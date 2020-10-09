Сарапулын потӥз удмурт кылэз дышетонъя «3D Доркыл» кыллюкам

Проектлэн авторез — «Электрон» культурая юртын ужась Юлия Седова.

Туспуктӥз Максим Егоров

Сарапулысь «Электрон» культурая юрт, «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн ёросысь ёзэз юрттэмен, «3D Доркыл» интерак-

тивной кыллюкам поттӥз. Табере ӟуч нылпиос удмурт кылэн тодматскозы телефонысь улӟись суредъёс пыр, улэпкын кылозы удмурт кыллэсь чузъяськемзэ.

Проектлэн авторез — «Электрон» культурая юртын ужась Юлия Седова. Со малпаз лэсьтыны удмурт кылэз дышетонъя улэп кыллюкам. Отчы пыризы 80 кылъёс. Кагаз вылысь суредъёс улэ удмурт кылъёс гожтэмын. Соос вадьсы телефонлэсь камеразэ пуктӥськод ке, кылъёс чузъяськыны кутско. Со понна телефонэ юри программа лэсьтэмын. Та проектэнызы сарапулъёс Йӧскалык политикая министерстволэсь грантсэ утӥзы.

— Удмурт кылэз дышетонын та милям нырысетӥ проектмы, — вера проектлэн авторез Юлия Седова. — Ёросмы ӟучгес ке но, милям потэ, нылпиослэн удмурт кылэз дышетэмзы мед потоз шуыса. Поттэмын 250 дунтэк экземпляр, соосты ми школаосы но нылпи садъёсы сётъяломы. Азьланяз, оло, мукет кылъёслы сӥзьыса но, таӵе пособие лэсьтыны пӧрмоз.

Юлиялы юрттӥськиз «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн Сарапул ёзэныз кивалтӥсь

Раиса Трофимова. Солэн куараеныз удмурт кылъёс телефон пыр чузъясько.

— Та карточкаос — шудон кадь. Оскисько, ӟуч пиналъёс капчиен дышетозы удмурт кылэз, — вера Раиса Фадеевна.

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Мария ВЕКШИНА