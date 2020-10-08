Ужад ке, ӝутскод! Дэбес ёросысь «Тыловай» хозяйство арысь аре выльдӥське

Дэбес ёросысь «Тыловай» хозяйствоен кивалтӥсь

В. Перевозчиков: сюрес лэсьтӥзы ке, улонмы

капчигес луоз, егитъёс гуртэ улыны кылёзы.

Дэбес ёросысь Улысьпочинкаысь (Нижний Тыловайысь) «Тыловай» ООО-эн 13-тӥ арзэ кивалтэ ни Вениамин Перевозчиков. Ас вакытаз со ӧз кышка куашкась хозяйствоез кияз кутыны но, выльзэ кылдытыса, азьлань вамыштыны.

Пыд вылэ султон

«Тыловай» огазеяськон кыл­дытэмын 2007-тӥ арын, «Колос» хозяйство куашкам бере. Выль кивалтӥсьлы ваньбурез утён но пыд вылэ султон понна тыл пыртӥ но, ву пыртӥ но потоно луиз. Но азяд ужпум пуктӥськод ке, котьмае вормыны луэ. Али «Тыловай» хозяйство гурт калык понна адӟем карымон луэ.

— Мон лыктыкум, ваньмыз куашкамын вал, — вера Вениамин Петрович. — Уж борды тулыс кутски но пудолы сиён утчаны ӧдъяй, куро гинэ но ӧй вал ни. Лудъёс дасямтэ, кидысмы ӧвӧл. Пыдес вылын кизёно луиз, шуыны луоз. Калыкен но секытгес вал. Валэктоно луиз: уждун басьтэмды потэ ке, ужано! Верасько: тӥ мон вылэ уд ужаське, тӥ асьтэос понна тыршиськоды, мон тӥледлы уж гинэ сётӥсько. Каллен-каллен султӥмы. Азьвылэзлэсь колхозлэсь долгъёссэ тыроно, со дыре ик техника басьтоно луиз. Гидъёсты тупатъяны ӧдъям. Пуктӥським, кизим, ужам. Ужад ке, ӝутскод!

Хозяйствоын али тырше 27 адями, кизён-гырон но ю калтон вакытэ солэсь но тросгес луэ. Ужа Улысьпочинкаысь, Урдумошурысь, Тыловайысь калык, огез 10 ар ӵоже ни ветлэ Шаркан ёросысь Удмурт Альцы гуртысь. Адямиос сярысь сюлмаськыса, лэсьтэмын шутэтскон висъет, душ, туалет. Сюдо дунтэк. Котькытын газ пыртэмын.

— Гурт удысын ужаны адямиос керпото. Калыклэсь та малпанзэ воштоно. Гурт удысын тыршыны — со дано мед луоз! Со понна ик техникаез выльдоно, ужан условиосты ӟечгес кароно, котькытын чылкыт, утялтэмын медло, — вера кивалтӥсь.

Азьлане мынон

Нош выльдӥськонъёс татын арлы быдэ луо. 2018-тӥ

арын выль гид пуктэмын, мукет помещениос, ангар

лэсьтӥсько, техника вош­тӥсь­ке. Туэ, кылсярысь, басьтэмын МТЗ, телескопической погрузчик — со огназ трос адямиез воштыны быгатоз, вуттэмын герыос, мажес но

мукет агрегатъёс. Вуоно арын сенаж лэсьтыны быдэс комплекс басьтыны ӧдъяло — жалем турынэз выль сямен дасялозы.

— Вуж техникаен кыдёке уд кошкы. Милемлы 3 толэзь куспын бусыосты кизьыса но, утялтыса но вуттоно. Ремонт-а лэсьтыса сыломы, ужаломы-а? — вера Вениамин Перевозчиков. — Вылез техника дуно ке но, со трослы пайдаёгес луэ. Ужаны но, утялтыса возьыны но капчигес. Кылсярысь, выль гидэ автоматика пуктӥмы, оборудованизэ асьмеос бичамы, сое кыдёкысен лэзьыны-кысыны луэ. Табере со адямиез воштэ. Котькытчы электроника пукты вал но, жаляса верано, ужасьёс пӧлын ӧвӧл техникаез валан, сое утялтыса возён культура.

2018-тӥ арын пуктэмын выль гид.

Хозяйствоын 300 йыр пудо возё, 150-эз соос пӧлысь — кысконо скалъёс. Берло 8 толэзьзэ учконо ке, йырлы быдэ 4 сюрс 235 килограмм йӧл кыско. Вордо на вятка выжыысь 26 валъёсты. 1 сюрс 500-лэсь уно гектар вылын будэто турын, ю-нянь. 25 гектар вылэ картошка мертто вал, со понна техниказы, толалтэ возён гуоссы вань. Но туэ вис карыны малпазы.

— 600 гектар вылэ ю кизиськомы, милемлы со окме, вузаны но кыле на, — вера Вениамин Перевозчиков. — Азьланяз 1 гектар вылысь 30 центнер ю басьтыны выромы. Кылем арын кӧня ке шуг-секытъёсмы вал, зоро куазен сӥзьылзэ бусыосты гырыны ӧм быгатэ, озьы ке но туэ гектар вылысь 20 центнер ю октӥмы! Кидысмы вужмемын ни, воштыны медӥськом. Малпасько, бадӟым урожай басьтон понна бусыосты паськытатоно ӧвӧл, ваньысьтыз урожайностез йылтоно.

Гуртлы юрттӥськон

Уж ужен, но висказ гуртоос сярысь но сюлмаськытэк ӧвӧл: хозяйство му­ниципал кылдытэтлы техникаен юрт­тӥське. Али Дубасыын (Верхний Шудзялуд) ву гумы­осты выльдо, соос умойтэм

кыскемын вылэм, отӥ-татӥ ялан пасяськылӥллям.

Алигес Тыловайын черк ӝутскиз. Хозяйство та ужын но палэнэ ӧз кыльы.

— Быгатэммыя сюресъёсты лэсьтӥськомы, карьеръёсысь гравий, щебёнка нуллӥськомы. Сюресъёс — милям бадӟымез сюлмаськонмы. Тыловай гуртмы сылэ Шарканысь Дэбесэ нуись сюрес вылын. Татӥ нуналлы быдэ дорожникъёслэн бадӟым машинаоссы ветло, секыт грузэнызы сюе выё… Озьыен, дорожникъёс асьсэос сюресмес быдто. Асфальт вӧлдӥзы ке, конечно, улонмы капчигес луоз, егитъёс хозяйствое лыктозы, гуртэ улыны кылёзы, — вера Вениамин Петрович.

Туннэлы чаклам ужъёсты туннэ ик лэсьтоно, нош эшшо умойгес, соос толон берыктэмын луизы ни ке, малпа кивалтӥсь.

Азьлане учконо ке, хозяйство аслэсьтыз азинскон сюрессэ тазьы адӟе: вуз поттонэз будэтоно, ужан условиосты эшшо но ӟечгес кароно, техникаез выльдоно, выль гид пуктоно, пудоез йылтоно…

— Маке лэсьтэме пумысен мон ноку но уг жаляськы, малы ке шуоно мон тодӥсько, мар карисько, — ӝот-ӝот шуэ Вениамин Перевозчиков.

________Мария ВЕКШИНА