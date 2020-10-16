Удмурт Пушкин

Пётр Пушкин — удмурт телевидениысь одӥгез яркытэз кизили, пӧртэм ужрадъёсты нуись, «Эктоника» радиопроектэз радъясь-пыӵатӥсь.

Пётр Пушкин — удмурт телевидениысь одӥгез яркытэз кизили, пӧртэм ужрадъёсты нуись, «Эктоника» радиопроектэз радъясь-пыӵатӥсь. «Эктоника» проект вормисе потӥз Россиысь «Радиомания» конкурсын, пусъемын солэн пусэныз — Зарни микрофонэн. Со сяна, та проект устоен лыдъямын Приволжск федерал округысь «Вместе медиа» конкурсын. «Эктоника» улсын ортчылӥсь опен-эйръёс миым 3-тӥ интые потӥзы Россиысь событийной туризмлы сӥзем конкурсын.

Ботаник

— Нимтулыд туж чузъяськись — Пушкин. Кытын бен вордскемын-быдэсмемын тон?

— Вордски но будӥ Алнаш ёросысь Вуж Ӟуння гуртын. Пичи дыръям фамилие пумысен йырме ӧй тӥялля — Пушкин бере Пушкин. Школаез йылпумъяса, Удмурт кун университетысь журналистикая факультетэ пыри но, кутскиз ук! Александр Сергеевичен герӟаськем веранъёс, кылбуръёсысьтыз чуръёс — ӵош дышетскись эшъёсы ваньзэ мыным вераллязы. Исаса шуылӥзы: кылзы ай, пе, кызьы вера вылэм визьмо ӵыжы-выжыед! Соку ачим но тунсыкъяськыны кутски, кытысь Вуж Ӟуння гуртам сыӵе фамилия кылдэм. Нялтас вераса, гуртамы Пушкинъёс 3 выжы, ог-огзылы родня чик уг луо. Бугыръяськыса, лыдӟиськыса тодӥ, та фамилилэн асьме палан вӧлмемезлэн 2 мугез, пе, луыны быгатоз. Нырысетӥез: вашкала дыръя пушкарьёс — ыбылӥськисьёс, пушка лэсьтӥсьёс — вал ук, таӵе ужен выремзы нимтулзы борды но лякиськем. Кыкетӥез: крепостной правоез быдтэм бере помещикъёс крестьянъёслы фамилия сётъяны кутскиллям, кылсярысь, тодазы вайылӥллям тодмо кылбурчиослэсь нимтулъёссэс. Малпасько, таиз веран выжымылы тупамонгес.

Школаын мон, кызьы шуо, «ботаник» вал. Мар ке лыдӟоно, дышетоно ке, книга сьӧрын ӵукнаозь но пукыны дась вал. Кылбурлэсь оглюкетсэ гинэ дышетыны косо, нош мон быдэссэ дышетӥсько! Туж кельшылӥз кылбуръёсты быдэс класс азьын зэмос артист сямен лыдӟыны. Бадӟым классъёсы вуэме бере куд-ог эшъёсылэн верамзы но вань: мар, пе, сокем дышетскыны выриськод, уд ик вала, книгаос сьӧрын ик пинал дырыд ортчоз! Нош мон котьку тыршылӥ йырылэсь вылӥегес тэтчыны, турттыны тыршыны.

Пичи дырысеныз — сцена вылын.

— Иське, артист луон сярысь малпаськылӥд?

— Пичи дыръям туж потэ вал автобус нуллӥсь луэме. Бус­кельмы угось соин ворттылӥз, синмаськыса учкылӥ шораз. Нош артист луон ноку но малпанам ӧй вал. Ма, журналист луон сярысь но. Яратоно предметъёсы вал математика, геометрия, физика. Дышетӥсьмы Галина Михайловна Лобанова быдэс уроклы секыт задача сётэ, нош мон сое 15 минут куспын быдэстӥсько но ужлы ёрмыса пукисько. Бӧрысь со амал шедьтӥз: сётъяны кутскиз вузъёслэн программаосысьтызы заданиосты. Школаез йылпумъяса, малпасько вал математикаен, физикаен герӟаськем удысэз бырйыны…

