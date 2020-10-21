Удмуртиын «Гурт ипотека» программа улсын 1 сюрс 94 адями пичиятэм процентэн кредит басьтӥз ни
Related Articles
Туспуктэм: В. Беломорских
Уксё «Гуртэз котыр ласянь азинтон» программа улсын висъяське. Озьы гуртын корка, квартира басьтыны, юрт пуктыны. Удмуртия, Россиысь мукет улосъёсын ӵошатыса, басьтэм кредитъёслэн лыдзыя 5-тӥ интыын возиське. Туэ гинэ кредитлы вазиськизы ни шаерысьтымы 5 сюрс 600 адямиос. Россельхозбанк 2,18 миллиард манет тыр ипотека висъяз. Тужгес трос пунэмен коньдон басьтӥзы Дэри, Ува, Эгра ёросъёсын улӥсьёс. 42 процентэз калык со уксёез дась коркаос, мукетъёсыз — квартираос басьтонлы кутӥзы.
Займлэн быдӟалаез шорлыдын ог 2 миллион манет, огъя учыръёсы калык сое 15 арлы басьтэ. 3 процентъем капчиятэм кредитлы (страховка лэсьтыку, ставка 2,7 процентозь усе) вазиськыны быгато 21 аресысен 75 аресозь муртъёс. 100 сюрсысен кутскыса, 3 миллион манетозь сётӥське 25 арозь. Нырысетӥ взнос — 10 процент.
«Гуртэз котыр ласянь» азинтон программа луонлык сётэ на басьтыны пичиятэм процентэн потребительской кредит но. Гуртын улӥсь 23-65 аресъемъёс сое 6 толэзьысен 5 арозь басьтыны быгато, сётӥське 30 сюрс манетысен кутскыса 250 сюрс манет. Страховка лэсьтыса кредитлэн быдӟалаез 3 процент, сотэк ке — 5 процент.
Сергей Захаров
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment