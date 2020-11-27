Анай пиналзэ кылтэк но валалоз

Светлана Добрякова — «Мынам Удмуртие» телерадиокомпаниысь журналист, «Вордӥськем нуналэныд», «Ӟечкыласьком!», «Чечым», «Берен гуртэ» но мукет проектъёслэн авторзы. Тросэз кылдэмын но потэмын кузпалыныз, тодмо режиссёрен но монтажёрен Анатолий Добряковен валче. «Берен гуртэ» программазы сӥзьыл вылтӥ 1-тӥ инты басьтӥз Россиысь гурт удыслы сӥзем вожвылъяськонын. Эва, Янек но Лука нылпиоссы но анай-атайзы вӧзын удмуртлыкен пыӵаса будо. Анайлэн нуналыз, Удмурт кыллэн нуналыз азьын кенешиськом та семьяен улон-вылон сярысь.

С. Добрякова

Эктон гур

Светлана дышетӥсь луыны кулэ вал. Пичи дырысеныз та сярысь малпалляз. Дышетӥсьёслэн семьяязы будыса, мукет сямен луыны но кулэ ӧй вал, дыр. Атаез Вуж Мӧнья школаын трудэн, анаез ӟуч кылъя но литературая дышетӥсьёс вал, кыксы но гуртын гажано адямиос. Озьы 9-тӥ класс бере Светаез нуизы Дэбес педучилищее. Татчы гуртысьтызы 3 нылъёсын пыриз.

— Дэбес педучилище бере Удмурт кун университетэ немец кылъя группае пыри вал, — тодаз вае Светлана. — Кӧня ке дышетски но, мынам ӧвӧл та шуыса валай но берен бертӥ гуртэ. Нылпи садын нырысь ужай, собере школаын покчиосты дышетӥ. Кельше вал нылпиосын. Мамае шуиз: ужаса вуттод, мын дышетскыны. 1996-тӥ арын выльысь пыри УдГУ-э. 21 арес вал ни мыным. Журналистикаез бырйи. Школаын дышетскыкум ик, гожъяськисько вал газетъёсы. Кылбурасько но вал. «Мынам яратоно тетраде» нимаське вал кылбуръёсын тетраде. Усьясько куддыр. Али мон одӥг чур но кылбур гожтыны уг быгатӥськы ни. Дэбес педучилищеысен «Егит куара» огазеяськонэ ветлӥ. Отын нодъясе вал тодмо журналист, али «Вордскем кыл» журналысь отделлэн редакторез Ирина Тимирзянова. Со монэ журналистикае пырыны косэ вал. Но 1994-тӥ арын мон понна журналистика мурт вал на. Сыӵе зол потэ вал дышетӥсь луэме. 2 ар ортчыса гинэ, кисьмай журналист луыны. Котьмарлэн аслаз дырыз.

Алёша выныныз

3-тӥ курсын дышетскыкум, Андрей Прокопьев котыраз эктыны-кырӟаны задор удмурт нылъёсты-пиосты люказ. Эктон ӝытъёс радъялляны кутскиз. Огпол, кык пол мынӥм, Надя Кузнецова эшме «Эктон корка» студие малы ке соку ик кутӥзы. Надя, шуисько, вера Андрейлы, мон но «Эктон коркае» ветло, мынам но потэ. Кутӥзы. Соку льӧль малпанэ зэмаз — инбам малпанъёсты кылэ. Мон возьдаськись, дӥсьтӥсьтэм. «Эктон корка» та сямъёсме воштӥз. Коллективын ке но, калык азе собыдӟа сцена вылэ потыны туж бадӟым дӥсьтон луыны кулэ. Кунгож сьӧры концертъёсын вуылыны кутскимы. Туж шудо аръёс вал со. Картме но «Эктон коркасен» ик пумитай. Али ке но нырысьсэ пыремзэ тодӥсько. Тусын но ӟуч, дӥсяськемез но ми кадь ӧвӧл: городскойлы кельше. Та точно ӟуч, дыр, шуисько. Удмурт вылэм.

Дышетскись

Анатолий Добряков зэмен висъяськылӥз. Шаркан ёросысь Пороз гуртын дышетскыкуз ик, классысьтызы пиосын ансамблен городэ концертэн потало ни вал. Крезьгуро инструментъёсын шудыны быгатэмысьтызы, классысьтызы 5 муртэ Искусствоосъя Элькун школа-интернатэ кутӥзы. Городын ӟучъёс пӧлын улыса, ӟуч эшъёсын Анатолий ӟуч манер вал. Ижысь калык творчествоя научно-методической центрын звукорежиссёр луыса ужаз, киноос лэсьтон бордын тыршылӥз. Ӵапак соку Андрей Прокопьев сое синйылтӥз но «Эктон коркае» вайиз.

