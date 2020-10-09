Шаерчи Александр Кондратьев вала гондырез но, нюлэскузёез но

Ува ёросысь Красное черкогуртысь А. Кондратьев инкуазез яратэ.



Сизьым шур йылэ вуттоз

Ува ёросысь Красное черкогуртысь Александр КОНДРАТЬЕВ ассэ пыр дышетӥсен шӧдэ. Но школаысь вазенгес кошкиз ни. Вормиз шаертодонэн, туризмен тунсыкъяськонэз.

Тэль кузё

А. Кондратьевлэн вордскем интыез — Вавож ёросысь Тыловыл-Пельга, но 3 арес дыръяз семьяез выжиз та ёросысь ик ӟучо-удмурто Брызгал черкогуртэ. Анаез но, атаез но дышетӥсьёс вал. Александр кема ӧз малпаськы — школа бере УдГУ-э биологлы дышетскыны пыриз.

— Мон пичиысен тэльысь ӧй поталля, — вера Александр Аркадьевич. — Гурт котырысьтымы котькуд писпуэз, лӥялэз тодӥсько вал. Кыӵе но пӧйшуръёсты ӧй адӟылы. Дорам куакапи но, черепаха но, ӟичыпи но улӥзы. Ӟичыпиез эшъёсы кутӥллям, собере мыным сётӥзы. Ӧжытак будэмез бере тэле лэзи, валай, отын солы умойгес луоз шуыса. Школаын дышетскисько на вал, 1-тӥ январе куасъёс вылэ султӥ но тэле ширтӥ, тыбырам — пыӵал, со вакытэ ыбылӥськись арбериосты возёнъя куронъёс такем чурытэсь ӧй вал на. Гурезь улэ ширтӥсько, адӟисько: азям кионъёс шутэтско. Омыре ыбытэк ӧйлась. Мӧйы кион шорам учкиз но гань-гань палэнэ вамыштӥз. Бӧрсяз — кионпиос, таосыз шымыртӥськизы, быжъёссэс лэзизы ик. Бӧрысь валатски, куакъёс пӧлын мукет но кионъёс вал, дыр, шуыса. Но вылам урдскыны малпанзы ик ӧй вал.

Студент вакытаз ни Александр Аркадьевич гондырен ваче син вуылэм. Учыр луэм, Яр ёросын практиказэ ортчыкуз: ӵош дышетскись эшеныз толэзь ӵоже тэль дурысь палаткаын улӥллям, пӧйшуръёсты чаклаллям.

— Кылӥськом, маке вайёс лосыр тӥясько, — тодаз вае Александр Аркадьевич. — Учкиськом но — ог 15 метр кемын бадӟым гондыр кузьыли карез тарка. Милемыз адӟыса, бер пыдъёсыз вылэ султӥз. Ми со шоры учким, со — ми шоры. Собере ми пегӟыны ӧдъям, со но берытскыса кошкиз. Пӧйшуръёслэсь чик уг кышкаськы. 3 учыре гинэ соос адями вылэ урдскыны быгатозы: котыртэме пыртӥд, вӧсь карыны шедьтӥд яке бордаз пиосыз вань ке.

Ассэ утчаз

Армия бере Александр Кондратьев ужаны кутскиз Ува ёросысь Петропавловоысь школаын. Отын биология урокъёсты нуэ ни вал солэн вуоно кузпалыз Елена Леонидовна. Нош Александр Аркадьевичлы ӵектӥзы химиез, историез но эшшо куд-ог мукет предметъёсты.

— Школа пичи гинэ вал, котькуд классын ог 5-10 дышетскись. Но соос пӧлысь но 7-ез пиналъёс биологъёс луизы — Елена Леонидовна ӟеч визьнодась вал, — шуэ А. Кондратьев. — Мыным но пиналъёсын ужаны туж кельшиз. Соосын кытчы гинэ ӧм вуылэ! Кылсярысь, Ватка, Кам, Нылга шуръёслэн кутсконазы ветлӥм. Нылпиос мынэсьтым котомкаме но, эсьма, сутыса вуттӥзы.

Собере Александр Аркадьевичез ӧтизы Красное черкогуртысь школае директоре, улон инты но ӵектӥзы бере, соглаш кариськиз. Но таӵе вамыш лэсьтэмез пумысен пичияк жаля, шуэ:

— Кивалтыны уг яратӥськы — директоре кариськоно вылымтэ. Пиналъёсын тэлетӥ ветлыны дыр ӧз сюры ни — уже туж мӧзмыт потыны кутскиз. 3 ар чидай но

школаысь воксё кошки. Собере олокытчы но вутскылӥ: колхозын валтӥсь инженер но, энергетик но вал. Одӥг пол ток шуккиз, валаме потӥз кызьы но малы — дышетски электрике. Мукетъят Ува РОВД-ын 3 час пытсаса во-

зизы. Янгыш ӧй вал ке но. Гуртысьтымы одӥг пияш мотоциклэн ГАИ-лэсь пегӟем, гараже ватскем. Мон ӵапак отын ужасько вал. Югдурез утисьёслэн пумитазы султӥ, пияшлы пегӟыны юрттӥ. Асме кыл кутон улэ кыскизы. Со учыр бере юристлы дышетски.

