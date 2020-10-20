Можга ёросысь Гозегысь Надежда Иванова — гуртысь корреспондент

Можга ёросысь Гозег (Лудзи-Шудзи) гуртысь Надежда Ивановалэсь юасьёс вань: тон «Удмурт дунне» газетлэн корреспондентэз луид шат? Берло дыре Надежда Кузьминичналэн трос материалъёсыз газет бамъёсамы печатласькизы: со кылем даурысь трос туспуктэмъёс ысъялля, ӵыжы-выжыосыз, гуртоосыз сярысь гожъяське, кылбура. Гожъяськон пала кышномурт пичи дыръяз ик кыстӥське вал, но та удысэн ог 30 арлы люкиськоно луиз…

Н. Иванова анаезлэн юртаз пукон корка усьтӥз.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Инмарлэсь курем нылпи

Куноосты Надежда Кузьминична пумиталля гуртысьтызы пукон коркаязы. Татын ик Гозегысь нылкышноос «Улэм потэ» ансамбленызы люкаськыло, доразы пырало Трофим Архиповлы сӥзем литературной маршрутъя ветлӥсьёс. Коркан борддоръёс кузя вашкала туспуктэмъёс ошылэмын, котькуд сэргын чебер киужъёс люкамын. Ваньмыз сярысь Надежда Кузьминична пыр-поч вераны быгатэ. Пукон коркалы нылкышно пӧрмытӥз мемеезлэсь, Софья Николаевна Николаевалэсь, юртсэ.

— Мон 1958-тӥ арын вордӥськи, — вера Надежда Кузьминична. — Мемей туганзэ армие война дыръя келям, со нырысетӥ араз ик кулэм. Война вылтӥ пиосъёс бырылэмын, кузпал ӧвӧл. Мирошка нылпи мон. Нош мемей шуоз вал: Инмарлэсь курем нылы. 40 ӵукназэ, пе, вӧсяськыса потӥ, неужели мынам кузпалы но, нылпие но уз луы шуыса. 36 аресказ монэ вордӥз.

Юртсэ мемее огназ пуктӥз. Та интыын ик семьязылэн коркаез сылэ вал, отысь соосты, кулаке поттыкузы, уллязы. Семьязэс ыж гон тугон машина возён юртэ поттӥзы, нош юртазы сельсовет интыяськем. 1958-тӥ арын сельсоветэз кесяса матысь Горняк гуртэ нуизы. Мемее шуиз: та интые ик корка ӝуто. Одӥг ныл будэтӥсько, возьдаськыса медаз улы та дунне вылын. Бурддэк лобӟиськод, Софья, шуылэ вылэм анаез. Нош мемей малпанзэ быдэстӥз. Со изваска поттон заводын ужаз, сменаез бере вагон выгружать карылӥз. Озьы медъяса корка пуктӥз, чебер но карыны турттӥз.

Мемейлэн кулэмез дырысен вуоно январе 5 ар луоз. Кошкон азяз со шуиз: коркаме эн вуза. Мар карод та юртэн? Улон ачиз ваньзэ радъяз. 4 ар талэсь азьло гужем ми палъёсын ортчиз историез но географиез дышетӥсь пиналъёслэн элькун лагерьзы. Кин пӧйшуръёсты эскере, кин фольклор бича. Гуртысьтымы географиен дышетӥсьмы ӵектӥз: удмурт юртэз возьматоно вал таослы. Мон соосты татчы чортӥ. Корка сигысь вашкала арбериосты поттылӥм, калыкез чоръям, табань пыжим. Со бордысен ваньмыз кутскиз. Али Гозегысь пенсионеръёс татчы люкаськыло. Гуртамы клубмы гинэ но ӧвӧл ук — ваньмыз Горнякын.

Н. Иванова вашкала арбериослы синмаське.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Юнкор но кылбурчи

Покчи классъёсын дышетскыкуз, Надежда Ивановалэн удмурт кылъя дышетӥсез Мария Николаевна Павлова литературно-творческой кружок усьтӥз. Сочинениос гожъяны яратӥсь нылаш отчы ветлыны ӧдъяз. Нылаш удмурт кылъя но литературая элькун олимпиадае но пыриськиз, отын 2-тӥ инты басьтӥз. Соку ик «Дась лу!» газетэ гожъяськылӥз. Со дыре, пе, покчиослэн газетазы 2 Надежда Николаеваос гожъяськизы — огез бӧрысь Лопатина но «Ӟечбур!» газетлэн валтӥсь редакторез луиз.

