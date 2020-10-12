Тау тыршемды понна!

Можга ёросысь Бадӟым Сибы гуртысь «Держава» СПК-ын тыршо ужзэс валась специалистъёс. Та нуналъёсы эштосысь валтӥсь экономистлы Людмила Беляевалы но валтӥсь зоотехниклы Геннадий Никоновлы «Гурт удысысь дано ужась» ним сётэмын.

«Держава» эштосысь валтӥсь экономистлы Людмила Беляевалы но валтӥсь зоотехниклы Геннадий Никоновлы «Гурт удысысь дано ужась» ним сётэмын.

Туспуктӥз Максим Егоров

Геннадий Александрович Никонов гурт удысын ужа ни 1990-тӥ аръёсысен. Алнаш ёросысь Асанысь техникумез йылпумъямез бере Вавож ёросын тыршиз, берло Кировысь институтын ветеринарлы дышетскиз. Кӧня ке ар ӵоже ужаз Бадӟым Сибы гуртысь «Держава» эштосын ик, бӧрысь — Пудо эмъямъя кун службалэн Можгаысь ёзаз. Чаклаз 4 хозяйствоосысь — Александровоысь «Трактор», Вуж Юбераысь «Югдон», Бадӟым Сибыысь «Держава», Сям-Каксиысь «Родина» — пудоосты. Но 3 ар талэсь берытскиз аслаз гуртысьтыз эштосэ ик — «Держава» СПК-е.

— Ужатозям ёросамы нырысетӥосыз пӧлын скалъёслэсь лейкоз висёнзэс быдтыны быгатӥмы. Вормимы пудолэсь конюшенной, ыжъёслэсь вертячка но трос мукет висёнъёсты. Дырыз дыръя привика пуктылӥськомы, гидэс чылкыт возьыны турттӥськомы. Йӧлмес келяськомы Сарапулысь заводэ, отын нылпиослы сиён-юон потто, соин ик ми азе туж чурытэсь куронъёс пукто. Ваньзэ быдэстыны, чылкыт ужаны тыршиськомы, — шуэ Геннадий Александрович.

Азьланяз хозяйствоын карусель пӧрма скал кыскон, пудоез думытэк возён инты лэсьтыны медо. Выльдӥськонъёсты зоотехник возьма ни.

Людмила Ивановна Беляева «Держава» СПК-ын 34 арзэ ужа ни. Удмурт кун университетын дышетсконзэ йылпумъямез бере «Держава» СПК-е вуиз. Егит специалистлы соку ӵыж-выль корка сётӥзы. Со дырысен пыр татын экономистын ужа.

— Огвакытэ туж секыт улон вал, тысьлэн, йӧлэн дунзы шуак усиз. Соку прибыльмы но трос поллы ӧжыт кылиз, — вера Людмила Ивановна. — Али вылдӥськыны турттӥськомы, техника басьтӥськомы, ферма пуктӥм. Ужасьёс уг тырмо, пенсие потӥсьёс трос, пиналъёс гуртэ уг кылё. 1990-тӥ аръёсы тросэз бадӟым хозяйствоос быризы, бускель Карашурын, Нышаын ик собыдӟа эштосъёс куашказы. Нош ми кызьы ке но возиськыны быгатӥмы. Ӝыны аръёсын уждун ӧм басьтэ но ке, чидамы. Со понна ужась калыклы тау кареме потэ. Хозяйство быриз ке, гуртын улон но быроз ук.

Людмила Ивановна пенсиын ини, Инмарлы тау каре, тазалык сётӥз шуыса, татчыозь ужаны пӧрмиз шуыса. Но пумен тросгес шутэтскон сярысь малпаськыны кутске ни. Интыям воштӥсь сюроз, шуэ.

Мария Векшина