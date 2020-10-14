Эдуард Муканов синдэ пӧялоз, выжыкыллы оскытоз

Можга ёросысь Быдӟымсурдысь

син пӧртмась Э. Муканов.

Туспуктӥз Максим Егоров

Можга ёросысь Быдӟымсурдысь Эдуард Муканов кытын гинэ ӧз ужалля: тракторен ворттылӥз, гидысь кыед поттӥз… Озьы ке но сое ас бордаз котьку сцена кыскылӥз. Табере со фокусник.

— Пичи дыръям туж синмаськисько вал телевизорысь фокусникъёслы, весь учкылӥ Амаяк Акопянэз, — вера Эдуард. — Ачим мон вордски Алнаш ёросысь Байтэрекын. 4-тӥ классын дышетскыкум, школаямы Москваысь артистъёс вуылӥзы, огез фокусъёс возьматъяз, уксё печатать кариз. Макем пайми мон соку! Адӟем карыса, дышетскыны кутски. Али ваньзэ, мар со соку возьматӥз, лэсьтыны быгатӥсько! Со сяна но трос фокусъёсты тодӥсько. «Юный техник» журналлэн котькуд номераз соосты печатлало вал, чидатэк возьмалляй, ку мае ке выльзэ отысь адӟо.

Эдуардлэн кисыяз котьку картаос ветло — калыкез паймытыны дась! «Удмурт дунне» газетысь журналистъёсын пумиськонэ но сьӧраз пӧртэм арбериоссэ кутэм, вераськон куспамы волшебной бодыеныз сяська «будэтыса» вуттӥз.

Реквизит басьтэ но, ас киыныз но лэсьтэ. Кибашлы киосыз та ужаз туж юртто.

— Школаын дышетскыкум, пулэсь Совето Союзлэсь гербзэ вандӥ, Алнаше выставкае нул-

лӥзы, — тодаз вае Эдуард, — юртъер котырме но ас киыным пуктӥсько, тупатъясько. Оскоды-а, уд-а, пужыятӥськеме но вань, бадӟым розаосын картинае йылаз-пумаз ӧзгес вуы.

Аспӧртэм удмурт фокусникез Можга ёросын гинэ уг тодо, кылем арын Ижкаре «Шудкоме» визьзэ сынаны ветлӥз, юанъёс вискын аслэсьтыз быгатонлыкъёссэ возьматӥз. Ӵапак коньдон печатать кариз.

— Али шер ӧтьыло выступать карыны, но калык азе потӥсько ке, арлыдоос но, пичиос но котьку паймо, туж тодэмзы потэ, кызьы соиз яке таиз фокус лэсьтӥське. Тани вань-а адӟемды фокусэз, кытын стаканэн бутылкаен интыосынызы воштӥсько? Мон озьы но быгатӥсько.

Азьло Эдуардэн ӵош сцена вылэ нылпиосыз потало вал (воргоронлэн соос 5 кузя), но будэмзыя мылкыдзы быриз, асьсэлэн тунсыкъяськонъёссы кылдӥзы, атайзы кадь сцена вылэ потыны уг дырто.

Кышноез но али Эдуард сьӧры сцена вылэ уг пота ни. Елена Муканова Быдӟымсурд клубын ужа но выступать каронлэсь мӧзмыса уг вутты, лэся. Соосты ас вакытаз ӵапак сцена огазе вуттэм. Армия бере Эдуард кӧня ке ар ӵоже Ижкарын ужам, «Тюрагай» ансамбле кырӟаны ветлэм. Одӥг пол гастрольёсын Можга палъёсы потӥллям, татын ик пумиськиллям Еленаен, со дырысен люкиськылӥллямтэ ни.

2005-тӥ арын Эдуардлэн аслаз культура удысын тодон-валанъёссэ будэтэмез потӥз но режиссёрлы дышетскыны пыриз Ижкарысь культурая колледже.

— Диплом басьтӥ но, дӥсьтонэ быриз, — шуэ Эдуард, — азьло, номырзэ валатэк, кызьы шӧдӥсько, быдэс концертъёс пуктылӥсько вал, нош али зол сюлмаськисько, соин, оло, шергес потаны кутски.

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Мария ЕМЕЛЬЯНОВА