— Мон Герман Ходырев нылпи писателен но пумиськылӥ, со мыным юнкорлэсь книжказэ сётӥз… «Дась лу!» газетлэн редакцияз но ветлэме вань, телевизорын но «Рос-прос» передачаын монэ возьматъязы. Отын мон пушнер сярысь кылбурме лыдӟи вал. Школаын гожъям кылбуръёсы чисто ӝуамын, нош таиз тодам лыктэ на:

Бакча котырын кенер,

Со кузя будэ пушнер.

Мон кырми сое, басьтӥ,

Ӧб-ӧб-ӧб! — киме сутӥ…

Нош школаез быдтэме бере Сарапулысь совхоз-техникумын агрономлы дышетски. Университетэ мыныны монэ донгись нокин ӧз луы, нош ачим кышкай, математикаен лябгес вал шуыса. Журналистикаен вырыны калыкен вераськоно, нош соку мон шыпытгес вал. Дышетӥсен но асме чик уг адӟиськы вал. Азьло дышетӥсь гуртын туж бадӟым адями вал. Соин малпай, школаын ужаны уг быгаты шуыса. Нош мемейлы малы со кулэ? Кытчы ке мынӥзы эшъёсыд, отчы ик мын, шуиз. Нокин но мыным ӧз вера, со юнкорлэн книжкаеныз университетэ «куинен» но пырыны луэ вылэм шуыса, — жаляса вера Надежда Кузьминична.

Анай но кузпал

— Сарапулын дышетскеме бере бызи, бӧрсьысь бӧрсе 3 нылпиосы вордӥськизы, — азьланьтэ веранзэ Надежда Кузьминична. — Кыӵе гожъяськон на? Улон туж секыт вал. Кузпалы юись, жугиськись вал, калгыны кутскиз, жугиськиз. Мон больницаын но кылли, 25 арескам селезёнкае басьтэмын вал. Кузпалы 4 ар тюрьмаын пукиз, пиналъёсы ваньзы пичиесь. Гозеге берытским, мемей вӧзы корка басьтӥм. Мемей но пересь мемей пиналъёсме утялтыны юрттӥзы. Мон Ижысь заводлэн гуртысьтымы цехаз ужай, вуриськи. Озьы 2013-тӥ арын пенсие потытозям, пыр татын ужай.

Бератаз картэ ӧз юы ини, умой улыны кутскимы вал. Собере 2009-тӥ арын юртъермы ӝуаз. Номырмы ӧз кыльы, скалмы гинэ но тылпуын быриз. Лэсьтӥськыкумы мемейлэн коркаяз улыны потӥм. Кузпалы 2014-тӥ арын кулӥз, выль коркаез ӝутыны вуттӥз ай. Собере мемей лябӟиз, весь татчы ветлӥсько вал сое утялтыны. Ярам, коркаосмы ваче сыло. Озьы та юрт монэ весь бордаз кыске, ялан татчы берытскисько.

Бадӟымез нылы али Пичи Пургалан улэ, мукетыз та ёросысь ик Уром черкогуртын. Пие но кенэ Можгалан ужало, отын ик пичи квартиразы вань. Но пиелэн отын улэмез уг поты, нуналлы быдэ отчы-татчы машинае ветло. Нош одӥг пол мон огнам толйи. Соку ик выльысен кылбураны, гожъяськыны кутски. Улыны укное только али усьтӥськемын кадь потэ. Гожъяськытэк ог 30 ар улӥ, дыр, но мылкыд нокытчы ӧз кошкы.

Вуж куала дорын.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Оске ӵуказе нуналлы

Надежда Ивановалэн котькуд гожтэмаз шӧдӥське удмурт кылзэ, калыксэ, шаерзэ яратэмез. Удмуртлыкез гажаны мемее, пересь мемее дышетӥзы, шуэ нылкышно. Со дэйме: вашкалаослэсь кылем киужъёссэс куд-огез утялтыса уг возё, кушто, суто. Со удмурт калыклэн ужам ужез ук, ӧпкеле кышномурт. Оске, кенэз но нылыз мемеезлэсь юртсэ азьланяз возёзы шуыса.

Ӟеч тодэ Надежда Кузьминична вордскем гуртэзлэсь историзэ, котыр улӥсь калыкез но. Пересь мемее, монэ изьыны выдтыкуз, весь мар но со вера вал, нош мон пелям понылӥ, шуэ со.

Кышномурт тыршемен, Гозегысь калык берло дыре улӟиз. Ансамбленызы олокытчы но вуылӥзы: Иже, Нечкиноысь «Высокий берег» фестивале, Кизнер ёросысь Короленко черкогуртысь ярмаркае, Пичи Пургалась Норъя черке. