Учкись уг вунэты! Анатолий Ушаковлы — 70 ар

Россиысь но Удмуртиысь дано артист Анатолий Ушаков.

1-тӥ октябре 70 арес тырмысал «Шулдыр ӝыт» ансамблез кылдытӥсьлы, Россиысь но Удмуртиысь дано артистлы Анатолий Ушаковлы. Сцена вылын со удмурт маскарчи Очей Толи луылӥз. Анатолий Алексеевич быриз шудтэм учырын 2004-тӥ арын. Но учкись сое уг вунэты. Жаляса верано, удмурт маскаръяськонын сое воштыны быгатӥсь мурт ӧз на кылды. Анатолий Алексеевичлэн юбилеез азьын сое шуныт кылын тодазы ваё тужгес матысь адямиосыз.

«Алнаш колхозник» газетын ужам журналист, выныз Леонид Ушаков:

— Мон ужея гуртъёсы ӵемысь потасько вал. Вераськыку фамилиме тодо ке, юало:

— Бон тон Ушаковлэн нокинэз ӧвӧл-а?

— Выныз.

— Бон тон тоже сцена вылын сыӵе ик шудыны быгатӥськод-а?

— Мон солэсь но зол шудӥсько, — шуылӥ пумитазы.

Куд-ог дыръя, адямиен тодматскыку, ымме усьтыса уг вуиськы, тодмоосы вазё ни: со Ушаков Толялэн выныз. Нимме но уг юало, фамилиме но. Вот сыӵе дан.

Анатолий Алексеевич вордӥськемын Алнаш районысь Юртошур-Какся гуртын. Со пичиысен ик гожъяськыны яратӥз. Сям-Какся школаын литературной кружок ужалляз. Соин Римма Васильевна Туганаева кивалтӥз. Та дышетӥсь, мон малпасько, Анатолий Алексеевичлэсь гожъяськон мылкыдзэ ӝутӥз. Нырысь пичиесь кылбуръёс но заметкаос пӧрмытъяз, бӧрысь кутскиз юморескаос, серемес веросъёс гожъяны.

Пичи дырзэ ке верано, гужемъёсыз дорын но колхозын ужаса ортчылӥзы. Азьло 5-тӥ-6-тӥ классъёсын дышетскись пиналъёс бадӟымъёс радын вал ни. Яратылӥз валэн ужаны. Со вакытэ комбайн дорысь кутсам юэз складэ валэн нулло вал. Уробое бадӟым пу ящик пукто, отчы комбайнлэн бункерысьтыз юэз лэзё. Мон но агае сьӧры калъяськылӥ — ворттылэм потэ ук. Нуназе но, уйин но эшъёсыныз валъёсты пастуханы поталляз, туж яратылӥм чорыганы.

Ижевскысь ӵемысь бертамез ӧз луы ни. Тросгес телефон пыр кусып возиськом вал. Нырысь-валысь Алнаше семьяеныз автобусэн берталляз. Одӥг пол вуиз но серекъяса вера — гуртысь тодмоеныз пумиськем. Соиз юа, пе: Ушаков, тон сыӵе куанер улӥськод-а, мар-а? Автобусэн ветлӥськод.

Бӧрысь со машина басьтӥз ик. «Шестёрказэ» туж утялтыса возиз.

Алнашетӥ ӵош ветлыкумы, тодмоосызлэн одно ик дугдытыса вераськемзы потэ вал. Ма, ачиз но туж яратылӥз кенешыны. Мон соку вӧзазы кылзыса сылылӥ. 5 минут верасько, 10 минут. Мынам сюлэм уг чида ни:

— Ярам, мон кошки, бертод.

Ӝыны час яке час ортчыса, вуэ ни, мыня:

— Фу, киос ик сьӧдэктӥзы ӟечъяськыса.

Котькуд ар 9-тӥ мае Анатолий Алексеевич берталляз атаймес ӟечкыланы. Милям атаймы Алексей Александрович 2 война пыр — финской но Отечественной — потэмын, Германиозь вуэмын. Атаймы кулэм бере но та сямзэ ӧз вунэтылы, шайвылаз сяська поныса кельтылӥз.

Анатолий Алексеевич ватэмын Алнаше. Кузпалыз Галина Иосифовна шайвылзэ туж утялтыса-учкыса возе. Котькуд тулыс, Ижевск кемысь юромо лыктыса, сяська мерттыса кельтэ. Бегониосыз быдэс гужем синъёсты шумпотто. Мон ву кисьтаны тубасько.

Россиысь дано артистка, Удмуртиысь калык артистка, кузпалыз Галина Платонова:

— Анатолий Алексеевич сцена вылын гинэ туж маскаръяськись адями вал. Огшоры улонын — нод-нод, мултэс пальпотӥсьтэм, трос вераськисьтэм.

