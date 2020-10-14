Кыӵе выль вормонъёсынызы ушъяськыны быгато ёросъёсысь гурт удысын ужасьёс?
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Туэ кыӵе вормонъёсын пумитало ёросъёсын гурт удысын ужасьёс праздниксэс?
Алнаш ёросын нырысьсэ скалъёсты кыскыны кутскизы «Карусель» установкаен, сое пуктыны быгатӥз «Молодая гвардия» хозяйство. Элькунын табере 4 хозяйствоосын сыӵе фермаос ужало.
Балезино ёросын муш вордонэн герӟаськем туризм кылдытон борды басьтӥськизы.
Вавож ёросысь «Колос» хозяйствоын пукто 1 сюрс 712 йырлы ферма, кормоцентр. Татын уен-нуналэн дугдылытэк йӧл кыскыны медо.
Вотка ёросысь «Пихтовка», «Мир» хозяйствоосын фермаос усьтӥськизы, «Агровиль» фермаын кеч йӧллэсь сыр, йогурт потыны ӧдъязы.
Глазов ёросысь «Чура» хозяйствоын 512 скаллы ферма пуктӥзы, татын табере пудо сиён валэн пыртылэмысь дугдӥзы.
Грак ёрос «Родина» хозяйствоын эмбрионъёсын ужаны кутскизы. «Вылнуд» хозяйствоын роботъёсын ужась ферма ӝуто.
Дэбес ёросысь Калинин нимо СПК кутскиз генетика бордын ужаны, шаерысьтымы 7 хозяйствоосын ӵош пилотной проектэ пыриз.
Дэри ёросын «Путь Ильича» но Азин нимо предприятиосын 1 сюрс 620 йырлы фермаос лэсьто, районын берло дыре та нырысетӥез пуктӥськон.
Камбарка ёросын 2 гинэ хозяйство — «Нива» но «Родина». Туэ котькуд гектарысь 19,1 центнер ю-нянь калтӥзы, кылем аръёсы
сярысь, урожайзэс пумен йылто.
Каракулино ёросысь Черново гуртэ газ пыре, татысь хозяйство юрттэмен.
Кез ёросын гуртъёсты азинтон кун программая Гыя гуртысь культурая но дышетонъя центрзэс выльдӥзы.
Кизнер ёросын туэ быгатӥзы котькуд пудо йырлы 42 центнер сиён дасяны, элькунамы шоро-куспо лыдпус — 31,9 центнер.
Кияса ёросысь «Дубровское» экофермае Даниысь скал вуттӥзы, татын 150 ужан инты кылдытӥзы.
Красногорск ёросын пудо лыдзэс 357 йырлы йылтыны пӧрмытӥзы. «Курьинское» хозяйство Италиысь КЗС вуттӥз.
Можга ёрос тужгес трос — 78,4 сюрс тонна — ю тысь калтӥз. «Россиын» 1 сюрс йырлы ферма ӝуто.
Сарапул ёросын нырысьсэ котькуд скаллэсь шорлыдын 7 сюрс килограмм йӧл басьтӥзы. Ар пумозь 34 сюрс тонна йӧл поттыны медо.
Сюмси ёросысь фермеръёс сыр, вӧй поттон борды басьтӥськизы.
Сьӧлта ёросын А. Столбова фермер линда выжыысь ӟазег будэтыны ӧдъяз.
Пичи Пурга ёросысь Сизяшур гуртын усьтӥськиз тылобурдо вордон ферма, татын 80 муртлы инты сюриз. «Байситово» хозяйствоын 40 ар ӵоже нырысьсэ ӧдъязы етӥн будэтыны. «Родинаын» роботъёсын ужась ферма ӝуто.
Ува ёросын будэтыны кутскизы пудо сиёнлы ярась рыжик культура. Районын усьтӥзы 3 агроклассъёс.
Шаркан ёросын «Кипун» хозяйствоын тужгес уно йӧл сётӥсь скалъёсты вордо — нуналаз котькудӥзлэсь шорлыдын 40,1 килограмм йӧл кыско, элькунамы шорлыдын — 16,9 килограмм.
Эгра ёросын гуртъёсты котыр ласянь азинтон кун программая 13 гуртэ газ вуиз. «Заря» но «Агрофирма «Игра» предприятиосын фермаос усьтӥськизы.
Юкаменск ёросысь фермеръёс огазеяськыса етӥнлэсь катонизированной волокно поттыны ӧдъязы,
2 поллы йылтӥзы етӥн бусыоссэс.
Якшур-Бӧдья ёросысь «Старозятцинское» хозяйствоын туала КЗС пуктӥзы, отын нуналаз 150 тонна ю тысь куасьто.
Яр ёросысь Д. Снигирёв фермер бырись гуртъёсты ӝутэ. «Прогресс» СПК 400 йырлы ферма пуктэ.
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