Вашкала писпуос но 7 шуръёс

— Одӥг интыын пукыны уг чидаськы, лавкаын азям 3-4 мурт черодын вань ке, уг сылы — дыры жаль, — шуэ Александр Аркадьевич.

Нош тэль дорысь я шур дурысь из вылын часъёсын чус пукыны дась — инкуазьлэн чебереныз кӧтыз уг тыры. Табере со вань мылкыдзэ, ваньмон дырзэ сӥзе шаерамы туризмез азинтонлы. Уно проектъёслэн авторзы луэ. Пӧлысьтызы тужгес тодмоез сӥземын шаерысьтымы вашкала, аспӧртэм писпуослы. Кылсярысь, Сарапул ёросысь шедьтӥз тужгес пересь сьӧд тополез. Тодосчи Николай Ильминских шуиз: быдэс Европаын мукет со быдӟа тополь ӧвӧл — кӧня ке кузя ваче ки кутскыса гинэ, сое ӟыгыртыны луэ.

Ачиз кадь мыло-кыдоосын огазеяськыса, кылдытӥзы мукетсэ проектэз — «Удмуртиысь 7 шуръёс». Шаерысьтымы шуръёсты кутсконысеныз пумозяз эскеризы, маршрут лэсьтӥзы. Табере со шуръёс кузя котькуд мылкыд карись ас понназ но ортчыны быгатэ.

— Шедьтӥм нимысьтыз адямиосты, кудъёсыз пумитаны, келяны быгатозы, кинъёс доры машинаез кельтыны луэ но мукет, — валэктэ Александр Аркадьевич. — Урод шат со? Со понна тодод: сюресэз одно шедьтод, уд йыромы.

Александр Кондратьевлэн вуылымтэ интыосыз ӧвӧл ни кадь. Уг ваты: наукаен валэктыны луонтэм учыръёс но пумиськыло, пе. Сюрес вылын адӟемъёссэ мыло-кыдо гожъя тросаз ёрос газетъёсы — лыдӟисьёслы соос кельшо.

Кырыкмас дурын

Тодэм-адӟемъёссэ Александр Кондратьев кельтыны турттэ будӥсь нылпиослы но. Пӧртэм районъёсысь школьникъёслы со исследовательской ужъёс гожтыны юрттэ.

— Университетын ӵош дышетскем эшъёсы тросэз школаын биолог луыса ужало, — пусъе Александр Аркадьевич. — Соос пыр шедьтӥсько инкуазен тунсыкъяськись нылпиосты. Дышетӥсьёсын, пиналъёсын валче потаськом инкуазе.

Исследовательской ужъёсынызы нылпиос пӧртэм вожвылъяськонъёсын вормонъёс басьто. Кылсярысь, шаерамы будӥсь кедръёс сярысь уж гожтӥзы Шаркан ёросысь нылашен. Районазы со тужгес устоеныз лыдъямын ни.

— Кедръёс шаерамы ӧжыт ӧвӧл, пӧлазы вань 100 арлэсь бадӟымъёсыз — уката трос соос будо Эгра ёросысь Тюпти гурт вӧзын, нырысь 1 гектар вылэ мерттэмын вал, али ог 9 гектарез басьто ни. Кӧня ке кедръёс вань Красногорск ёросысь Осинцы гуртын но куд-ог мукет интыосын. Вань кедръёс адямиосын мерттэмын, кидыс усьыса будэмъёсыз ӧвӧл на, — пусъе биолог. — Но вуоз сыӵе вакыт, куке соос ас кожазы вӧлмыны кутскозы, инкуазьын озьы луыны быгатэ. Будосъёс дышозы асьме куазьлы.

Кемалась ӧвӧл А. Кондратьев Ува ёросысь Кыйлуд школаысь пиналъёсын потаз Кияса ёросысь Кырыкмас шур дуре. Шедьтӥзы вашкала пӧйшуръёслэсь лыоссэс.

— Отчы мон ог ар талэсь азьло потай ни вал, — пусъе биолог. — Шедьтӥ мамонтлэсь лызэ. Бордаз тӥрлэн бервылыз адӟиське. Озьыен, яке мамонтъёс улӥллям на та палъёсын ог 2 сюрс ар талэсь азьло, яке пӧйшурасьёс та палан 10 сюрс ар талэсь азьло вылӥллям ни.

Нош та рад А. Кондратьев пиналъёсын ӵош эшшо кӧня ке лыосты шедьтӥзы. Одӥгез — вашкала валлэн. Эшшо син шоразы йӧтӥз Горд книгае пыртэм лангерманния гигантская нимо губи. Быдэс республикаямы со кӧня ке ёросъёсын гинэ пумиськылэ, соос но ого-кыкто гинэ будо. Кияса ёросын со татчыозь синйылтымтэ вал. Эшшо ке поръяса-поръяса 20 палазэ шедьтӥзы! Озьыен, Горд книгае воштонъёс пыртэмын луозы.

— Поръянъямы эшшо коралл лесной нимо губиез шедьтӥм, — пусйиз Александр Аркадьевич. — Но со доры мыкырским вал но, дуринчиос гужгетыны кутскизы. Уз лекалэ, малпай вал. Но кӧняез ке бордам мертчиськиз. Соку валай, нюлэскузё алэ ни: чакласькыса куноялэ дорам, эн акылляське. Талы мон оскисько. Ми шыпытак бичаським но кошким…

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Элина КУМАЧЁВА