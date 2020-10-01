Шӧкыч: Озьы ик малпай

Валялэн картэз — дотово зӧк куо адями. Ужысь бертыкуз, Сергеез лавкае пыраны косӥд ке, кожоз ик. Но магазинысен одно жингыртоз: мар басьтоно?

— Ма, мар ачид сииськод? Нянь басьты, — вожез потэ Валялэн.

Сергей магазинысь бертоз… 1 сукыри нянен. Колбаса но, сыр но, канфет но тодаз уг лыкты.

— Дась басьтэмзэ кушакуд, уд но гуньдӥськы, — картсэ сизьдыны кутске Валя.

Сергей куатаське:

— Список ӧд ке сёты, лавкае пал пыдыным но уг пыра ни.

Толон ӝыт Валялэн кускыз кырмиз. Не шокчемез, не мыкырскемез уг луы. Ӵукна пудозэ мырдэм но кызьы утялтӥз. Сергей уго 6 часын ик уж дураз лобатӥз — заводэ 7 часлы вуоно. Пудо вань шуыса, картэзлэн йыраз но ӧз шуккы.

Ужысь бертэмез бере Валя Сергеезлы висемез пумысен ӝожтӥськиз. Ярам, таяз учыре воргорон кышноезлы гурт котырысь ужъёсты быдэстыны юрттӥз. Собере Валялэсь куссэ зыраз шунтӥсь мазен, чуланысь вуж шобретъёсты пыртыса, выж вылэ валиськиз.

— Кус висён уг паласькы. Малы нимаз кӧлыны выдӥськод? — паймиз кышномурт.

— Мон тыныд валиськи. Кылӥ вал, небыт тушак вылын изён ӟеч ӧвӧл, кус висьыку. Оло, чурыт вылын изьыса, капчигес луоз.

Валя туж зол куатаськиз но выж вылэ изьыны выдӥз. Чурыт интыын озьы но тазьы но берга ни — умме усемез уг луы.

— Сергей, мон кынмисько, — картэзлэсь шуныт валесэ ӧтемзэ возьма Валя.

— Озьы ик малпай вал. Ярам, азьло ик дасяй, — шуиз но Валязэ кыкетӥ шобретэн шобыртӥз воргорон.

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Автор: ШУЛДЫР ОНИСЬ