— Андрей монэ «Эктон корка» ӧтиз, кларнетэн шудыны быгатӥсько шуыса, — вераськон борды итӥське Анатолий Добряков. — Городын будэмын бере, тунсыко потӥз, удмуртъёслэн асьсэлэн эктонъёссы, кырӟанъёссы вань вылэм шуыса. Дышетскыкумы милемыз Удмурт театре гинэ но уг нулло вал. Удмурт кылын городын вераськыны луэ вылэм шуыса, пайми. Синмаськи арганлы. Гужем куспын соин вольыт шудыны дышетски но августэ «Эктон коркаен» Финляндие концертэн мынӥ ни. Пайми, финъёслэн удмурт калык кырӟан-эктонъёслы паймемзылы. Соос дунъяло, нош асьмелэн — уг. Студие ветлыкумы, нокыӵе уксё сярысь вераськон ӧй вал. Со мылкыд вал.

— «Эшъяськон корка» кусыпъёсты юнматэ, — вера Светлана. — Отысь 5-6 пар потӥз ук. Эшъёсмы — Кузьминъёс но Кузнецовъёс — отын кылдэмын. Ми отын ваньмы эшъяськиськом вал. Папа кулэм бере соос мон доры Мӧньяла пу пильылыны но дэмен лыкто вал. Толя но пӧлазы. Соин ик 2006-тӥ арын кышнояськыкумы, Толяез дорын тодо ни вал. Матынгес луим ми соин «Мынам Удмуртие» телерадиокомпаниын «Вордӥськем нуналэныд» передачаез ӵошен лэсьтыны кутскеммы бере. Толя монтажен выре бере, домонтировались ми, шуисько. Али гуртэ бертӥськомы ке, мама монэ уг веша — дышемын ӧвӧл, нош Толикез веша, ӟыгыртэ. Возьма сое — ужаны гинэ уг, вераськыны, кенешыны но, быгатэ Толя вераськыны.

Уж гур

Светлана но Анатолий ог-огзылы пыкъет кадь луизы ужын но, дорын но. Ог-огзылы кужым но оскон сёто.

— Ужаны кутскон вакытэ капчиен ӧз сётӥськы, — азьланьтэ Светла. — Нырысьсэ улӥськомы ук, опыт улэмъя лыктэ. Тодэ лыктэ «Удмуртия» ГТРК-ын практика ортчеме. Микрофон кияд, берлань сюрес ӧвӧл. Тон материал вайыны. Удмурт филология факультетэ пырыны экзаменъёс мыно вал соку. Эдуард Степанов шеф-редактор шуэ: блиц, пе, басьты. Мар со блиц, уг но тодӥськы вал. Юаны но кепырай. Кылъёсыз тодам лыктӥзы: юалляськы, малы абитуриентъёс филфакез быръё. Озьы валатски. Озьы нырысетӥ сюжетэ пӧрмиз. Нош киосы кыӵе куалекъязы, микрофон ӟырдаз кадь. Диплом басьтэме бере штатэ кутӥзы. Сыӵе возьдаськисько вал иворъёсты, передачаосты нуыны. Уж адямиез воштэ. «Светик, давай, пӧрмоз», шуо вал коллективын. «Мар татчы лыктӥд» шуысалзы ке, юскиськысал.

Ӝыны ар ужай но, «Мынам Удмуртие» телерадиокомпания кылдӥз. Монэ Елена Слесарева но Светлана Кибардина журналистъёс отчы асьсэ сьӧры кыскизы. Со туж секыт вакытэ вал: ӵапак выль интые выжон дыре папае кулӥз. Мон соку 1-2 ар куректыса улӥ. Ваньмыз шуо: мон папалы тупасько. Со но трос вераськисьтэм, вешаськисьтэм вал, но синмынымы ог-огмес валаллямы. Кылтэм муртэ анай-атаез кылтэк но валалоз, шуо. Ми но озьы ик вераськылӥм соин. Югыт дунне вылысь кошкиз но, пушкысьтым оломаиз чигиськиз кадь. Номыр карыны уг пӧрмытӥськы вал. Выль коллективе но соку ик пырыны ӧй быгаты. Астэ возьматыны кулэ, маке ӵектыны, нош мон уг быгатӥськы, йырам номыр уг лыкты. Кӧня ке улыса гинэ «Вордӥськем нуналэныд» программа лэсьтыны ӵектӥ. Сое умоен лыдъязы. Калыклы но яраз. Со бӧрсьы ӧраз пыри. Тодмо режиссёр

