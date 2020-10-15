15-тӥ октябре ортчоз Удмуртилэн кунлыкезлы сӥзем симпозиум
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«Государственность Удмуртии: историко-культурные практики и стратегии современного развития» симпозиум ортчоз Историяя, кылъя но литературая Удмурт институтлэн актовой залаз 15-тӥ коньывуонэ 2020-тӥ арын.
Ужрадын вераськозы Удмуртилэн кунлыкез, историез, элькунысьтымы политика, культура удысъёсъёслэн воштӥськемзы, шаерысьтымы калыкъёслэн кусыпъёссы, азинскемзы сярысь. Онлайн амалэн конференцие итӥськозы мукет интыосысь докладчикъёс но.
Конференция ортчоз 10 часысен 16 часозь. Докладъёсты кылзыны луоз Интернет пыр но. Со понна Zoom приложениын конференция борды итӥськоно: us02web.zoom.us/j/87646744118. Конференцилэн идентификаторез: 876 4674 4118.
Конференцилэсь программазэ итэм документысь учкыны луэ.
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