Но люкетӥз «уг» шуыны быгатӥсьтэм луэме. Школаямы кыӵе ке ужрадэз нуоно яке конкурс радъяно — Пушкин котьку дась! Яке, шуом, ӧтизы литературая кружоке. Кыллы кисыяд уд пыриськы, гожъяськыны но, пе, пӧрмытод — тон, пе, Пушкин ук! Мон нош ик соглаш! Ужъёсы печатласькизы «Алнаш колхозник», «Ӟечбур!» газетъёсын. Но меӵак вераны быгатӥсько: соос сюлэм куремъя гожтэмын ӧй вал, дышетӥсь косэмъя. Но бӧрысь ӵапак соос ик юрттӥзы мыным Удмурт кун университетысь журналистикая факультетэ пырыны, творческой конкурс пыр ортчыны.

Озьы тӥни тунсыкъяськонъёсы пазяськизы. Математикая ЕГЭ-ын 98 балл люканы быгатӥ, но та удысэн улонме герӟан сярысь ӧй малпаськы ни. Вань малпанъёсме угось турказ-тарказ тодмо журналист Вероника Ваулина. Ми соин одӥг школаын дышетскемын. Мон школаез йылпумъяку, со УдГУ-ын журфакын дышетске вал ни, «Мынам Удмуртие» компание но сюрес лёгем ни вылэм. Шуиз мыным: тынэсьтыд ӟеч журналист пӧрмоз, одно ик пыр журфаке!

Туркась-таркась

— Тон солэсь кылзӥськоно кариськид?

— Ма, йырме кема ӧй тӥя, кызьы косӥз, озьы ик кари. Нырысетӥ курсын мон, школаын сямен ик, ботаник вал ай. Одӥг лекциез но ӧй келлялля, уен-нуналэн лыдӟиськи. Но тазьы кема ӧз кыстӥськы — «сӧриськыны» ӧдъяй «Мынам Удмуртие» телеканалэ вуэме бере. 2-тӥ курсын отын практикаме ортчи. Юнматӥзы «Шундыберган» передача борды. Со меӵак эфирын мынӥз кӧснуналлы быдэ. Нуизы тодмо адямиос — журналист Светлана Кибардина но Удмурт театрлэн режиссёрез Алексей Ложкин. Вероника Ваулинаен ӵош нуимы отысь «Мон егит» рубриказэ. Удмуртъёс пӧлын маин ке висъяськись егитъёсты возьматыны тыршылӥмы.

«Эктоникалэн» концертаз.



Практикае быриз но, ог 2 толэзь ортчыса, мыным жингырто: кытчы ышид, уг поты-а, пе, дорамы ужамед? Озьы мон нош ик ТРК-е вуи, ӝоген вне­штатной журналистэ юнматӥзы. Лекциос, конспектъёс, книгаос кытчы ке палэнэ кылизы. Валай, теория — со одӥг, нош практика — чылкак мукет. Но телевидениен но радиовещаниен герӟаськем лекциосы вуылыны тыршылӥ ик. Трос кулэзэ тодылӥ филология наукаосъя кандидатлэн Елена Краснопёровалэн лекциосаз — со милемыз вольыт вераськыны дышетӥз, журналистикая кафедраысь доцент Александр Шейнин нодъяз техника ласянь. Филология наукаосъя кандидат Вера Пантелеева дышетӥз малпанъёсмес шонер гожтыны, вераны — таиз туж юрттэ сценарийёс кылдытыку.

— Ку тон астэ зэмос журналистэн шӧдыны кутскид?

— Али кадь ик тодӥсько на со нуналэз. Февраль толэзь, Ижысь К. Герд нимо гимназиын анай кыллы сӥзем бадӟым ужрад ортче. «Иворъёс» программалы та ужрад сярысь сюжет дасясько. Быдэс нунал сое лэсьтыны выри. Вот соку нырысьсэ сюжетлэн авторез чотын фамилие чузъяськиз: Пётр Пушкин, Илья Дерендяев (видеооператор — авт.), «Мынам Удмуртие» телеканал. Нош тон ведь ай али гинэ гуртысь шоркаре вуэм пияш. Нош нимыд быдэс шаер тыр чузъяське ни. Вот соку та малпанлэсь мугоры юзыр-кезьыр луиз.

