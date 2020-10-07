Элькунамы вуозы коронавируслэсь 1 сюрс 290 вакционаос
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2 арня талэсь азьло элькунамы вуизы коронавируслэсь нырысетӥ 42 вакционаос. Ваньмыз соос пуктэмын луозы эмчиослы. Та сярысь ивортӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.
— Ар пумозь шаерамы 1 сюрс 290 доза вуыны кулэ, но вазиськисьёс солэсь трос, эмчиос пӧлын гинэ 2 сюрс 500 адями. Соин ик Россиысь Тазалыкез утёнъя министерстволэсь эшшо 1 сюрс доза куромы, — пусйиз Тӧро.
Коронавируслэсь вакцинаез вуоно арысен гинэ тросэн поттыны кутскозы ай.
Сергей Захаров
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