосын ӵош проект дасямы. Валамон, нырысетӥ ужмес дыртыса лэсьтӥмы, соин но, дыр, со тыро-пыдо дунъямын ӧй вал. Ноябрь толэзяз тодӥмы, вожвылъяськонын 58,25 балл люкаськеммы, нош кулэ вылэм ичизэ 60 балл. Проектмы грант ӧз уты шуыса, мылкыдмес ӧм куашкатэ. Выльысь пукси но ваньзэ рос-прос эскери, вань тодон-валанъёсме тодам вайи.

Бен, тросэз ветеран огазеяськонъёс бадӟым проектъёс борды басьтӥськыны кышкало, нош ми кыштыр ужаськомы. Ужаммылэн емышез но адӟиське. Экономистын ужаме туж юрттэ. Документъёсты радъян капчиен сётӥське. Уг ваты, президент грантлы отчёт лэсьтон — со шудон уж ӧвӧл, вань копейказэ пыр-поч лыдъяно.

Со вакытэ ик грантъёсын ужан мыным кельше, трос дырез быдтэ ке но. Со понна йырвизез ялан ужатоно, тодон-валанэз будэтоно. Огнам улӥсько бере, таӵе ужен вырыны дыры лачак. Луонлыке, тазалыке, мылкыды вань дыръя калыклы ӟеч уж лэсьтэме потэ. Нош уж шеде ке, уйёсме но кӧлатэк ужаны дась.

Проектъёс

— 2018-тӥ арысен проектъёсмы улонэ пыӵаны ӧдъязы. Кужыммес эскерыны малпамы чылкак мукет удысын. Ветеран огазеяськонэн кивалтыкум, валай, тросэз арлыдоос компьютерен ужаны уг быгато шуыса. Аслам но валанэ ичигем вал. Кылдӥз «Дедушки, бабушки, внуки — онлайн» проектмы, соин грант утӥмы, со чотын 52 ветеранъёсты компьютерлы дышетӥмы, пӧлысьтызы ог 60 процентэз — ветеран огазеяськонъёслэн активазы пырисьёс, гуртъёсысь ветеран огазеяськонъёсын кивалтӥсьёс. Огкылын вераса, компьютерез пичильтык валасьёс но, чик адӟылымтэос но. Тужгес арлыдоезлы дышетскисьмылы 80 арес вал.

«Азвесь» волонтёръёсын ӵош

Урокъёс ортчытыны юрт­тӥзы Эграысь 4 номеро школаысь дышетӥсьёс но пинал волонтёръёс. Ужрадлы йылпумъян лэсьтӥмы 2019-тӥ арын «Нефтяник» культурая юртын, дышетсконэ пыриськемъёс асьсэ семьяоссы сярысь туспуктэмъёсын адӟытон дасяны кулэ вал.

Мукетызлы но шумпотӥсь­ко: грант чотын асьмелы ужаны ноутбук, принтер но мукет арбериос басьтыны быгатӥмы. Нош солэсь азьло кабинетам компьютере сяна ӧй вал. Туала вакытэ компьютертэк отчётъёс гинэ но лэсьтыны уг луы ни. Проектмы йылпумъяськем бӧрсьы эшшо трос арлыдоос вазиськизы, соослэн но компьютерен ужамзы потэ шуыса.

Кыкетӥез ужмы «Сохраним историю вместе» нимаське. Быдӟым Вормонлы 75 ар тырмон азьын ёросысь архивын ужасьёсын Эгра ёросысь Быдӟым оже пыриськемъёс но ож мышкын ужам ветеранъёс сярысь материал люканы кутскимы. Юрттӥзы гуртъёсысь ветеран огазеяськонъёс, соос но нимысьтыз пичи книгаос, альбомъёс дасязы. Ужмы сярысь кылыса, ёросын улӥсьёс но мыло-кыдо юрттӥськизы. Документъёсын бугыръяськыса, тодмо луиз, тросэз ветеранъёсмы война вакытэ ик Отечественной войналэн, Горд Кизили, Горд Знамя но мукет орденъёсын пусъемын шуыса. Шуг-секытъёс кылдӥзы туспуктэмъёсты люканэн. Уноез ветеранъёс ивортэк ышемын бере, ӵыжы-выжыоссылэн нокыӵе туспуктэмъёссы кылемын ӧвӧл. Яке война вакытысь шедьтэм туспуктэмъёслэсь ку­­зёоссэс кема утчамы. Тодмотэм солдатлэсь кин луэмзэ тодӥськод ке, сюлэм шумпотэ, азьланяз ужаны мылкыд эшшо но ӝутске.

