Кылем арня вискын пумиськылӥмы Можга ёросысь Быдӟымсурд гуртысь лыдӟисьёсынымы, визьзэс сынамы, газетмес, удмурт шаермес тодэмзэс пичияк эскеримы.

Брейн-ринг дыръя огез команда

Туспуктӥз Максим Егоров

«Удмурт дунне» газетын ужасьёсын тодматскыны лыктӥзы Быдӟымсурд, Вишур, Кватчи, Ӵожйыл гуртъёсын улӥсьёс.

Быдӟымсурдъёс 3 команда люказы: «Кызьпу гурыос», «Шундыпиос», «Дыдыксинъёс». Вишур гуртысь лыдӟисьёсмы командазэс «Италмас» нимазы. Кватчи гуртысь мӧйыос «Кватчи бускельёс» командае люкаськизы. Командаосы пӧртэм удысъёсын ужасьёс огазеяськизы: клубын ужасьёс но, дышетӥсьёс но, пӧраськисьёс но.

Шудонмы тунсыко пӧрмиз. Гуртоос нырысь сюлмаськизы, юанъёс юн секытэсь луозы шуыса. Нош шудэмъя эшшо но эшшо шудэм потэ, пе. Раундъёс вискын шутэтскемзы но уг поты ни, ойдолэ пумозяз шудом ни, шуо.

1-тӥ раундын Удмурт шаермылы сӥзем 9 юан вал. Тунсыко потӥз, тодмо удмурт выжыкыл геройёслэн шаерамы резиденциоссы вань шуыса, можгаос ваньзы уг тодо вылэм. Озьыен, Тол бабай, Яг бабуш но Лӧпшо Педунь сярысь тросгес гожъяно.

2-тӥ раундын газетмы сярысь 8 юан вал. Шумпотымон, вань юанъёслы умой валэктонъёс сётэмын.

3-тӥ раундын текстъёсъя но фотоосъя газетлэсь потэм вакытсэ тодмано вал. Таяз но раундын трос янгышъёс ӧй вал. Угось тросэз мӧйыос историез ас вылазы шӧдэмын. Кӧня ке споръяським но: фото вылын гуртоос турнаны мыно кутэн. Можгаос шуо: гуртъёсын калык кутэн 1930-тӥ-1950-тӥ аръёсы но ветлӥз на. Нош фотомы 1920-тӥ аръёсы лэсьтэмын вал.

Шудонын вормисе потӥз Быдӟымсурд гуртысь «Шундыпиос» команда, 2-тӥ интыын — «Дыдыксинъёс», 3-тӥ — «Кватчи бускельёс».

Шудэммы бере кема вераськимы на гурт улон но газет сярысь.

— Удмурт газетэз лыдӟисько ке, сӥльын шыд сием кадь потэ, нош мукетсэ лыдӟисько ке, йӧлын шыд сием кадь гинэ, — шуиз Быдӟымсурд гуртысь пӧраськись луыса ужам Любовь Борисова. Оскиськом, пумиськон бере газетмес лыдӟисьтэм муртъёс но почтае вамыштозы, газетмылэсь «шӧмзэ» тодэмзы потоз.

Анастасия Агафонова