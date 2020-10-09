Оскон — фермеръёслы. Малы агрохолдингъёс трос луыны кулэ ӧвӧл?

Гурт удысъя но сиён-юонъя министр О. Абрамова редакциямы ӵемысь вуылэ, лыдӟисьёсмылэн юанъёссылы валэктонъёс сётъя.

Туспуктӥз Максим Егоров

11-тӥ октябре Россиын пусъё гурт удысын ужасьлэсь нуналзэ. Праздник азьын кенешимы Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсеныз, гурт удысъя но сиён-юонъя министрен Ольга Абрамоваен.

— Ольга Викторовна, туэ бадӟым саклык висъяське фермеръёслы. Министерство туэ 43 адямилы мытэм ужзэ азинтыны ог 172 миллион манетлы пӧртэм пумо грантъёс люкылӥз ни. Хозяйствоос ӝоже уг кылё-а?

— Куд-ог гуртъёсын нокыӵе производство ӧвӧл. Кылсярысь, Сюмси ёросын 3 хозяйствоос мырдэм ужало. Но котырысьтызы гуртъёсын улэ ог 7 сюрс адями. Мар карыны кулэ соослы? Мукет азе улыны выжыны? Со гуртъёсты ӝутон вылысь номыр ӧд лэсьты ке, соос зэмен ик бырозы. Ас вакытаз калык оптимизация пыр ортчиз ни, со кышкыт маке. Соин ик лыдъясько: пичи но пыдлось гуртъёсын фермеръёслы ужаны юрттоно. Отын 200 йырлэсь трос, оло, пудо уз но вордэ, но калыклы уж кылдоз, гуртсэс азинтон сярысь сюлмаськозы. Валаськомы ук: бадӟым хозяйствоос но ужбергатӥсьёс пашмись интые уз лыктэ. Нош фермеръёслы грантэн юрттӥмы ке, соос лыктозы, пумен, оло, юнмалозы но йӧнала хозяйство луозы.

Асьмелэн арлы быдэ уногес но уногес музъемъёсмы жуг-жаген шобырско. Выльысь гырыны-утялтыны кутскись­ёс туж ичи. Туэ 7 сюрс гектар аналтэм музъем выльысь киземын вал, но со туж ӧжыт — 1 колхозын мында. Со вие ик арлы быдэ 3-4 хозяйство банкрот кыле.

Шаерамы туж трос СПК-ос. Кин ке лыдъя, дэмен кивалтыса, колхозын лушкаськонэз кутыны луоз. Вораськонлэсь та гинэ нокызьы уз утьы. СПК-ын кассае вуись уксё понна нокин уг сюлмаськы. Ӝыны ведра посыпка лушкаса поттӥзы ке но, нокинлы номыр кадь уз йӧты, колхоз уз куанермы, шуозы. Соин ик туннэ рос-прос уксё поттыны быгатыса ужась СПК-ос чиньыен лыдъямон. Ваньзылэн бадӟымгес уждун басьтэмзы потэ, нош кыл кутэмзы уг поты. Тазьы уд азинскы шуыса, тросэз валало. Частной огазеяськонъёсын, ООО луись предприятиосын, кузёзы вань, отын лушкаськисьёсты китӥзы ӝог куто. Зэм, отын но, татын но тросэз кузё бордысь потэ. Тани Вотка ёросысь чорыг вордонъя «Пихтовка» предприятиез элькун совещаниосын приватизировать кароно шуыса ялан верасько, кун предприятиослэсь мозмытсконо, шуо. Ми талы пумит. Туннэ со частникъёслэсь но кужмогес ужа, поттэм барышезлэсь оглюкетсэ кунлы сётэ, коньдон уг куры.

Туннэ тросэз кивалтӥсьёс арлыдоесь ни. Интызы понна кышкаса, ог 20 процентэз котырысьтызы егит кужмо кадръёсты «ӵушкало». Соосты воштӥсь ӵемысь уг сюры. Соин ик, Башкириын сямен, кылдытэммы потэ егит кивалтӥсьёсты будэтонъя школа. Резерв мед луоз.