Озьы 1 сюрс 100 пала ветеранъёс сярысь материалъёсмес электрон книгае люкамы. Та вакытэ ваньзэ соосты выльысь лыдӟыса потӥсько, ӝоген та книгаен мылкыд карисьёс но тодматскыны быгатозы. Табере вань ветеранъёс аслам семьяе кадь пото ни, аслам ӵыжы-выжыосы но бичетэ шедизы. Та проектлы луыса ёросысь архивмы но выльдӥськиз, адӟытон залэз кылдӥз. Ёросамы улӥсьёс дорысьтызы вуж туспуктэмъёссэс, войнаысь гожтэтъёсты отчы вайизы. Люкам ужъёсмес учкыса, отысь ӵыжы-выжыоссылэсь нимъёссэс лыдӟыса, куд-ог адямиос али ик синвуаськылӥзы ни.

2-тӥ проектмес 1-тӥ декабрёзь йылпумъяны кулэ ке, туэ 15-тӥ июне эшшо одӥг проектэнымы грант утӥмы. Таиз ужмы «IT всем возрастам покорны» нимаське, 2-тӥ ноябрьысен выль ужмы борды басьтӥськимы — 60 пенсионеръёсты компьютерен ужаны дышетыны кулэ. Соосты Чутыр школаын визьнодаськомы, отчы матысь гуртъёсын улӥсьёс но пырисько. 1-тӥ проектамы пыриськем арлыдоос таяз учыре «азвесь» волонтёръёслэсь ужзэс быдэсто. Нош проектмылы йылпумъян лэсьтыку, арлыдоос видеоролик дасялозы. Пусйыны кулэ мукетсэ но: котькуд проектэнымы ог 500 сюрс манет тыр грант утӥмы.

Эшлыко кусыпъёс

— Та дыре ёросамы 64 ветеран огазеяськонъёс лыдъясько, пӧлысьтызы 23-ез гуртъёсысь луо. Арлыдоос понна шумпотӥсько, котькыӵе ужрадэ мыло-кыдо пырисько, 9-тӥ Мае ваньзы «Вунонтэм полкын» вамышто. Синмаськымон ужа Бадӟым Пурга черкогуртысь огазеяськон. Шаерамы ортчылӥсь кырӟан-веранъя «Созвездие» конкурсэ 2017-тӥ арысен пыриське но арлы быдэ вормисьёс радэ шеде.

Котькуд быръёнэ мыло-кыдо пыриське

Ёросын ортчись ужрадъёсы но арлыдоосты ӧть гинэ, соос ӝутскем мылкыдын вуо. Гужемлы быдэ Эграысь стадионын спортъя фестиваль ортчытъямы. Шумпотыса вожвылъяськонэ пырисько, медаль басьто ке, воксё лӧпто, нош люкиськыкузы тау шуыса кошко. Ужрадъёсты ӵемысь ортчытӥськод ке, мыдъят но сое витё, ӧтемлэсь азьло ик ку луоз ни шуыса ветло. Жаляса верано, туэ троссэ ужрадъёсмес онлайн амалэн ортчытоно луиз, нош арлыдоослэн ог-огенызы адскемзы, кенешемзы потэ. Тау карисько Эгра ёрос администрацилы, кивалтӥсьёслы.

Проектъёсын ужаса, Ува, Сьӧлта но Дэбес ёросъёсысь ветеран огазеяськонъёсын кусыпъёсмес юнматӥмы. «Дедушки, бабушки, внуки — онлайн» проектмес быдэстыку, дӥнямы вуылӥзы Пермь улосысь эшъёсмы но. «Содействие» фондлэн кенешез онлайн амалъя ортчиз. Солэн ужаз кенешизы Пермь, Киров улосъёсысь но Удмуртиысь ветеран огазеяськонъёс, «Ог-огмылэсь дышетскиськомы» улоскуспо проектэ пыриськемъёслэн ужан амалъёсынызы тодматскизы. Нош туэ сентябрь толэзе Пермьын ортчиз наставникъёслэн слётсы. Бачкей гуртысь арлыдоосын ӵош ветлӥмы но отысь бурдъяськыса бертӥмы. Милемлы луонлык сётӥзы Эгра ёросысь ветеран огазеяськонъёс сярысь видеоролик возьматыны, нош Эгра каргуртэ опорной площадка усьтыны.

