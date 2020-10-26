Ульфат Бадретдиновлэсь «Вужер пи» пьесазэ шара лыдӟиз «Юмок» театр

21-тӥ коньывуонэ Ижысь «Арт-резиденциын» «Юмок» театр шара лыдӟиз Ульфат Бадретдиновлэсь «Вужер пи» пьесазэ. Мар сярысь малпаськытэ, кыӵе мылкыдъёсты бугыртэ та пьеса?

Адями кушемнимо кылбурчилэн прототипез —

Башкортостанысь удмурт кылбурчи Рафит Мин.

Туспуктӥз Антон Обухов, vk.com/artrezidenciya

«Вужер пи» 2 ёзэн пьесазэ автор гожтӥз, Башкириын улӥсь удмурт кылбурчилэсь Рафит Минлэсь (Рафит Миннекузинлэсь) улон-вылон сюресэз сярысь малпаськыса. Пьесае кылбурчилэн чуръёсыз но пыртэмын. Р. Миннекузин, пьесаысь герой кадь ик, вордскем гуртаз — Бураево ёросысь Байшадыын — улэ, бакча, пудо возе. Ужан интыез ӧвӧл. Гуртын улӥсь кылбурчилы У. Бадретдинов озьы ик сӥзиз «Байшадыын улэ кылбурчи, яке Россиысь гуртъёслэн адӟонзы» очерксэ (печатламын «Кенеш» журналлэн 2009-тӥ арын потэм 10-тӥ номераз). Очеркын пичи гуртъёслэн быремзы удмурт кылбурчилэн адӟонэныз пӧлэстӥськыса кошке. У. Бадретдинов малпаське гурт сярысь, меӵак вера кӧтӝожзэ, очерказ пыртэ Р. Миннекузинлэсь гожтэтъёссэ. Авторлэсь сюлэм вӧсьсэ шӧдыса, юзыр-кезьыр луоно. «Вужер пи» пьесаын но та ужпумез возьматыны тыршемын — но со копак мукет мылкыдъёсты вордэ.

Валтӥсь герой — 33 аресъем Адями. Воргорон пичи гуртын улэ ке но, пьесаын гурт улон бадӟым инты уг басьты. Адями улэ пуш дуннеяз: вераське Вужерен но вӧтъёсын, йыраз кылбур чуръёс ялан бергало. Вужерлы ик Адями улон сюрессэ, сьӧлыкъёссэ маде. Пьесалэн нырысетӥ люкетэз диалогъёслэсь пӧрме ке но, со моноспектакль луэ.

Очеркын ӟеч усьтэм малпан пьесае «лякыштэмын» гинэ кадь. Автор сюлэмшугзэ Инна Мамыковалэн, «Сельская новь» газетысь корреспондентлэн, монологез пыр возьматэ: «Берло кызь ар куспын Россиын ог кызь сюрс гуртъёс быремын. Малпаське ай — кызь сюрс! Соосты быдтон пумысен нокыӵе постановление но, указ но ӧвӧл. Ожмаськон но уг мыны. Нош кӧня сюрс гуртъёсты пересьёс гинэ возё на, таиз лыдъямын но ӧвӧл…».

Та кылъёс, вӧсен тырмемын ке но, мурт произведениысь пырем кылъёс кадь чузъясько. Героиня азьланьтэ: «Мон туж умой валасько Адямиез… малпанъёссэ, гуртъёс сярысь сюлмаськемзэ. Вордӥськем гуртсэ быронлэсь утён понна со адскисьтэм тушмон азе Александр Матровос кадь султыны дась. Куараез но, визьмыз но, сюлмыз но — ваньмыз нюръясько гурт улон понна. Кылбурчилы сыӵе сюрестӥ мыныны капчи ӧвӧл. Кожалод, быдэс дунне солы пумит…».

«Юмок» театр.

