Нылпиосты пуныослэсь утёно

Ижысь Воровский урамысь 24 номеро нылпи сад Первомай ёросын бадӟымез — отчы ветло 340 нылпиос.

Анай-атайёс но микрорайонын улӥсьёс «Наша инициатива» конкурсэ пыриськыны мылкыд каризы

Николай Глухов

Нылпи сад ӝутэмын 1983-тӥ арын. Кылем арын «Бадӟым ремонт» проект улсын тупатъямын вал липетэз, выльдэмын укноосыз. Нош котырысьтыз корт кенерез ӧз выльдӥськылы ни садэз пуктэм дырысен. 37 ар куспын корт сеткалэсь кенер тросэтӥ пасяськиз, пыртӥз писпуос будэмын-потэмын. Пасьёстӥ пыро но шудон площадкаостӥ калго коӵышъёс, пуныос — нылпиослы кышкытлык кылдыто. Нылпиосты кенер доры ветлыны ик ум лэзиське, вӧсь луыны шедёзы, шуо нылпи садысь воспитательёс.

Пиналъёссэс та садэ нуллӥсь анай-атайёс, озьы ик со котырысь юртъёсын улӥсьёс огкылэ вуизы: кенерзэс выльдон вылысь пыриськоно «Милям кичӧлтонмы» конкурсэ. Кемалась ик ӧвӧл соос люкаськылӥзы та ужпум пумысен кенешыны — лыктӥз 100-лэсь ятыр адями. Проектсэс нимазы «Утём кышкытлыклэсь». Конкрсын вормисьёс радэ шедиз ке, вуоно арын гужем кенер выльдӥськоз.

Конкурсэ пыриськон понна кыл кутӥсь Лариса Ибаева ивортэмъя, кенерез выльдыны кулэ луоз 900 сюрс манет. Со пӧлысь ог 15 процентсэ люканы дась микрорайонын улӥсьёс но, анай-атайёс но. Со сяна, юрттэт сётозы Иж город Думаысь Первомайской ёросысь 16 номеро Рабочей округъя депутат Кирилл Чечин, озьы ик удыссэс та ёросын нуись куд-ог ужбергатӥсьёс.

Маша, можно-а тонэ курыны тинь тае пуктыны сайтэ, мон воксё вунэтӥськем, что мыным сое для отчёта садике нуоно, скриншот карса, уксёен вераськи вал, ачим мар ке йылзэ-пумзэ сайтэ пуктонлэсь уг шедьтӥськы.

Елена Никитина