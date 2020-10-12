Ойдолэ физкультура ортчытом! Дэбес ёросысь Тыловайысь дышетӥсь Владимир Осотов пиналъёсты уг жаля — вала

В. Осотов пӧртэм ӵошатсконъёсы пыриськылэ.

Кин ке пичи дыръяз малпа космонавт луыны, кин ке — тодмо артист, нош Дэбес ёросысь Тыловай черкогуртысь Владимир Осотовлэн физкультураен дышетӥсь луэмез потэ вал. Тани 40 ар ӵоже ини со аслэсьтыз малпанзэ улонэ пыӵатэ, пиналъёсты таза улонэн эшъяськыны дышетэ.

40 ар — спортзалын

— Али но юало: ма косэ тӥледыз 60 аресады бызьылыны, физкультуралы дышетыны, — шуэ Владимир Осотов. — Зэмзэ вераса, нокин но, номыр но уг. Мынам та малпанэ пичи дырысеным сьӧрам ветлэ, мыным яра, ма мон карисько. Соин ик жадемме уг шӧдӥськы.

40 ар талэсь азьло Владимир Осотов йылпумъяз Ярысь политехникумез. Собере 2 арез ортчиз армиын. Бертэмез бере сое ужаны чортӥзы Яр школае. Практиказэ отын ортчиз вал. Яр школаын но нылпи спорт школаын 2 ар ужаса,

В. Осотов бертӥз аслаз школаяз ик. Ярын умой вал ке но, улон инты лач-лач ӧз шедьы: я общежитие, я квартира.

— Зэмзэ верано ке, аслам гуртам, аслам школаям урок нуыны кӧшкемытгес вал. Туж керпотӥсько вал. Уката 9-тӥ-10-тӥ классъёс, егит дышетӥсь шуыса, синъёссэс пуктыло, серекъяло вал кытӥ ке. 2 ар ӵоже дыши ачим но, пиналъёс но.

Владимир Всеволодовичлэн нуналыз тазьы ортче: ӵукна — школа, ортчытэ 5 яке 6 урок, собере — секциос. Со куспын ачиз но мугорзэ куасалляны вуэ: пиналъёслы возьматэ, кызьы шонер лэсьтоно упражнениез, кызьы шар кутоно, куас вылын сылоно. Мукетызлэн 60 аресъем адямилэн вань лулкатьёсыз бырысал ни. Владимир Всеволодович но вера: школаын туж жадёно, гуртэ бертыса, номыр карыны кать уг луы. Юрттэ огез гинэ: кроссовки кутчаса, бызьылыны потэ. 3, 5 яке 10 иськем ортче но — выльысь кужым пыре.

— Кылем аръёсы ӝыт пал нуисько вал волейбол. Но али коронавирусэн сэрен классъёсты ӵош карыны уг лэзё, соин урокъёс бере ик арняяз 4 пол нуисько. Покчиосыныз снайперен шудӥськом. Бадӟымъёсынызгес — пионерболэн. Та шудонъёс пыр калленэн дышетӥсько волейболэн шудыны. Бадӟым классъёсын результатэз туж шӧдӥське ини.

Быдэс ёрос тодэ: Владимир Всеволодович — зэмос специалист. Тыловай школаысь волейбольной команда ёросысь тужгес золэз луэ, поталля элькун соревнованиосы. Озьы ик Владимир Осотов дышетоназ кутэ ГТО-лэсь амалъёссэ, озьы пичи дырысенызы ик пиналъёслэн мугорзы кыда. Но котьку сыӵе лякыт ужаны ӧй вал.

— Зэмзэ верано ке, нырысетӥ аръёсы ужакум, пиналъёс туж эрказмемын вал, физкультурае ветлэмзы ӧз поты. Куд-огзэ утчано луэ вал я туалетысь, я педлось. Уроке китӥзы кутыса нуллылӥ. Малы ке уг ярато вал физкультураез, дисциплиназы ӧй вал-а, мар-а. Но со тоже туж ӝог ортчиз. Али пиналъёс, одӥг урок малы ке нуыны уг быгатӥськы ке, сьӧрам быж кадь ветло: «Владимир Всеволодович, ойдолэ физкультура ортчытом».

