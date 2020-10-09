Россиын кутскиз сӥзьыл призыв

Россиын 1-тӥ октябрьысен кутскиз сӥзьыл призыв. Туэ сурон сапег кутчалозы 1 сюрс егитъёс. Армие келян паласькись висёнлэсь утиськыса радъяськоз.

Нырысетӥосыз пияшъёс служ­базэс нуыны кошкозы ни 15-тӥ октябре.

Туспуктэм: udmdunne.ru

Нырысетӥосыз пияшъёс служ­базэс нуыны кошкозы ни 15-тӥ октябре.

Анай-атайёс сюлмасько, кызьы пиоссэс армиын коронавируслэсь утёзы. Удмуртиысь военной комиссарлэн воштӥсез Рустам Маликов буйгатӥз:

— Тулыс ортчем призывез умой радъямы, одӥгез но пияшмы ӧз черла. Таяз призыве медкомиссиос пыр 9 сюрс пала пияшъёс ортчозы, ваньзы асьсэ ёросъёсазы коронавируслы тест сётозы.

Призывной пунктэ вуэмзы бере но тест пыр потозы на, со понна юромо кырын палаткаос пуктылэмын. Марысь мар ке, пияшез изоляторе пытсалозы, бӧрысь больницае келялозы. Озьы висись мурт тазаосыныз уз пумиськылы.

Призывной пункт пушкын но ваньмыз вуоно солдатъёслэн тазалыксы сярысь сюлмаськыса дасямын: кӧлон интыос, 1,5 метр вис кельтыса, пуктылэмын, кабинетъёсын, изён интыын дезинфекция, кварцевание ортчытъялозы, пияшъёслэсь температуразэс нуналлы быдэ эскерозы. Поездозь нимысьтыз машинаен нуозы, вагонъёсын но соос мукет пассажиръёсын уз пумиськылэ. Войсковой часте

вуэмзы бере 14 нунал ӵоже карантинын возёзы, нимаз дышетозы, сюдозы.

Р. Маликов вераз на законын выльдӥськонъёс сярысь. Кылсярысь, 2019-тӥ арысен пияш учётэ султыны быгатэ улон интыезъя но. Азьвыл пропискаезъя гинэ луэ вал. Со сяна, туэысен армилэсь отсрочка басьтыны быгато вузъёсты быдтэмзы бере судъя приставъёс луыса ужась егит муртъёс.

Сӥзьыл призыв сярысь юалляськон понна ужало «пӧсь» телефонъёс — (3412) 78-19-24, 68-54-11. Озьы ик вазиськыны луэ военной прокуратуралэн Удмуртиысь ёзаз — (3412) 43-17-01.

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Ангелина СНИГИРЁВА