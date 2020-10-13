Правительстволэн Тӧроез Ярослав Семёнов «Удмурт дунне» газетлэн коллективеныз пумиськылӥз
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Журналистъёс тунсыкъяськизы: ортчозы-а Удмуртилэн кунлык басьтэмез дырысен 100 ар тырмонлы сӥзем ужрадъёс? Кызьы воштӥськиз Правительстволэн ужез пандемиен сэрен? Кыӵе шуг-секытъёс кылдо нацпроектъёсты пыӵатыку но кыӵе ёросъёс бюджетсэс тужгес валаса-радъяса ужаны быгато?
Ярослав Владимирович пусйиз, республикалэсь бюджетсэ тырмытон понна, огласянь, сюлмаськоно доход поттон сярысь, мукет ласянь — шыръян пумысь. Ёросъёсын озьы ик та бордын ужано луо. Коньдонэз валаса, пайдаё кутон юрттэ интыосты азинтыны. Та ласянь Ярослав Владимирович пусйиз Сьӧлта, Сарапул ёросъёсты.
Журналистъёс сюлмаськемзэс веразы пандемилэн кыстӥськемез ласянь. Правительстволэн тӧроез пусйиз: пандемия вакытэ адямиослы дыраз юрттэт сётон вылысь али ватсаса дасямын луоз Ижысь 6 номеро больница. Со сяна, висисьёсты пумитан понна шаерысьтымы куд-ог санаторий-профилакторийёс дасямын луозы.
Газетчиос Ярослав Семёновлэн аслаз улэм-вылэменыз но тунсыкъяськизы. Нялтас вераса, Ярослав Владимировичлэн кузпалыз выжыезъя удмурт шаерысь — Глазов палась.
— Мыным кельше татысь инкуазь, — пусйиз Ярослав Владимирович, — тол ке со — тол, гужем ке — гужем. Татын инкуазь аналскыны уг сёты…
Нош удмурт калыклэн аспӧртэмлыкеныз, культураеныз Правительстволэн тӧроез удмурт калык выжыкылъёсты лыдӟыса тодматскыны кутскем…
Ярослав Семёновен вераськеммес пыр-почгес лыдӟыны луоз Удмуртилэн кунлык басьтэмез дырысен 100 ар тымонлы сӥзем «Удмурт дунне» газетлэн номерысьтыз, со потоз 5-тӥ ноябре.
Елена Миннигараева
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