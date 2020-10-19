Удмуртиысь композиторъёслэн крезьгуренызы диск поттӥз Удмурт кун филармония

Удмуртилэн кунлыкезлы 100 ар тырмонлы сӥзьыса, Удмурт кун филармония элькунысьтымы композиторъёслэн крезьгуренызы диск поттӥз. Соин тодматскон ортчиз Эшъяськон юртын 16-тӥ коньывуонэ.

А. Фомин, Н. Роготнев, А. Гордеев но В. Соловьёв выль дискен тодмато.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Герман Корепанов, Александр Корепанов, Юрий Толкач, Евгения Копысова крезьгурчиослэсь произведениоссэс быдэстӥз Удмуртиысь кун симфонической оркестр. Диске пыриз 14 произведение, кылсярысь, Г. Корепановлэн 2 номеро симфониез, А. Корепановлэн «Соловей и Роза» балетысьтыз вальсэз, Ю. Толкачлэн «Песни чистых родников» сюитаез, Е. Копысовалэн увертюраез. Гожтэм крезьгур 50 минут пала кыстӥське. Та крезьгурез ортчем сезонын «Пыраклы Россиен» абонемент улсын быдэстыны ӧдъяло вал, но тросэз концертъёс пандемиен йырин ортчытэк кылизы. Крезьгурез гожтӥзы студиын — озьы запись ӟечгес луиз.

— Жаляса верано, Удмуртиысь крезьгурчиослэн творчествозы берло дыре ышыгын улэ. Оскисько, та диск бордысен югдур воштӥськыны кутскоз. Крезьгур партитураосын улыны кулэ ӧвӧл — сое быдэсъяно но кылзоно, — пусйиз филармонилэн директорез Алексей Фомин.

Дисклэн потэмезлы шумпотэ Удмуртиысь культурая министр Владимир Соловьёв но:

— Кемалась вордскем малпан улонэ пыӵаз шуыса. Тросэз егитъёс кылылэмын но ӧвӧл Герман Корепанов, Геннадий Корепанов-Камский, Евгения Копысова но мукет дано крезьгурчиосмы сярысь. Таӵе дискъёс поттылыса, концертъёс радъялляса, шаерысьтымы быгатӥсь композиторъёслэн творчествозы паськытгес вӧлмыны кулэ. Удмуртиез Пётр Чайковскиен гинэ медаз герӟалэ, — шуиз Владимир Михайлович.

А. Фомин: Удмуртиысь композиторъёслэсь крезьгурзэс шудоно но кылзоно.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Диск 300 экземплярен потӥз, но тиражзэ йылтыны ӧдъяло крезьгуро школаосы, библиотекаосы дунтэк ыстон вылысь. Матысь дыре шаерысьтымы крезьгурчиослэсь произведениоссэс кылзыны луоз вотэсысь платмформаосын но. Нош музыкантъёс дасясько ини выль диск бордын ужаны. Оркестрлэн чеберлыкъя кивалтӥсез но валтӥсь дирижёрез Азат Максутов вера:

— Удмуртиысь композиторъёслэн творчествозы туж узыр. Оскиськом, азьланяз вань крезьгурчиосты огазеяны но антология пӧрмытыны быгатом шуыса. Программаез дасялом Удмуртиысь Композиторъёслэн союзэнызы валче.

Ваньмыз радызъя мынӥз ке, кылзӥсьёс дӥне вуоз Герман Корепановлэн «Наталь» операез но. Солэсь партитуразэ «улӟытӥз» крезьгурчилэн пиез Александр Корепанов. Отысь музыка чузъяськиз ини Поволжьеысь но Приуральеысь композиторъёслэн крезьгурзылы сӥзем фестивальын 2010-тӥ аръёсы. «Натальлы» удалтӥз, угось кылем даурысь тросэз партитураос асьме дорозь ӧз ни вуэ, кылсярысь, ышемын Геннадий Корепанов-Камскийлэн тросэз произведениосыз.

Алексей Фомин но Удмуртиысь культурая министр Владимир Соловьёв тау каризы дискез дасянэ пыриськем дирижёръёслы: Азат Максутовлы, Андрей Городеевлы но Удмуртиысь искусство удысысь дано ужасьлы Николай Роготневлы. Нош симфонической оркестр быдэстӥз Герман Корепановлэсь «Праздничная увертюра» но оркестрен валторналы «Ария» произведениоссэ.

Жаляса верано, матысь дыре филармонилэн залэз буш улоз: 2020-тӥ-2021-тӥ аръёслы чаклам концертной сезон уз ортчы. Концертъёс радъяны лэзизы ке, одӥг отделениен концертъёс сётъяломы ик, оскытӥз Алексей Фомин.

Анастасия Шумилова