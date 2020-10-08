«Чура» СПК — Глазов палан кужмоез

Но ужась вайылэ мукет ёросысь

Глазов ёросысь «Чура» хозяйствоын татчыозь скалъёссылы сиён валэн пыртылӥзы. Соин ик вӧл-вӧл туала комплексэз усьтонэ гуртоос музее кадь люкаськизы. Ёросын таӵе фермаез ӧз адӟылэ на вал. Ужрадэ пыриськиз гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова.

Глазов ёросысь «Чура» хозяйстволэн кивалтӥсез Е. Егорова

туала ферма пуктыны быгатэменызы данъяське.

Туспуктӥз Елена САРАМАТОВА

Пудолы массаж лэсьто

512 йырлы чаклам 11 метр ӝуждалаё выль фермаын кыед зын ик ӧвӧл. Татчыозь ёркыт, лапег гидын думетын возем скалъёслы татын эркын: кытчы мынэмзы потэ — мыно, сиемзы потэ — сисько, шутэтскемзы потэ — выдо нимысьтыз выж лёгетъёс вылэ. Татын дышем сямъя тусьёс но ӧвӧл ни — ваньмыз сиён чылкыт выж вылын. Сюроос щёткаен массаж лэсьтӥсь аппарат доры черодэ султо, ог-огзэс дыртыто, мынам но тыбырме небӟытэме потэ, шуо кадь. Ӝокыт дыръя вентилятор ужаны кутске. Кыедзэс донгаса но курадӟонэз ӧвӧл ни — ваньмыз автоматизировать каремын. Вань пожез гумыос кузя соку ик бызе ферма котырысь музъеме гудэм маке быдӟа 3 лагунаосы. Соос татын бадӟымесь но муресь — бассейнъёс выллем лэсьтэмын. Палэнысен шунды шорын чиляло, уд но малпа, татчы кыед люкаське шуыса. Нокин янгышен медаз усьы шуыса, ӝужыт кенерен котыртэмын. Ольга Абрамова пусъемъя, таӵе лагунаоссы шаерысьтымы вань кужмо предприятиосын но ӧвӧл на. «Чура» СПК — шаерысьтымы огез хозяйство, кин вань кун эскеронъёс пыр потӥз. Со мукетъёсызлы но адӟем карымон луэ.

— Сомында аръёс ӵоже валэн пудоез сюдӥмы, огмылэн но со секыт шуыса тодамы но ӧз лыктылы. Дышемын ни вал. Вашкала гидъёсысьтымы пудоез татчы поттэммы бере ми фермаын кӧлаллямы, шуыны луоз, — фермазэ возьматыса, вера хозяйствоен кивалтӥсь Елена Егорова. — Зоотехник, инженер, бухгалтер, агроном быдэс арня скалъёс вӧзысь ӧз кошкылэ. Йӧл кысконъя «Параллель» установкаез скалъёслэн адӟылэмзы ӧй вал бере, котькудзэ аппарат дорозь ки вылын сямен нуллӥмы. Куалектэменызы йӧл­зэс ик уськытӥзы. Али выль фермалы но, выль сямен кысконлы но дышизы ни, нуналлы быдэ йӧлзэс 4,5 тонналы ӝуто. 2019-тӥ арын нуналаз 13 тонна йӧл поттӥськомы вал ке, али 17 сюрс 600 тонна люкаське.

— Асьмелы но выль сямен ужаны первой секыт сётӥськиз, — кивалтӥсьсылэн верамез борды итӥсько дояркаос. — Азьвыл думет вылысь скалъёсмы доры асьмеос

мынӥськомы вал, табере скалъёс кыштыр гинэ аппаратъёс доры лыкто. 5 часысен ужаны кутскиськомы. 512 йырез кыскыны 4 час кулэ.

Кылем арын «Чураын» котькуд скаллэсь шорлыдын 9 сюрс 832 килограмм йӧл кыскизы. Шаерамы та огез бадӟым лыдпус луэ. Туэ 7 толэзь ӵоже 6 сюрс килограммез ортчизы ни.

Глазов ёрослэн йырыз Вячеслав Сабреков:

— Ёросын туннэ 11 хозяйствоос, ваньзы сямен умой ужало, котькуд скаллэсь шорлыдын 18,6 литр йӧл кыско. Но «Чура» элькунамы но устоез луэ. Кивалтӥсьсы но, ужасьёссы но валаса, выль сямен ужало. 512 йырлы туала ферма пуктэмзы но возьматӥз, кызьы адямиосты, гурттэ яратоно, калыклэсь улон-вылонзэ капчиятоно. Озьы ӧм ужалэ ке, умойгес улыны ум кутске.