Лев Вахитов ӧтемен, мон но мылкыдзэ ӝутъямен, Толя но дорамы ужаны кутскиз. Ӵошен лэсьтыны кутскимы «Ӟечкыласьком!» программа. Иворъёсмы кылдӥзы. Отӥяз «Чечым» программа малпамы. Дорамы ик съёмкаос радъяллямы. Мон авторез, Толя режиссёр но монтажёр. Сыӵе милям тандем. Али Толяен ӵошен ик «Берен гуртэ» программа лэсьтӥськом. Оператор луэ Юрий Дроздов. Кема малпаськи, маин меда «Чечым» программаез воштыны луоно. Учкись угось жаде огвыллем передачаослэсь. Ӵошен малпаським, кенешим. Егит специалистъёс сярысь программаос вань, но отын одӥг нуналзэс возьмато, нош милемлы тунсыко потӥз, кызьы соос, дышетсконзэс йылпумъяса, ужаны кутско, кызьы ар ӵоже дышо, ужазы пыро, доразы мар каро, кытчы ветло. Озьы ик вордӥськиз гуртазы берытскем егитъёс сярысь «Берен гуртэ» программа. Соин Россиысь вожвылъяськонын 1-тӥ инты басьтӥмы. Кельше мыным гурт улон сярысь возьматыны. Программамес адӟыса, оло, кинлэн ке гуртаз бертыны мылкыдыз но ӝутӥськоз шуыса малпасько. Гожъяськись луысал ке, гурт улон сярысь гожъясал. Гуртын омыр ик мукет кадь. Пичи гинэ, нош мар но отын уг луы, воксё «Санта-Барбараын» кадь.

«Чечым» передачаез лэсьтыку

Али Анатолий телевидениысь кошкиз ни ке но, Добряковъёс озьы ик программаос бордын валче ужало. Котькудӥз аслэсьтыз ужзэ тодэ но быгатэ. Зэм, оператор бордысь но туж тросэз потэ. Юн куроно луэ, сотэк номыр уз пишмы, шуэ Светлана. Съёмка бере Юрий Дроздов монэн куддыр 2-3 нунал уг вераськиськы, пе.

— Котькуд артист, журналист, режиссёр кужым басьтэ учкисьлэсь, — шуэ Анатолий Юрьевич. — Учкисьлы тунсыко ӧвӧл ке, кызьы? Крезьгурлы дышетскеме мыным туж юрттэ. Аслыд но тунсыко мед луоз — озьы проектъёсты лэсьтоно. Котькуд программа конкурсэ келяно кадь ӟеч мед луоз шуыса тыршиськом, тюп-тяп лэсьтӥд ке, учкисьтэ ыштод. Сӥзьыл тани 3 программае Россиысь конкурсъёсын вормиз: Е. Слесареваен дэмен лэсьтэм «Эшелон 336», С. Булановаен ӵош кылдытэм конструктор Владимир Ярыгин сярысь но Светаен дасям «Берен гуртэ». Владимир Ярыгин съёмкаос бере юри лыктӥз ми доры, тодматскемез потӥз семьяенымы. Автоматъёс сярысь ӧм вераське — улон-вылон сярысь. Нылпиос берло мургес валалозы ай та пумиськонлэсь дунзэ.

Семья гур

Добряковъёс доразы уж сярысь вераськытэк тыршо. Сотэк но трос сюлмаськонъёссы. Дэри черкогуртысь Молдаванка выль микрорайонын юртъерзы маке быдӟа.

— Пуктӥськыны участок сётыкузы, татын гольык бусы вал, — вера Светлана. — Тылтэк кызьы пуктӥськимы, али но паймисько. Толя кибашлы, амал шедьтылӥз. Ачиз ик юрт ӝутӥз. Ву но ӧй вал. Егит мылкыд ваньзэ ворме. Легковой машинамы грузовой интыын вал. Эвамы вордӥськемын ни вал, ачим Янэн кӧто. Гуртын, эрикын улэм, городысь ӝокыт квартираысь кошкем потэ. Сӥзьыл коркамес липет улэ пыртӥмы. Артэ эшъёсмы пуктӥсько вал. Гужемез возьматэк, ойдолэ али ик татчы улыны выжом шуыса, мылкыдзэс ӝутъямы. Ӵаш-ӵаш кезьыт. Газ ӧвӧл. Ми сыӵе отчаянной адямиос — мурт семьяез но бугыръям, асьмеос но пичи нылпиосын гуртэ выжимы. 1-тӥ ноябре тыл сётӥзы. Соку шулдыргес луиз ни. Али но юртмес йылаз-пумаз пичиен-пичиен вуттыны турттӥськом. Ӝыт шумпотыса бертӥськомы гуртамы. Урамамы тани газ кыско. Со бадӟым шуд луоз ни.

— Али ӧй ни дӥсьтысалмы, дыр, — итӥське Анатолий. — Дырыз дыръя ваньзэ лэсьтыны кулэ: крезьгурен вырыны, маке борды кыстӥськыны, улонэз шӧмъяны. Адямилэн семьяез кылдэ ке, дунъетъёс воштӥсько. Улонын али стабильность ӧвӧл. Со куректытэ. Семьяенымы черке вытлылӥськом. Быдэс службаез ум но сылӥське, кыӵе ке малпаськонэ вуиськод но гань-ганьгес луиськод. Крезьгурен выреме потэ. Мон инструментэз 3-4 ар киям рос-прос ӧй кутылыны ни. Нош коркан али ваньмыз инструментъёсмы вань. Дудукмы но, волынкамы но, джамбомы но, гитарамы, пианиномы но, арганмы но, ӧвӧл кларнетмы гинэ. Шудыны кутскисько ке, озьыен, мынам ваньмыз умой: дыры вань, пушкы гань-гань, гуртын ваньмыз умой. Али гань-гань ӧвӧл. Пушкам одӥг малпанэз веттаса нуллӥсько: ансамбль кылдытэме, ваньмон дыръям крезьгурен выреме потэ.

Кузпалъёс ог-огзылы мӧзмыны уг сёто. Куазен удалтыку, дэмен чорыганы дырто. Лымы люкаське ке, нискыланы пото. Олокӧня пумо палаткаоссы вань — гужем ӵоже одно ик кытчы ке вуылыны тыршо. Семьязылэсь шунытсэ утьыны тыршо. Тае Света туж умой вала. Солэн выныз 13 арес дыръяз секыт висьыса кулӥз. 2 ар талэсь азьло сузэрзэ ватӥзы. Соослэн вордскымтэ нылпиоссы понна но 3 нылпи вайиз. Мӧньяла ӵем бертало, анаезлы огназ секыт шуыса. Асьсэ гуртазы но уж тырме, пичияк хозяйствозы вань: чипы-курег, кролик вордо.

Семьяенызы шутэтскыны ярато

— Мон тросгес дырме сӥзисько нылпиослы, семьялы, юртъерлы, — шуэ Светлана. — Мынам корка пушез ялан выльдэм потэ. Со дыре ик вашкала арбериос котыре сюлэм кыске. Тани борддорамы куэм ковёр ошемын. Мон сое уг адӟиськы ни — синъёс дышо. Куноос лыкто но паймо. Ӵужмемеелэн сандык вылаз но пӧртэм куэм арбериос вӧлдэмын вал. Солэсь кылем кубозэ но черссэ дорамы пуктӥм. Нылпиосмы али, оло, удмурт луонлэсь пуштроссэ пумозяз уг валало на, но будӥзы ке, адӟыны кутскозы удмурт кыллэсь, культуралэсь чеберзэ. Гуртын ми соосын удмурт сямен вераськиськом. Удмурт кылын мусоян кылъёс но сыӵе трос: мусое, пичие, папазы «шырпиос» шуэ. Толя но вера: вашкалаос мон дорозь удмурт кылэз вуттӥзы но, малы со мон вылын бырыны кулэ. Сыӵе визьмо верамын ук со. Нылпимы садикын ӟучомиз шуисьёслы уг оскиськы: ачид удмурт кылын ӧд вераськы ке, пинал но уз.

Ӵемысь юало, малы сыӵе аспӧртэм нимъёс нылпиостылы сётӥды шуыса. Финляндие ветлэммы бере синмаським культуразылы. Эва ним кельшиз. Нылмы суредаське. Ян ниманы малпало вылэм Толяез. Со вордӥськон вакытэ «Четыре танкиста и одна собака» кино модаын вылэм, Польшаын лэсьтэмын, героез — Янек. Родняоссы песятайзылэсь ик нимзэ пизылы поныны косӥллям. Но милям табере Янекмы будэ — Иоанн, Иван шуэм со. Хоккее ветлэ, пулэсь «пужъятӥське». Лукалы кема ним утчамы. Таиз милям корка кузёмы, выль юртамы вордӥськем пимы. Со дзюдоен тунсыкъяське.

Нылпиосмы семья кусыпъёсты дунъяны быгато ни, со шумпоттэ. Толя шуиз вал: тон зэмос кузпал. Со но бурдъя. Ог-огмылы шуныт кылъёс вераськомы, соос асьсэос кыре курисько, верам потэ. Аслыз но шуисько: мон тон вӧзын принцесса кадь улӥсько. Мон пудо котыре но уг потӥсько — ваньзэ Толя. Шутэтскон нуналъёсы пыжиськыны турттӥсько, ческыт пӧрамен шумпоттэм потэ. Нылпиосмы но кусыпъёсмес адӟо, ум ватӥськиське. Соос азьын ог-огмес чупаны но ум возьдаськиське. Соослы шуныт кусыпъёсты кытысь ке адӟыны кулэ ук. Соослы но кузпал но, анай но, атай но луоно. Ми будэтэмын нуныятэк. Вакытэз сыӵе вал. Монэ вешамзэс уг тодӥськы. Мемее гинэ монэ «нылы» шуэ вал. Пиналъёсынымы мусояськемысь ум дугдӥське. Анай нылпиос понна образец луыны кулэ котьма ласянь. Соос туж чаклало, кыӵе мылкыды, кыӵе тусы. Соос монэ пинал, чебер шуо. Уката ик пичиез чебер кылъёссэ уг жаля. Эвамы котьку юа, мар дӥсяны умойгес луоз шуыса. Янмы гинэ кӧня ке ватӥськись. Ӵемысь пӧртэм сюлмаськытӥсь юанъёссынызы мыным вазисько, папазылэсь возьдасько, лэся.

Нылкышнолэн чеберез — паймытыны быгатӥсь луэмез бордын. Со юртын, семьяын ганяк омыр кылдытыны, котькыӵе ужлы дунъет сётыны быгатӥсь, ӟеч кылъёссэ верась луыны кулэ, малпасько. Толя вералля: сюлэм, пе, умой луэ, кышно тау шуэ ке. Нош мукетъёсызлы кыӵе мон потӥсько, соиз мыным тунсыко ӧвӧл. Мон сыӵе, кыӵе вань. Чеберъяськыны уг яратӥськы, сыӵеосты туж уг яратӥськы.

— Вожъяськон этапез ми ортчимы ни, — азьланьтэ Анатолий. — Кинлэн ке маке пӧрме ке, шумпотӥськом. Нылпиослы но валэктыны тыршиськом: котькуд адями улыны кулэ быгатэмезъя (по возможностям). Куддыр соос паймыса шуо: о-о-о кыӵе коркаос ӝутӥсько. Учкы, шуиськом, таиз пичи корка, таиз бадӟым, но со уг вера на, пичияз адями шудтэм шуыса, оло, отын шудогес но…

Микрорайонысьтым, ульчаысьтымы семьяосын валче мед уломы, праздникъёсы мед люкаськыломы кадь потэ, шуо кузпалъёс. Кылем арын микрорайоназы Выль ар уе тылэз кысӥзы. Нош Добряковъёс, пельнянь кутыса, быдэс урамысьтызы бускельёссэс, эшъёссэс куное возьмало. Сюсьтылъёс ӝуатъяса, шулдыр пукизы. Выль празднике но ваньзы ӵош люкаськизы. Юртмы бадӟым, ваньмы тэриськомы, шуо Добряковъёс. Азьланяз ӵемгес сыӵе пумиськонъёс радъямзы потэ: калык удмурт пуконъёслэсь мӧзме. Семьяме туж зол яратӥсько, со картэ но нылпиосы гинэ ӧвӧл — апайёсы, кырсиосы, самой матысь эшъёсы, соос выль малпанъёслы но вормонъёслы кужым сёто, шуэ Светлана Семёновна.

Елена Сараматова