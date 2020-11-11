«Арган — мынам эше»

Учкисез котьку но бордаз кыске нылкышно арганчи. Кызьы со огвакытэ арганэн но шудэ, кырӟа но, тапыртэ но? Удмурт шаерамы таӵе усточиос трос ӧвӧл. Арганлы луыса калык яратӥз Валентина Пудоваез, Анна Плотниковаез, Екатерина Антоноваез, Татьяна Хохряковаез. Гармошка ик удмурт сцена вылэ поттӥз Ижысь усточиез Людмила Евдокимоваез.

Л. Евдокимова

Можга ёросысь Вуж Карамбай гуртын вордскем нылашлы арган кузьмаз мамаез. 7-тӥ классын дышетскись Люда кырсиезлэн гармошкаез шоры синмаськыса учкылӥз. Соин кырӟаны-вераны яратӥсь мамаез валаз: нылызлэсь мылкыдзэ санэ басьтоно. Озьы гуртын сюанъёс-юон дыръёс вакытэ Люда арган кысканы йӧндыриз ни. Но солэсь мылкыдзэ бурдъясь, культура удысэ мын шуись ӧз сюры.

10-тӥ классэз йылпумъяса, нылмурт Иже медучилищее пырыны чаклаз. Но баллэз тырмымтэен, 17 аресъем нылаш вамыштӥз заводэ. Татын соку ик фрезерной станок сьӧры султытӥзы. Арган кысканзэ воштӥз пистолет гумыосты лэсьтонэн.

18 арес тырмиз гинэ — Люда бызиз. Кузпалыз Можга ёросысь ик артэ гуртысь. Яратонзэ ыштонтэм вылысь пинал пи городэ улыны лыктӥз. Собере егит семьяын бӧрсьысь вордскиз 2 нылпи. Людалы дышетскон сярысь малпаськыны дыр ӧз ни кыльы.

Нылпиосыз ӧжыт будэм бере Людмила бухгалтер курсъёсты ортчиз, ӝыны ар мында выль удысын ужаз но мӧзмыса заводысь цехаз берытскиз. Шаплы, кыллы усто нылкышнолы цехлэн кивалтӥсез распредмастерлэсь ужзэ ӵектӥз. Людмила соглаш луиз, но тодон-валан люкан понна 2 ар заочно дышетскиз Горькийысь промышленно-экономической техникумын. Выль ужаз Людмила Анатольевна быгатӥз воргоронъёсын но кивалтыны, ужез но радъяны.

Оглом улонэз ваньмызлэн кадь радъяськиз: квартира сётӥзы, нылпиосыз будо. Нош сюлэмыз весь маке куре. Огпол Люда эшъёсыз сьӧры «Ижмашысь» калык театре вуиз. Сюлэмаз маиз ке вырӟиз кадь, малпаз: мон но сцена вылэ потыны быгатысал ук. Озьы ар мында репетициосы ветлӥз, массовкаын шудӥз. Огаз спектакльын арганэн шудыны косӥзы.

— Калык театрын Пётр Климук баянист вал. Соин ӵош мон но киям арган кутӥ. Ӵошен шудӥм эктон гуръёс­ты. Но мынам эшшо кырӟаме но потэ. Озьы вуи «Гармонь певучая» коллективе, — тодаз вае Людмила Евдокимова.

Та ансамбльын удмурт нылкышно 20 арлэсь кема кырӟаз, турлы концертъёсы поталляз. Озьы заводын ужан висказ сюлэмзэ буйгатылӥз кырӟаса. Сцена вылэ куриськемзэ кузпалыз ӧз вала. Яратон мылкыдзэ сайяз вожан. Озьы синмаськыса-гажаса кылдэм семья куашказ.

Собере огаз ужрадын Людмила удмурт кырӟасьёсын тодматскиз. Ижысь Ленин ёросысь «Ӟардон» ансамбль вылэм. Эх, сюлмыз ик лопырскиз нылкышнолэн.

— Нош монэ кутоды-а? — юаз Людмила.

— Лыкты, — вазизы пумитаз.

Арганэн шудэмзэ тодыса, «ӟардонъёс» уката шумпотӥзы. Озьы 5 ар мында Людмила Евдокимова выль коллективе ветлӥз. Татын солэн мылкыдыз уката бурдъяськиз, ачиз ик кырӟанъёс гожъяны кутскиз. Та дырозь нокинлы поттылымтэ кылбурзэ шараяз: мамаез улонысь кошкем бере 1985-тӥ арын кылъёсыз но, гурез но вордскизы вал. Учкисьёс кырӟанэз синкылияськыса кылзӥзы. Та бӧрсьы Людмила Анатольевналэн эшшо мукет ужъёсыз но быдэсмизы на.

Но кырӟан — со сюлэмез буйгатон гинэ. Сцена сяна, вань на огшоры улон. Гуртсы быремен, Людмила Анатольевна городэ вайиз мӧйымем тятязэ. Соин валче «Ӟардон» ансамбле ветлыны ӧз ни быгаты, уго пересь муртэ чаклано луэ, огназэ но уд кельты.

Но учкисьёс арганчиез ӧз ни вунэтэ. Тросэз юбилейёсазы ӧтчаны кутскизы. Угось Людмила Анатольевна, арганэн усто шудэм но кырӟам сяна, быгатэ калыкен вераськыны, праздникез вунонтэм карыны.

— Мылкыд уг пуксьы вылэм 60 аресын но. Соин, юбилейме карыса, Ижысь Железнодорожникъёслэн юртазы концерт ортчытӥ. Калык люкаськиз, ужрад быдэсмиз. Со мылкыдын арлы быдэ «Ойдолэ тодматском» концерт радъялляны кутски. Татчы ӧтчалляй Татарстанысь удмурт кырӟасьёсты но, Чайковский городысь коллективез но. Ма, собере Удмуртиын трос тунсыко ансамбльёс, соосты но концертъёсы пыриськыны ӧти, — вера Людмила Анатольевна.

Туэ та ужрад 6-тӥ ползэ луыны кулэ вал ни, но коронавирусэн йырин концерт вуоно арлы кылёз, дыр.

Кырӟанэз яратон мылкыд паласькиз Людмила Анатольевналэн пиналъёсызлы но. Эдуард пиез но Оксана нылыз чебер кырӟало, кыкназы но гитараен шудо. Песянайзылэн арган кыскамезлы синмасько внукъёсыз. Зэм, асьсэос сое кутыны уг на дӥсьто.

— Арган — мынам эше. Сотэк куное но, юбилее но уг мынӥськы. Туж жаль, пинал дыръям нокин ӧз валэкты, мыным улонме кырӟанэн герӟано вал шуыса. Йыромыса ке но, мон асме шедьтӥ, — пальпотэ Людмила Евдокимова.

Елена Скворцова

Вордскем гуртэ Кылъёсыз но крезьгурез Людмила ЕВДОКИМОВАЛЭН Вордскем гуртэ, вордскем гуртэ Дораз ялан ӧте монэ. Кедр мӧзмыт сылэ огназ, Возьма монэ сайкыт улаз. Пичи гурезь но мӧзмемын, Узы-боры но кисьмамын. Ӧвӧл сое ни бичасез, Ӧвӧл нокин но ветлӥсез. Шур, тыметъёс ӧръяськемын, Вуж коркаос някырскемын. Уг кылӥськы жингрес куара, Гурт вадьсытӥ лоба куака. Соин ик, дыр, сюлэм бӧрдэ: Вордскем гуртэ, вордскем гуртэ... Вуо дорад огминутлы Вераськыны, буйгатыны... Эн мӧзмы тон, вордскем гуртэ!