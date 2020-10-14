Удмуртилэн азьвыл тӧроезлэн Александр Соловьёвлэн судэз йылпумъяськиз

3 нунал ӵоже Дэри ёросысь судын приговор лыдӟизы. Азьвыл кивалтӥсез янгышен лыдъязы 2 учыръя. Кыл кутон сётӥзы Уголовной кодексысь 290-тӥ статьялэн 6-тӥ люкетэзъя — бадӟым кузьым басьтэмез понна.

Дэри ёросысь судын А. Соловьёвлы приговор ялӥзы.

Туспуктӥз Удмуртиысь судъёсъя пресс-службаез.

А. Соловьёв арест улэ шедиз 2017-тӥ арын апреле. Ог 4 толэзь Москваысь сизоын пукемез бере, тазалыкез уродмемын шуыса азьвыл кивалтӥсь дораз арест улэ ворсамын вал. Суд ортчиз А. Соловьёвлэн улон интыезъя — Дэри ёросын. Вераны кулэ: нырысетӥ заседание вал 2019-тӥ арын 9-тӥ январе. Та дыр ӵоже янгыше уськытэм мурт 2 пол адвокатсэ вошъяз.

Судын тодмо луиз: 2014-тӥ-2017-тӥ аръёсы А. Соловьёв ачиз но, юрттӥсь муртъёсыз пыр но ужбергатӥсьёслэсь кузьым басьяз. Таӵе «салам» курылӥз Кам но Буй шуръёс вамен выжъёс ӝутонэ пыриськись компаниослэсь. Кивалтӥсь юрттэмъя лэсьтӥськонлы чаклам коньдон вуылӥз пумозяз быдэстымтэ ужъёс понна, дыраз ортчытъязы приёмка.

3 ар ӵоже А. Соловьёв кузьым чот басьтӥз 139 миллион манет. Со сяна, огез ужбергатӥсь сётӥз компаниезлэсь 30 процент люкетсэ. Солэн дуныз 2,7 миллион манет тыр луиз.

Та уголовной ужъя юалляськемын 140 свидетельёслэсь. Ваньмыз материалъёс 65 том люкаськизы. Следствие ортчытон вакытэ А. Соловьёвлэн но солэн матысь ӵыжы-выжыосызлэн ваньбурзы арест улэ басьтэмын вал.

Удмуртиысь Судъя департаментлэн пресс-службаез ивортэмъя, суд решение кутӥз азьвыл кивалтӥсез 10 арлы чурыт режимен колоние келяны. Со сяна, А. Соловьёвлы 275 миллион манет штраф тупатэмын. Азьвыл кивалтӥсь суд бере ик арест улэ басьтэмын.

Ватсано на: прокурор А. Соловьёвез 13 арлы пытсэт сьӧры келяны но 280 миллион манет штраф сётыны куре вал. Судья лыдэ басьтӥз янгыше уськытэм муртлэсь следствилы юрттэмзэ, ӟеч характеристикаоссэ, арлыдзэ но тазалыксэ, озьы ик пӧртэм званиоссэ но наградаоссэ.

Судлэн приговорез законъя кужыме ӧз на пыры.