Нырысетӥ вамышъёсме лэсьтыкум, туж юрттӥзы телерадиокомпаниысь журналистъёс. Басьтом тани Елена Слесареваез. Вис шеде ке, со монэ «миське» вал ни: тазэ озьы возьматоно, созэ тазьы пуктоно. Нош дырыз ӧвӧл ке, вакчияк шуоз вал: сюжетэд ляб, выльзэ дасяны дыр ӧвӧл ни, мыноз эфире. Талэсь уродэз мон понна номыр но ӧй вал. Тон бызьылӥд, кужымдэ быдтӥд, но сюжетэд алама пӧрмиз, эшшо ке со мыноз эфире! Кыӵе возьыт! Озьы нуналмысь нуналэ киы воляз, тодон-валанэ будӥз. Радиоэфиръёсты бӧрысь воксё но сценарийёстэк нуыны кутски.

3-тӥ курсын монэ штатэ кутӥзы. Студент понна со бадӟым вормон вал. Ӵош дышетскись эшъёсыдлы ай уж утчано, нош тон ачид уксё но поттӥськод ни, тыныд оско ни меӵак эфиръёсты нуыны! Таоссэ Вероникаен ӵош радъяллямы. Ваньзы шуылӥзы, кыӵе ог-огдылы тупаськоды, кыӵе капчиен нуиськоды передачаосты. Зэм но, ӟучъёс шуэм сямен, кужмо тандем кылдӥз соку. Ай эфирын гинэ ӵош ӧй вал, пӧртэм ужрадъёсты но кыкнамы нуылӥмы. Сцена вылысен ог-огмес я мактаса, я пышкылыса, ӧвӧлтэмзэ но куддыр вань карыса.

Ӝоген Вероника нылпи утьыны кошкиз, мон азьланьтӥ «Мон егит» передачаез, «Иворъёслы» сюжетъёс дасялляй. Бӧрысь кутскиз «Эктоника» проект. Сое «Удмуртия» телерадиокомпания кылдытӥз удмурт продюсерен Павел Поздеевен ӵош. «Эктоника» мынӥз уйшор вакыт, эфирмес кылзӥзы удмурт гуртъёсысь клубъёсын, дискотекаос ортчылӥзы удмурт кырӟанъёс чузъяськем улсын. Со туж тунсыко но пайдаё проект.

Берло дыре «Эктоника» — со радиопрограмма гинэ ӧвӧл ни, со быдэс медиацентр выллем луиз. Со кичӧлтэмъя шаермылэн пӧртэм сэрегъёсаз ортчыло ужрадъёс, концертъёс, кылдыло

удмурт кырӟанъёслы ремиксъёс. Кылсярысь, ӟеч сямлы пӧрмиз ни «Эктоникалэсь» опен-эйръёссэ (инбам улын концерт) ортчытъян. Калык культураез внеэфирной дыре азинтэмез понна «Эктоника» устоен лыдъямын вал Россиысь «Радиомания» конкурсын. Нялтас вераса, радиоез кунамы азинтон ласянь таиз вожвылъяськон тужгес даноез.

Эшшо мактасько на: кылем арын, опен-эйръёсмыя проект гожтыса, шедимы «Таврида» конкурсэ, грант утӥмы. Со уксёен усьтыны малпаськомы «Удмурт лайф» студимес. Солэн нимаз юртэз луоз — Ижысь Шор карлуд котырын. Отын уж пӧзёз — ужрадъёслы сценарийёс гожтон, фильмъёсты, клипъёсты, рекламаез дасян, концертъёсты нуон, ӝужась кизилиослэсь быгатонлыксэс усьтон, соосты калыке поттон но трос-трос мукетыз. Ӝоген ӧсъёссэ вӧлъялоз ни.

Но вераны кулэ: «Эктоникаын» мон огнам уг бергаськы. Мон сяна, сое пыӵато бигер но чех выжыысь пияшъёс — Алексей Анкудинов но Влад Горжак. Удмуртлык борды соос вань сюлмынызы бурмемын.

Съёмкаос дыръя.

Кӧтӝож

— Сюлмыдлы кудӥз матынгес: телевидение яке радио?