Нош сумбырес, лябыт пиналъёсты Владимир Всеволодович дышетэ аслаз амалъёсызъя. Мыр-мыр косытэк, токма курадӟытытэк, пинал лэсьтэ сое, мае быгатэ. Пинал тэк уг пукы, тырше шуыса, дышетӥсь урод оценка солы уг пукты. Сыӵе пиналъёс бӧрысь асьсэос ик курисько физкультурае, туж шумпото, маке пӧрмыто ке. Мукетъ-

ёсыз но пиналъёс соослы юрттыны тыршо, уг серекъяло, уг ултӥяло.

Котькудӥз вормонэз — дуно.

Али нылпиос, егитъёс пӧлын вӧлмемын исаськон. Пинал маин ке пӧртэм ке, сое ултӥяны кутско.

— Сыӵе учыръёс син азям ноку но ӧй вал. Пиналъёслы но шуисько: пуктэ асьтэды ляб мурт интые. Дышетӥсь бордысь ик ваньмыз потэ. Пиналъёслы шонер сюрес гинэ возьматоно, бӧрысь асьсэос ваньзэ быгатозы. Мон валасько ук, ляб пиналъёслы уката секыт физкультураын. Кинлы вӧсьгес луоз, усиз ке, шуккиськиз ке: мыным яке солы? Кыкнамылы. Мон уг жаляськы соосты — мон валасько. Одӥг ласянь, умой, классъ-

ёсамы ичи пиналъёс шуыса. Соос ӝог дышо ог-огзы борды. Дышетӥсь но сюлмаське котькудӥз понна.

21 иськем ортчоз

Владимир Всеволодовичез уг вунэто кемалась школаысь потэм дышетскисьёсыз но. Гуртазы вуо ке, жингырто, тренировкае курисько. Одӥгез «тау шудо пинал дыры понна» шуиз но яратоно дышетӥсезлы хоккеен шудыны форма кузьмаз.

Владимир Осотовлэн та дырозь вал на быдэстымтэ малпанэз. Туж быземез потэ полумарафон но марафон. Но тани 11-тӥ октябре со пыриськоз «Казанский марафон — 2020» ӵошатсконэ, бызьылоз полумарафон — 21 иськем.

Владимир Всеволодовичлэн медальёсызлэн но званиосызлэн лыдзы верантэм. Дэбес ёросысь гуртоос кылем арын В. Осотовез бырйизы «Народное признание — 2019» конкурслэн «Незаменимый в профессии» номинацияз вормисе.

— Секыт вераны, кудӥз вормон дуногес мон понна, — шуэ дышетӥсь. — Ваньмызлы сомында кужым сётэмын. Грамотаос, медальёс шоры учкыса, малпаськод: пиналъёсы мед адӟозы, тодозы. Али самой дуно тодэ ваёнэ — Дэбесын ортчем Гурт шудонъёс дыръя мыным факел ӝуатыны оскизы. Веракум али но юзыр-кезьыр луисько, туж секыт вераны, ма лулпушкам соку вал.

Нош али вирус вӧлмемен йырин трос соревнованиос ортчо онлайн амалэн. Таоссэ но Владимир Всеволодович палэнэ уг кельты: нош ик кроссовки кутча, кияз фитнес-браслет дӥся. Фитнес-браслетэз мерта но лыдъя кӧня иськем бызьылэмзэ. Быдӟым Вормонлы 75 ар тырмонлы сӥзем «Эстафета мира» онлайн-забеге, озьы ик коронавирусэн нюръяськон онлайн-забеге В. Осотов Дэбес ёросысь огназ пыриськиз. Али тани мынэ #бегу100 челлендж, соя 2 толэзьскын бызёно 100 километр. Владимир Всеволодовичлэн 130 иськем люкаськиз ни. Нош челлендж бырытозь быдэс толэзь на.

Владимир Всеволодович ӵошатсконэ мынэ ке, со понна быдэс семьяез висе. Быдэс семьяен ик спортэн эшъясько. Кылсярысь, 5 аресъем Данил внукез пыдын бызьылыны туж яратэ. Песятаез доры бертылыку, котьку сьӧраз бызьылыны калъяське. Нош 4 аресъем Тимофей внукез 2-тӥ арзэ уяны ветлэ ини. Кин тодэ, оло, песятайзылэн пытьыетӥз мыныса, пиос улонзэс физкультураен герӟалозы.

Виктория КОРОБОВА