— Егит кивалтӥсь огназ уз ужа ук. Гурт удысъя академиез йылпумъяса, кӧняез гуртэ берытске?

— Диплом басьтэмъёс пӧлысь 14 процентэз гуртэ курисько. Таос пӧлысь 86 процентэз хозяйствоосын 3 арлэсь ятыр ужало. Уноез – министерстволэсь выплатазэ басьтон понна. 240 сюрс манет со сокем трос ӧвӧл, но кинлы ке со туж кулэ. Нош ми оскиськомы, 3 ар ӵоже ужатозязы, специалистъёс семья кылдытозы,

гуртэ выжы лэзёзы но колхозысь уз кошке ни шуыса. Туэ подъёмнойёслы 29 миллион манет висъяськиз ке, вуоно арын та лыдпусэз 40 миллионозь йылтыны чакласькомы, озьы выплатаослэн быдӟалазы ог 100 сюрс манетлы йылоз.

Хозяйствоосын ужасьёслэн шоро-куспо арлыдзы пумен егитоме. 2018-тӥ арын 49 арес вал ке, али — 47. Кивалтӥсьёс но специалистъёс радэ арысь аре тросгес егитъёс лыкто. Бадӟым, кужмо предприятиосын кивалтӥсьёс бордазы пинал специалистъёслэсь юн команда люкало. Кылсярысь, Шаркан ёросысь «Ошмес» но «Восход» огазеяськонъёсын ваньзы егитэсь, задоресь, ужаны дасесь. Озьы ик Кияса ёросысь «Дубровское» экофермаын 28 аресозь адямиос тыршо. Азинтӥськыны малпасьёс валало, улон шоры выль синмын учкись егитъёсты хозяйствоосы кельтоно шуыса.

Зэм, скал кыскисьёс, трактористъёс оглом егитомо шуыны уг луы. Фермаосы котькӧня роботъёс пуктылы, бусые котькыӵе кужмо техника потты, соосын но ужаны быгатӥсь кулэ.

— Ужась тырмымтэен, пичи хозяйствоос воксё уз быре-а? Яке Киров, Татарстан улосъёсын сямен агрохолдингъёс пумен уз кылдэ-а?

— Куд-огъёсыз али ик огазеясько. Со дыре ик кылдо лушкем, нокыӵе регистрация пыр потымтэ ужасьёс. Озьы Эгра ёросын етӥн сэстон заводлэн бервылъёсаз ужаны кутскемын етӥн будэтӥсьёс, переработкаен выро, но тае туж-туж ватыны тыршо. Нош кӧняез лушкем выре чорыг вордонэн но вузанэн… Туннэ 360 хозяйствоос но 700 фермеръёс министерствое отчётъёссэс келяло, субсидиос басьто. Нош улонын соос тросгес.

Асьмелэн агрохолдингъёсмы трос ӧвӧл шуыса шумпотыны кулэ. Ужаны быгатэменызы данъяськоно, соослэн проектъёссы бадӟымесь. Но сыӵе бадӟым предприятиосын ялан малпасько, кызьы ӧжытгес адямиен но ресурсъёсын тросгес уксё поттоно. Тани «КОМОС групп» холдинг али Сарапул, Кияса, Камбарка ёросъёсысь хозяйствоосаз пудоез кулэстэ, 170 адями ужтэк кылиз ни. Экономикамес радъяськомы, шуо. Нош адямиослы сыӵе экономикалэсь капчигес шат? Кытчы соос мынозы, маин семьязэс сюдозы?