— Соосты люкыны уг быгатӥськы, кыкез ик монъя. Басьтом тани «Эктоникаез». Со улсын кӧня выль кырӟанъёс кылдытэмын, эфирын чузъяськемын! Соос йырын бергало-бергало, куддыр акыляк но потоно. Но куке «Эктоника» концертэн вуэ кыӵе ке ёросэ, куке адӟиськод учкисьёслэсь макем витемзэс, зол чабемзэс — акыльтон-жадён соку ик быре. Но берло дыре эфиръёс­ты нуонлэсь палэнскигес ни. Соос угось шутэтскон нуналъёсы ортчылӥзы. Эшшо ке пӧртэм ужрадъёсты нуыны ӧтчаллязы на. Валай, школаын сямен ик, кужымме пазясько, ас вылам трос басьтӥсько. Быръёно одӥгзэ удысэз, соя рос-прос мыноно. Вылаз ик, семьяе кылдӥз, пие вордскиз, соослы бадӟымгес саклык висъяме потӥз. Та вакытэ мон крезьгуръя редактор, уже туж кельше.

Нош телевидение сярысь ке, мыным кельше культураен герӟаськем, капчи мылкыд сётӥсь сюжетъёс лэсьтыны. Кыӵе ке лэчыт ужпумъёслы сӥземъёссэ дасяны, зэмзэ вераса, ӧз кельшылы. Угось утчано удмурт сямен вераськисьёсты. Соосты шедьтыны капчи ӧвӧл.

Берло аръёсы иворъёсты дасянэн уг выриськы ни, видеомонтажен гинэ. Мылкыды чигиськиз Дэри ёросысь одӥгаз гуртын луэм учыр бере. Ог дасо аръёс талэсь азьло вал со. Кӧс гужем тупаз соку, ву сётӥсь башнязы тӥяськем, быдэс гурт вутэк улэ ни, пе, кӧня ке толэзь. Отчы потӥмы та лэчыт ужпумлы сӥзем сюжет лэсьтыны. Вуим, калык ну сюлэмзэ усьтэ ук! Камераез лэзиськом но, ваньзы кир-пазь луо. Кивалтӥсьёсмы телевизорысь адӟизы ке, пе, милемлы йӧтоз, ужысьтымы уллялозы. Мон шуисько, ужпумды сярысь шара ӧд вералэ ке, кызьы-о со сэрттӥськоз? Соку рос-прос сюжет дасяны ӧз пӧрмы. Кӧты ӝож луиз. Тон калыклы кызьы ке но юрттыны турттӥськод, нош со кышка. Но берло дыре, адӟисько, ваньмыз мукет сямен ни. Кыӵе ке ужпум кылдэ ке, калык кышкаса уг улы, кивалтӥсьёслы соку ик вуттэ. Мылкыдзэ шара вера, куре, косэ. Таиз шонер, озьытэк ведь улонмы уз ӟечомы.

— Тонэ ужад ярато: быдэс телерадиокомпаниен армие но келязы, отысь вуэмдэ но витизы.

— Озьы. Быдэс компаниен келязы, эфирын но ивортылӥзы. Ма, диплом басьтӥ гинэ, 3-тӥ нуналаз повестка вуиз. Келялозы, пе, Краснодар улосэ. Вот, малпасько, кыӵе удалтӥз — Сьӧд зарезь дурын службаме ортчо! Кытын, пе! Сибире келязы. Мотострелковой войскоосы шеди. Армия сярысь тазьы шуысал: со пыр ортчыны кулэ дырыз дыръя. 18 аресъем призывникъёс анай-атайзылэсь соку гинэ люкиськемын, улонэз адӟемын ик ӧвӧл ай. Соослы армия бадӟым улонэ нырысетӥ вамыш кадь. Нош мыным 24 арес, киям дипломе, яратоно уже вань, кемалась ас поннам улӥсько. Малпаса улӥ, ма гинэ ӧй лэсьтысал, армиын ӧй луысал ке. Но котьма ке но, ӵапак отын валаськод, кин тынад зэмос эшед, кин ӧвӧл. Анай-атайдэ дунъяны дышиськод.

Армиысь бертӥ гинэ, солдат дӥсен ик телерадиокомпание мынӥ. Микрофон сьӧры соку ик пуксьыны дась вал — сокем мӧзмиськиз…

«Европа Плюс» радиостанциын.



Кино

— Кузпалыд Анастасия Тутаева «Чеберай» нимен пусъемын. Кызьы быгатӥд сюлэмзэ ас палад карыны?