Яръёсын валче тыршо

Совето вакытэ ӝутэм эшшо 2 гидъёсазы 200 скалъёссы вань на. Таослэсь но улон-вылонзэс капчиятон, производствоез ӝу­тон вылысь хозяйствоын эшшо пуктӥськыны малпало. Оглом «Чураын» 1 сюрс 806 йыр сюро таза пудозы. Таосты но пумен вӧл-вӧлгес местае интыяны кулэ луоз, шуо. Зэм, ку ай со луоз — вераны шуг. Тазэ но комплексэз 2,5 ар пуктыны выримы, пе. Со 185 миллион манет тыр усиз. Ӝыныезлэсь ятырез — кредит. Но кредитсэс матысь 3-5 ар ӵоже берыктыны ӧдъяло.

Ольга Абрамова пусъемъя, «Чуралэн» луонлыкез вань федерал центре юрттэтлы вазиськыны. Субсидия басьтыны быгатӥзы ке, пуктӥськонлы кисьтэм уксёзылэсь ог 25 процентсэ берыктыны быгатозы, ныпъетсы трослы каньылгес кылёз. Ужасьёс сюлмаськыса юало: вуоно арын лэсьтӥськонлы субсидиос висъяськозы на-а? Министр буйгатӥз: 2021-тӥ арын

1 миллион тонна йӧл кыс­конъя программая пуктӥсь­кисьёслы 150 миллион манет субсидия висъяны чакламын. Выль фермалы сяна, выль тӥрлык басьтыны но кормоцентр пуктыны субсидия сётӥськоз. Тае кылыса, «чураослэн» мылкыдзы эшшо но бурдъяськиз.

— 1998-тӥ арын «Чурае» зоотехник сямен лыктыкум, скаллы быдэ нуналаз 7-8 литр йӧл кыскылӥмы, но сомында йӧл басьтон мон понна бадӟым шумпотон вал ни: вордскем Киров улосам сомында но ӧз люкаськылы, — шуэ Елена Егорова. — «Чура» электросети огазеяськонлэн подсобной хозяйствоез вал бере, нокин но трос йӧл кыскон сярысь ӧз сюлмаськылы. 15 дояркаен ужаллямы. Соку ваньмыз-ӧвӧлэз пудо вордон удысын гинэ 90 адями ужалляз. Али ваньмы сомында кузя. Туннэ выль фермаын 4 доярка гинэ. Скал кыскись шедьтыны шуг. Асьме гуртысь нылкышноослэн фермае пыдзэс но лёгемзы уг поты. 35 сюрс манетэз уждун уг каро. Городын гинэ асьсэлы уж утчано кожало.

9 арзэ ни ужасьёсты Яр ёросысь Укан гуртысь, 60 иськемысь, нуналлы быдэ автобусэн вайылоно луиськомы. Талы туж трос коньдон кошке. Но мар карод? Кинэн ке но ужано ук. Коньдонэн но улон интыен гинэ туала вакытэ нокинэ колхозэ уд кыскы ни. Азьланяз ӧйтӧд кинэн ужалод ай.

Выль амалъёсты эскеро

Та сяна но «чураослэн» сюлмаськонъёссы вань. Пудозы трос, нош гыроно-кизёно музъемъёссы ог 4 сюрс гектар гинэ. Пудо сиён люканы арысь аре шуггес но шуггес луэ. Соин ик татын дӥсьтыса басьтӥськизы кукуруза будэтон борды.

— Уйпалан кукуруза будэтыны уг луы шуыса ӝожтӥсько ук хозяйствоос, — мынектэ Ольга Абрамова.

— Ми котырын сое нокин но уг кизьы, вакчи гужем ӵоже кисьмаса уг вутты шуыса. Нош «чураослэн» пӧрмиз. Кидыслы дасямон уг луы, но сенаж но силос лэсьтыны тырмыт. Котьма ке но комбикорм басьтоно луоз на. Сотэк пудомес сюдыны ум ворме, — шуэ Елена Егорова.

Нялтас вераса, хозяйство ӟеч кидыс будэтонъя хозяйствоос пӧлы пыре. Туэ 2 сюрс 700 тонна нянь калтыны пӧрмытӥзы. Чакламзылэсь со трослы ичи. 2019-тӥ арын зорыса улэмен, музъемзэс тол улэ дасяса ӧз вуттэ. Лымшорпалан та, оло, ӧй ик шӧдӥськысал. Нош уйпалан таин сэрен урожайзы, 2018-тӥ арен ӵошатыса, 1 сюрс 500 тонналы ичигес люкаськиз. Сыӵе ни со уйпалан улон: ӧжыт ӝегад ке, номыртэк кылёд, шуо.

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Елена Сараматова