Ми соин но тупамы, дыр: будэмын секыт аръёсы, война бере. Тодӥськомы, мар со быдӟым семья, шырыт улон. Соин 1 нылмылы но таӵе сям пыӵатыны выримы: дӥсед-пыдкукед кӧня ке арлы мед тырмоз.

Кузьымъёссэ ӧз жаля. Но ӵемысь чакласькыса басьтылӥз: мыным но мед кельшоз, аслыз но пайдаен берытскоз. Огпол озьы сьӧре нуллыны чаклам пичи телевизор кузьмаз. Уго Анатолий Алексеевич ӵошатсконъёсты яратылӥз. Футбол, хоккей мынэ — телевизор ӵукнаозь ужалоз. Изён вискытӥ кылӥськод: кин ке квартира тыр чабе, тыпыр поттыса эктэ, иське, милямъёс вормиллям. Соин гастрольёсын но телевизормы сьӧрамы вал.

Мукет сямен но паймытъямез вань. Нылмы дышетскыку, собраниосаз ӵемгес мон ветлылӥ. Бертӥсько, малпасько, сиён пӧрано луоз на. Пырисько доре: ӝӧк вылэ сяська пуктэмын, сыр но колбаса ресторанын кадь векчи вандылэмын, курег пыжемын. Пайми, юасько:

— Куно-а, мар-а возьмаськом?

— Яратоно но гажано кышноме собраниысь пумитасько, — шуэ Анатолий Алексеевич.

Таӵе дыръя со одно ик возьмаз ушъямез.

Творчествоез верано ке, филармониын собраниос дыръя со котьку но шумпотылӥз дунъямзы понна. Со аръёсы но кивалтӥсьёс лыдэ басьтылӥзы, кыӵе пайда вае ансамбль. «Шулдыр ӝытлэн» сыӵе ушъяськымон вакытъёсыз вал — концертэн лыктон сярысь нимысьтыз афиша но ӧм сётъялэ. 2 нуналлы азьлогес Анатолий Алексеевич жингыртоз гуртэ, вуиськом — калык клубын тымиськемын. Бадӟымгес гуртъёсын 200-300 но учкисез луылӥз, пичигес клубъёсы 120-150 мурт туйнаськылӥз.

Анатолий Алексеевичез калык туж но туж яратылӥз. Гуртысь капчиям воргоронъёс эшъяськыны, ӟыгыръяськыны вырылӥзы. Но таӵеосын Ушаков чурыт вераськылӥз: марш, кошкы татысь!

Куддыръя серемпыр но вераллямез вань: мар тазьы ужлы ӟудыса ветлӥськод? Тани артистъёс гастроле лыктэмын, сиёнзы ӧвӧл. Мын ай, картофка ке но вай. Оскылӥзы ведь: мешокен картошка нуллӥзы.

Гастрольёсы потакумы, кӧня пол автобус нӧдылӥз! Анатолий Алексеевич вералоз: «Безвыходных положений не бывает». 5 иськеме но мыноз трактор утчаны. «Ушаков» фамилиез кылыса, гуртын тракторзы ӧвӧл ке но, нӧдэм автобусэз кыскыны транспорт шедьто вал.

«Шулдыр ӝыт» ансамбльлэн кивалтӥсез, нылыз Наталья Камалтдинова (Ушакова):

— Пичигес дыръям мон атайлэсь туж кепырасько вал, куддыръя соин вераськыны ик кышкалляй. Маке куроно ке, нырысь анайлы верасько, со котыръяса-котыръяса атайлы вуттоз.

Син азям кылемын, кызьы со ужысь бертэ но творчествояз вые: текстъёссэ печатла, гожъя, ӵушылэ. «Нылы» шуэ ке, огпол маялтэ ке, озьыен, яратэмзэ возьматӥз ни.

Огполаз школаысь бертӥ но пайми: атай дорын! Сиён лэсьтэ. Ӝӧк сьӧры пукси, сиськисько. Нош атайлэн синъёсыз юало: кельше-а, ческыт-а? Яратэмзэ шара вераны ӧз быгатылы.

Будэмея чурыт сямзэ кызьы ке небӟытыны пӧрмытӥсько вал ни. Огполаз базаре кроссовкилы мынӥм. Модаын — ӝужыт платформаен пыдкутчан. Атай лулӟылэ, уг кельшы:

— Эх, дочка!

Но сётскиз кызьы ке.

Собере, 10-тӥ классын дышетскыкум, туж дуно компьютер, принтер кузьмаз. Таӵеез эшъёсылэн но ӧй вал на. Со «семьяелы — ваньзэ ӟечсэ» шуылӥз. Сыӵе ик курон вал творчествоын но — коллективез но ваньмызлэсь зол луыны кулэ.

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Елена Скворцова