Туспуктӥз Антон Обухов, vk.com/artrezidenciya

Пьесаын Адямилэн гуртэз понна ожмаськемез уг адӟиськы. Со сяна, кыллэн кужымезлы оскем туж потэ ке но, жаляса верано, асьме вакытэ гуртэз кылбур уз утьы, дыр. Гуртэз утёзы ужен нюръяськись адямиос. Кин кичӧлтонъёс гожъя, грантъёс утэ, ферма усьтэ, гуртоослы ужан инты кылдытэ, калыкез культурной улонэ кыске…

Эзельзэ Адями ачиз бырйиз — городын солы ӝокыт (удмурт кылбуретын ӝокатӥсь, кӧшкемыт городлэн образэз — кӧчылӥсь мотив). Адямиез бордаз кыске вордскем гуртэз. Нош сётэ-а гурт солы буйган? Уг. Уг сёты гурт Адямилы семья но, уж но… Адями но гуртсэ быремлэсь утьыны уг быгаты. Вужерен вераськонысьтыз, кылбуръёсысьтыз Адямилэсь бугыръяськонъёссэ адӟиськомы. Кин мон, мар мон карисько та дунне вылын, малы сомында сьӧлыкай? Геройлэн гуртэз пумысен сюлэм висёнэз уг шӧдӥськы — со экзистенциальной, дунне вылын вань адямиосты керӟегъяськытӥсь юанъёс сётъя. Кылбуръёсаз — быдэс дунне. Нимыз но солэн Гуртысь адями, Удмурт адями ӧвӧл. Огшоры Адями — талы буйган уз лу гуртын но, городын но, Толэзь вылын но, вылды…

Пьесалэн кыкетӥ люкетаз, Вужер сюлмаськемен, Адямилэсь кылбуръёссэ эстон кылэ берыктэ но соосты нимысьтыз книгаен печатла Арвис Алтон кылбурчи. Книга понна Адямилы 1 сюрс 500 евро премия сёто, Ижын Адямилы сӥзем ужрад ортче, сое ваньзы ӟечкылало, данъяло. Кылбурчи доры Инна но берытске. Валамон, та ческыт уйвӧт, нош зэмос улон котьку сямен шӧтэмгес но мӧзмытгес луэ…

Тунсыко: берло дыре удмурт драматургъёс кунгож сьӧрысь вуэм «инмаръёсты» суредало. Кылсярысь, Дарали Лелиэ «Алнаш зомби» пьесаяз ирония пыр возьматэ гуртысь улонэз бугыртӥсь чех пиез. Нош «Вужер пи» пьесаын Эстониысь кылбурчи — зэм но Инмар кадь: со юрттоз, буйгатоз, коньдон сётоз, ӟеч кыл вералоз… Ма вуттӥз асьмеды таӵе осконозь?

— Зэмос кылбурчиос драматической улонэз адӟо. Соос сюлмынызы золгес шӧдо улонлэсь тырмымтэоссэ, сюлэмзы пыртӥ поттыса, соосты асьме дорозь вуттыны тыршо, — шуиз Ульфат Бадретдинов пьесаез шара лыдӟон бере.

Оло, ог 5 ар талэсь азьло мыным пьеса но, татысь герой но кельшысалзы. Но берло дыре таӵе шугекъяськись, буйганэз валасьтэм геройёсты романтизировать карем уг поты. Учконо ке, мар кариз со ӟечсэ яратоно муртъёсыз, гуртэз понна? Кинлы ке юрттэмлэсь азьло аслыд ачиз юрттыны быгатоно.

Оло, «Вужер пи» пьеса умойгес адскысал сцена вылын: со чебер декорациосын, кылбуръёсты быгатыса лыдӟыса пуктэмын луысалыз ке, учкисез фантасмагория дуннее зымытыны луысал, пьеса выль сямен усьтӥськысал.

«Юмок» театр туала драматургъёслэн пьесаосынызы тодматэ.

Туспуктӥз Антон Обухов, vk.com/artrezidenciya

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«Юмок» театр ог 2 ар ӵоже ужаз: солэн кивалтӥсез Дарали Лели аслэсьтыз но мукет авторъёслэн пьесаоссылы шара лыдӟонъёс дасялляз. Нош «Вужер пи» пьесаен валче «Юмок» вужере кошке — Дарали Лели верамъя, театрен вырыны солы кӧня ке акыльтӥз. Али со ужа «Мурдала» крезьгуро проект бордын. Но азьланяз театр удысын но «юмокъёсын» маке лэсьтомы али, оскытэ Дарали Лели.

Анастасия Шумилова