— Тодматским ми соин меӵак эфир дыръя. Ӵап соку куное ӧтимы вал удмурт дӥськутэз возьматӥсь удмурт модельёсты. Пӧлысьтызы мон соку ик Настяез но Наташаез висъяй. Кыкезлы ик гожтӥ. Соиз но, таиз но пумитам гожтӥзы. Но шӧдӥ: Настяен кенешыны мыным тунсыкогес. Малпасько, чебер нылаш, пияшез вань, дыр. Тодӥ: зэм но, вань, бызьыны дасяське. Настялы исаса шуисько: лушкано-а, мар-а тонэ туганэдлэсь?! Пумитам вазе: эскерод-а, мар-а. Озьы мон танк кадь азьлань мынӥ — солы вань синмаськисьёсты палэнтыса.

Настя соку Удмурт кун университетын удмурт филологияя факультетын нырысетӥ курсын дышетске вал. Пичи дырысеныз журналист луыны малпа вылэм. Луиз озьы: гужем практиказэ телерадиокомпаниямы ортчыны лэзизы. Озьы пумиськылон интымы луиз компанимылэн юртэз. Сюжетъёссэ лэсьтыны курадӟылӥз, синкылияськемез но вал. Сюлмы оломар луэ вал сыӵе дыръя, но валалляй: сюжетъёссэ лэсьтыны юрттӥ ке, телевиденилэсь аспӧртэмлыкъёссэ валаса уз вутты, номырлы уз дышы. Кӧтӝожзэ но верамез вал: малы, пе, мыным уд юрттӥськы. Бӧрысь ваньзэ ачиз валаз…

Ужан нунал бырем бӧрсьы васькиськом вал Иж тымет дуре, шундылэсь пуксемзэ учкыны. Собере шоркар урамъёстӥ калгиськом, вераськиськом, вераськиськом — дугдэм уг луы. Улонысьтым со вакыт мыным кыӵе ке романтической кино кадь потэ. Настяез келяса кельтӥсько, дорам вуыса, йыр бордам кырмиськисько: та ваньмыз монэн шат? Пумиськылӥськисько дунне вылысь самой чебер нылашен! Мар ватонэз: мон мачо ӧвӧл, чыртыям нылъёс ӧз ошиськылэ…

Яратон. Кышноеныз.

— Настялы бызьыны но меӵак эфирын ӵектӥд.

— Таяз радэ но ӝутказ-бурдъяз Вероника Ваулина. Нас­тяен ми соку гинэ ӵошен улыны кутским вал. Улӥськом но улӥськом, гожтӥськон сярысь йырамы ӧй вал на кадь…

Февраль толэзь тупаз соку, Яратӥсьёслэн нуналзы матэктэ. Мон Глазовын съёмкаосын. Жингыртэ Вероника. Мынам, пе, яратӥсьёслы сӥзем меӵак эфир ортчоз, отчы ӧтем куноос пӧлын Настя но луоз, солы бызьыны ӵектод, валад-а? Уг ваньмиськы вал, «ярам» шуи но трубкаез куштӥ, ачим отын ик вунэтӥ. Уйшор вакытэ Вероника жингыртэ: всё, тон, пе, эфирын. Куаляк луи, соку гинэ тодам вайи верамзэ. Озьы быдэс шаер тыр Настялы кузпалъяськыны ӵектӥ. Эфирез кылзэм солэн атаез Сергей Павлович — Дэбес ёросысь Зар-Медло школаысь технологиен дышетӥсь. Сюлмы ик кутэ, пе, вал ни: малпа вылэм Вероника мынам кузпалы шуыса. Кызьы, пе, кышнояськем адями нылме кура. Ваньзэ валэктӥм солы. Настя соку меӵак эфирын соглаш луэмзэ вераз. Тӥни озьы, кызьы шуо, монтэк монэ кышноязы. Но мон чик уг жаляськы, Настяен мон туж шудо, будэ Мирон пимы.

Ваньмон дыръям пуэн вырыны яратӥсько. Усьтысал кадь пуэн вырыны дышетонъя мастерской, вӧзаз — пичияк лавка. Малпанъёсы пӧзё, мед гинэ пӧрмоз ваньзэ быдэстыны.

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Елена НИКИТИНА