Ас вакытаз ми Удмуртие ӧтиськомы вал Россиысь пӧртэм улосъёсын ужась «ЭкоНива» предприятиез, кивалтӥсеныз Штефан Дюррен кенешылӥмы. Али шумпотӥсько, со асьме дорын предприятизэ ӧз усьты шуыса. Туж оскисько: Удмуртиын агрохолдингъёс трос уз луэ. Холдингъёсын кивалтӥсьёслы дунне, мар луэ кенерзы сьӧрын, кызьы отын уло, адямиосты вахтае сямен нулло, капчиен пытсало гуртъёсысь фермаоссэс, усьто мукет азьын – шудон кадь. Асьмелы Вавож ёросысь «Колос» кадь юн хозяйствоос кулэ, кин кредитъёстэк бадӟымесь пудо вордон комплексъёс ӝутыны быгатэ, кин гуртысь калык понна сюлмаське.

— Туннэ бакча сиён но картошка будэтӥсьёс шуге-леке вуэмын, поттэм продукцизэс вузаны инты уг шедьто. Бусыоссэс воксё медаз кулэстэ шуыса, мар карыны малпаськоды?

— Можга, Пичи Пурга, Дэри ёросъёсын сяна бакча будэтӥсь предприятиос ӧвӧл ни, мукетъёсыз — фермеръёс но личной подсобной хозяйство возисьёс. Татчыозь соослы котькуд гектар кизем бусыоссы понна быдэн 7 сюрс манет висъяськомы вал. Табере чак­ласькомы котькуд поттэм но вузам 1 килограмм продукцизылы субсидия висъяны. Озьы ӝутӥськыны каньылгес луоз. Али тужгес бадӟым йырвисёнзы — уг шедьто вузан инты, соин ик бусыоссэс ваньзы кулэсто. Югдур воштӥськысал, школаосы, больницаосы, ныл­пи садъёсы, арлыдоослэн юртъёсазы вуззэс келяны быгатысалзы ке. Учреждениос торгъёс пыр потоно луо, асьме производительёс отчы сюрыны уг быгато, мукет улосъёсысь ужбергатӥсьёс пыро, дунэз уськыто. Югдурез тупатыны луэ сиён поттон комбинатъёс пыр. Сыӵе комбинатъёс быгатыса ужало Воткаын но Глазовын, соослэн складъёссы но вань: картошка, кешыр, кубиста басьто, сузяло, полуфаб­рикатъёс дасяло но школаосы келяло. Соин ик али соосын огкылэ вуыны тыршиськомы, соцучреждениосын кылдытыны малпаськомы ваньзылы тупась сиськон стандарт. Соку фермеръёс чакланы быгатозы, шаерамы кӧня бакча сиён кулэ.

— Кыӵе ужпумъёс пуктӥськоды вуоно арлы?

— Музъемез аналтӥсьёсын золгес ужано. Али Кун Кенеше ӵектонэн потӥськомы, пашмись музъемъёслэн кузёоссылы вытэз кадастр дунзылэн 15 процентэз мындаозь йылтыны курыса. Уногес субсидиен юрттыны малпаськомы производствозэс йылтӥсьёслы. Али тросэз хозяйствоос субсидия басьтон понна пудозылэсь, киземъёссылэсь лыдзэс бумага вылын гинэ йылто. Тазьы луыны кулэ ӧвӧл. Генетика бордын ужаломы. Али трос кунянъёс быро, утялтыны но сюдыны быгатымтэысь. Та югдурез но кызьы ке тупатоно. Экспортэ потоно. Туэ кунгож сьӧры 5 миллион 100 сюрс доллар тыр вуз келяломы, вуоно арын со 7 миллион доллар тыр луоз шуыса чак­ласькомы. Дуннеысь рыноке сюрес лёгыны мылкыд карисьёс вань. Туэ ар пумозь ог 860 сюрс тонна йӧл кыскомы шуыса чакласькомы. Миым 830 сюрс тонна вал. Озьыен, 1 миллион тоннаозь но кема ӧвӧл ни.

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Елена САРАМАТОВА