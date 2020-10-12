Удмурт театрлэсь «Пуны» спектакльзэ дунъязы Марий Элысь учкисьёс

24-тӥ-30-тӥ куарусёнэ Йошкар-Олаысь М. Шкетан нимо драмая театрын ортчиз фин-угор театръёслэн «Майатул» калыккуспо фестивальзы. Отчы вуылӥз Удмурт театрысь труппа но. Элькунысьтымы театр возьматӥз «Пуны» спектакльзэ. Удмурт театрлэн постановкаез сярысь мылкыдзэ вера Марий Элысь журналист Анфиса ЭМАНОВА.

«Пуны» сюлэмъёсты небӟытӥз

«Пуны» спектаклез (16+) учкыса, буйганы кема ӧй быгаты. Уж дуре лыктыса, эшъёсылы спектакль сярысь верасько но — синкылиосы быльырало. Огшоры пьеса кадь, нош кӧня ужпумъёсты ӝутэ. Валтӥсь герой — огназ улӥсь пересь мурт, йырсазез сураськемын ини. Сокем жаль потӥз со мыным! Аслам но атае огназ улэ, анае улонысь 8 ар талэсь азьло кошкиз. Пьесаысь геройлэн улонэз секыт — сое нокин чаклась ӧвӧл. Со гуртысь кошкем нылъёссэ нуналлы быдэ вите сюрес дурын, остановкаын. Пичи нылъёссэ со яратыса будэтӥз, цирке нуллӥз. Нош али соос атайзы доры уг вуыло, кусып соин уг возё — одӥг гожтэт ыстӥзы но тӥни. Озьы ке но пересь воргорон ӟеч сюлмо кылиз. Лякыт мылкыдзэ со мукетъёсызлы но кузьма: изьыеныз шона ортчись машинаослы, пальпотэ адямиослы. Шуэ: кин ке пумитаз пальышаз ке, озьыен, адямилэсь мылкыдзэ ӝутыны быгатӥз.

Спектакльын шудо Иван Плотников но Александр Баймурзин.

Туспуктэм: https://vk.com/shketan

Сюрес вылын пуныез машина шукке. Пересь сое учкись азе поттӥз но, мон спектакльысь кошкыны медӥсько вал. Быдэс мугорыным шӧдӥ, кыӵе вӧсь со пунылы. Но пумозяз ик пуки. Эшшо пайми на: со пуны улэп кадь вал. Постановка бӧрсьы гинэ малпай: нош кызьы мунёез улэп пӧйшурез кадь возьматыны быгатӥзы? Юано вылэм.

Сцена вылын 2 артист гинэ вал. Тау шуэм потэ Александр Баймурзинлы но Иван Плотниковлы усто шудэмзы понна. Быдэс залэз бӧрӟытӥзы. Артистъёслы чабыкум, ачим но бӧрдӥ. Пересь муртэ шудӥсь Александр Баймурзинэзл лыктыса сое ӟыгыртэм потэ вал. Гольтыръяськытэк, туж быгатыса возьматӥз со адямилэсь вӧсьсэ, гуртын улӥсь воргоронлэсь ӟеч сюлэмзэ. Зэмос калык артист.

Драматург Сергей Антонов пьесазэ сцена вылын ачиз пуктӥз. Со сяна, ачиз ик милемлы, удмурт кылэз валасьтэм учкисьёслы, ӟуч кылэ берыктыса лыдӟиз. Тау шуисько авторлы милесьтым, учкисьёслэсь, чурытэн кынтэм сюлэмъёсмес небӟытэмез понна. Со милемлы, быдэ вуэм нылпиослы, тодамы вайытӥз: анай-атайёсты вунэтоно ӧвӧл. Соос ялан уз луэ ук…

Адями чылкыт луыны кулэ

Учкисьлэсь сюлэмзэ небӟытыны быгатэ Удмуртиысь калык артист А. Баймурзин. Туспуктэм: udmteatr.ru

Удмурт театрысь артистъёс ӝыны ар пала учкисьёс азе ӧз ни поталлялэ вал. Соин Марий Элысь «Майатул» фестивале пыриськемзылы туж шумпото. Йошкар-Олае вуылэмзы сярысь шунытэн тодаз вае Удмуртиысь калык артист Александр БАЙМУРЗИН.

— Фестивальёс артистъёслы туж кулэ: озьы ог-огенымы тодматскиськомы, ог-огмылэсь адӟем кариськомы, — вера Александр Дмитриевич. — «Майатулын» но мукет театръёслэсь спектакльёссэс учкыны шуд усиз. Мордовиысь театрлэн «Куйгорож» спектаклез туж кужмо вал, со гран-при басьтӥз. Та фестиваль 13 ар ӵоже радъяськылэ ини, нош таӵе призэн соосты нырысьсэ пусйизы. Шумпотӥськомы, милям «Пуны» спектакльмы «Надежда» номинациын пусъемын вал шуыса, сое устоез национальной драматургия понна сётӥзы, вылӥ дунъязы «Пунылэсь» авторзэ Сергей Антоновез. Жюри но, спектакль бере ужмес дунъякуз, пусйиз: театрлы удалтӥз драматурген: со ачиз но артист, сценаез вала.

Сергей Антонов драматурглэсь ужзэ пусйиз жюри.

Туспуктэм: https://vk.com/shketan

Шумпотӥмы, мукет театръёсысь коллегаосмы но спектакльмес ушъязы шуыса. Одно ик тау шуэме потэ Мари-Турек ёросысь Карлыганысь удмурт учкисьёсмылы. Марий Элэ вуылыкумы, соос спектакльёсмес учкыны котьку лыкто. Таяз радэ но быдэс автобусэн вуизы, кузьымъёс вайизы, спектакль бере милемлы кырӟазы-веразы.

«Пуны» спектаклез М. Шкетан нимо национальной театрлэн пичи залаз шудӥмы. Та одӥг актэн камерной спектакль. Сое ми асьме театрын но 2017-тӥ арын усьтэм пичи заламы возьматӥськомы. Мыным сюлэмыя таӵе постановка. Учкисьлэн ныр улаз ик ужано луэ. Учкисен синмысь синме луыса, соин гань-гань, нодъятэк вераськиськод но, со ваньзэ вала.

«Пуны» спектакльын котьмаиз вань. Улонын но нунал куспын оломар но луэ ук: серемесэз но, кӧтӝожез но. Со сяна, пьеса У. Шекспирлэсь «Король Лир» трагедизэ тодэ вайытэ. Мынам героелэн лул-сюлмыз нылъёсыныз герӟаськемын, соосты возьмаса улэ. Пересь воргоронлы огназ секыт ке но, со шедьтэ, марлы оскыны, мар борды ӝабырскыны. Та спектакль дышетэ кадь: адями, котькыӵе шуге-леке сюрыса но, чылкыт луыны кулэ. Лекъяськон люкетэ ке но, астэ кияд возёно. Нош янгышатэк ӧд ке чидатскы, прощение курыны кужымед мед тырмоз. «Пуны» малпаськонэ уськытэ милемыз, артистъёсты но.

Анастасия Шумилова