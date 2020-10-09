Шӧкыч: Кикы силиз

Больницаын черодын пуконъям туж лулӟылӥсь бускель шедиз.

— Ой-йы, та врач доры пыремлэсь азьло ик чоньдод, дыр, — шуэ. — Нош мыным так но дунне вылын 11 ар сяна улыны кылемын ӧвӧл ни.

— Кыӵе ке тодэмды вань-а, мар-а? — юасько.

Нош бускеле ваземме гинэ возьмаса улэм, лэся, веранэз ӧръяськиз:

— Э, каръян сюлмы. Тупаны но кулэ ук. Педореным кылмы тупаса кенешиськом вал. Со куспын матысь тэльын кикы сильыны ӧдъяз.

Вай, шуисько, Педя, кикылэсь юалом, кинлы кӧня ар улыны кылиз на. Али кутскиз ке сильыны, мыным мед лыдъялоз. Нош собере — тыныд.

Кикы 14 пол лыдъяз но дугдӥз. Ма, мон шумпотӥ! Сю арозь потоз шат улэмед та дуннеяд?!

— Я, табере тон, Педя, куриськы. Мед тыныд аръёстэ лыдъялоз кикы.

Вис каремез бере кикы чалмиз. Мон куалектӥ:

— Ма, Педя, тыныд кикы ар но улыны уг висъя ни шат?

— Шедьтӥськод ук кулэтэм сюлмаськон! — кеськиз Педяе.

Та учыр бере Педяе воксё воштӥськиз. Библиез лыдӟыны ӧдъяз.

Со дырысен 3 ар ортчиз ини, нош Педяе, кулонзэ возьмаса, оломар но дауртэ. Алигес солэн ватосэз шараяськиз.

Нуныкаосмы корка котырын чимаса шудыны кутскизы. Самой пичизэ нуныкаме — Вовикме — коӵышен-пуныен утчаса уг шедьто. Мыным веразы ни та сярысь. Табере ваньмы утчаськом Вовикмес. Йырсиос пежыр султӥзы: пимы, оло, му пыр вияз. Куке-соку корка сигын кылӥськиз ышем пияшмылэн бӧрдэмез. Ма, туби ни отчы. Ӧжытак гинэ кулыса ӧй усьы, ява: корка сигын корос, нош пушкысьтыз бӧрдэм куара кылӥське. Корос пулэз ӝутӥ но, Вовикмы отын бӧрдыса пӧсям ни.

— Пырид ке, малы потыны уд валаськы? — юасько.

— Пулзэ ӝутыны ӧй вормы, — викышъя нуныкае.

Та учыр бере Педяме кузгатӥ ке кузгатӥ. Нош со мыняса сылэ но шуэ:

— Мон аслым корос дасяй вал. Вашкала сям-йылол со. Коросэз ыль пулъёслэсь лэсьтӥ но куасьтыны шуыса сиге ӝутӥ…

Одӥг нуналэ Педяме губияны тэле ӧти. Татын кикы сильыны ӧдъяз.

— Педя, али тыныд лыдъялом, — шуисько.

Кикы, оскоды оло уд, Педялы 15 ар силиз.

Вис каремез бере аслым лыдъяны кутски. 11 пол силемез бере одӥг куара но ӧз ни потты. Табере куректӥсько: 11 ар ортчыса, кинэ меда Педя кышнолы пыртоз ни?

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Алексей ТРУБАЧЕВ