Пермьысь ветеран огазеяськонъёслэн ужамзылы синмаськи: арлыдоосты ялан малы ке дышето, пӧртэм ужрадъёс яке конкурсъёс ортчытъяло. Одӥг пол сюрес лёгимы бере, ог-огмы доры куное но ветлӥськомы.

Удмурт луи Сэпын

— Кузпалэным Владимир Сергеевичен Сэп гуртын тодматскимы но 29 ар валче улӥмы. Ачиз со Мазьги гуртын будэмын, Ижысь гурт хозяйствоя институтэз горд дипломен йылпумъямын вал. Вань улонзэ кивалтон удысын ужаз. Жаляса верано, 2014-тӥ арын улонысь кошкиз. 2 пиосмы, табере внуке но внучкае будо. Аслэсьтым егит дырме тодам вайисько ке, туж востэм вал. Университетын дышетскыкум, шаплыгес луи кадь. Школаын удмурт кылэз ӧм дышетэ, ӵужмемеен гинэ куд-ог дыръя вераськылӥ ик, нош Сэпе ужаны лыктыса, пайми: гуртоос ваньзы удмурт сямен верасько. Амалтэк удмуртэзлы дышетсконо луиз.

Нылпиосмы пичи дыръя лачак пудо — скал, кунян, парсь, ыж, чипы-курег — вордӥмы. Али аслым ачим паймисько: кызьы ваньзэ лэсьтыса вуиськомы вылэм? Табере огнам улӥсько, соин ик трос дырме сӥзисько общественной ужлы. Внукъёсы берто ке, ужъёсме огдырлы палэнтӥсько.

Аслым 66 арес ке но, ваньмон дыры туж ичи. Ялан маке бергасько: я компьютер сьӧрын, я юрт котырын. Садме утялтӥ, туэ лачак яблок, тёрн вал, помидор, огреч но удалтӥз. Сяськаосты яратӥсько, огшорыоссэ будэтӥсько, угось котыразы мултэс берганы дыры уг окмы.

Арлыдоосты компьютерен ужаны дышетон

Эгра каргуртлэн Сэп гуртэ мынон палаз улӥсько, бакча берам ик — сик. Отын «Тазалыкен эшъяськон сюрес» лэсьтэмын, отӥ ӵемысь поръяло ветеранъёс. Скандинав амалъя вамышъяны яратӥсьёсмы Эгра каргуртамы 300-лэсь трос люкаськемын. Куд-ог дыръя мон но бордазы итӥськисько. Трос вамышъяны уг дӥсьтӥськы — эмъясьёс алӥзы. Сюлэмме буйгатӥсько ужаса. Та вакытэ но дорам 2 компьютер ужа: одӥгаз электрон книга усьтэмын, мукетаз — документъёс. Серекъясько: 4 киы ке эшшо луысал на…

Ветеранъёс пӧлы «Боевое братство» огазеяськон но пыре. Кивалтӥсез Владимир Богомолов. Котьмалы мыло-кыдо воргорон, вераськыны но соин тунсыко, котькыӵе уже мыло-кыдо пыриське, эшъёссэ но сьӧраз валтыны быгатэ. Таӵеосын ужамъя ужам потэ ай. Ёросамы 90 но 95 аресъем улӥсьёсмы лачак, нош ожысь но ужысь ветеранмылы Захар Иванович Перевозчиковлы 101 арес ни. Нялтас вераса, ожысь ветеранъёсмы ёросамы 5 кузя ай. Котькудзэс вордскем нуналэнызы ӟечкыласьком. Пумиськонмы сярысь иворез соку ик Интернет вотэсэ пуктӥськомы. Пересьёслы сомында «лайкъёс» пукто, пиналъёссы, ӵыжы-выжыоссы но огшоры адямиос шуныт кылъёссэс гожто. Шуныт кылъёсты арлыдоос дорозь вутто, асьсэос уг адӟо ке но.

Эгра ёросысь война вакытэ медальёсын но орденъёсын пусъемъёс сярысь стенд дасяськомы. Одӥг ужмес быдэстыса ум вуттӥське, мукет малпанъёс йырам берганы кутско ни. Матысь дыре, оло, нош ик кыӵе ке проект гожтомы ай. Уже кельше, юрттӥсьёсы вань дыръя азьлань вамыштоно.

Валентина Емельянова