Шӧкыч: Ватос

Одӥг пол гудырикошконэ Марья аракы пӧзьтоно кариськиз. Вордӥськем нуналыз матэктэ ни, соин ик солэн куно ӧтчамез потӥз. Бургы вышкызэ интыякуз, кышномурт шулдыр кырӟанзэ нёжтӥз. Собере, пересьёслэсь верамъёссэс тодаз вайыса, сураськем брага пӧлаз пичияк сылал но махорка ватсаз на: азьвыл, пе, озьы аракы пӧрмылӥз.

Марьялэн аракыез 2 полуштоп вияз. «Табере кытчы меда таосыз ватоно?» — сюлмаськыны ӧдъяз кышномурт. Миколай кузпалыз солэсь ватосъёссэ котькытысь шедьтылӥз угось. Кузпалыз гуртын ӧвӧлтэм дыръя Марья ӝогак гинэ одӥгзэ полуштопез гулбеч мудэтэ ватӥз, нош кыкетӥзэ бакчае, картошка пудъёс вискы сюе согиз.

Одӥг ӝыт Миколай тамаксэ пурккетыны потӥз но чылкак ышиз-быриз. Умойтэмзэ малпаса, Марья кузпалзэ утчано кариськиз. Кышномурт, ульчае потыса, солань-талань утчаське — Миколайзэ нокытысь уг адӟы. Со дыре ик ульчае потӥз бускель кышномурт Орина. Марьяез адӟыса, со юано кариськиз:

— Марья кенак, Педорме ӧд адӟылы-а? Тамак кыскыны потӥз но олокытчы таласькиз.

— Ма, мон ачим но Миколайме утчасько. Ойдо ай, Орина, бакчае поталомы, оло, соос ӵошен юмшало, — дэмлаз Марья.

Бакчае потыса, кышноослэн син шоразы нырысь ик йӧтӥз октэм картошка. Собере гинэ соос адӟизы межа вылын кыллись юлтошъёсты.

— Ой, му ньылонъёс, чатран люкетъёс, таки ведь шедьтӥллям ватосме, — кайгыре Марья.

Вожзы потэмен кышноос изись картъёссэс межа вылэ ик кельтӥзы. Ӵуказеяз Марья олокыӵе но кылъёсын тышкаськиз Миколайзэ, собере юано кариськиз:

— Миколай, тон гуртын но ӧй вал, кызьы тодӥд ватосме?

Воргорон вераны ӧдъяз:

— Педор полуштоп ватэмдэ адӟем. Собере со мыным чик маза ӧз сёты ни: ойдо но ойдо веръялом. Ватосэз утчано кариськимы, нош пырак интызэ ум шедьтӥське. Соку кутскимы картошкаез октыны — ватосэд шедиз. Аракыез оскалтыса, милям дугдэммы ӧйлась ни. Жадем выламы юыса, лэся, отчы ик межа вылэ пограськеммы. Марья, вождэ эн вай, аракыед туж удалтэм вылэм.

Со учыр бере Марья аракы пӧзьтонэн ӧз выры ни. Вордӥськем нуналаз, магазинысь ческыт вина басьтыса, кунооссэ утялтӥз.

________

Татьяна АКИЛОВА.

Ижкар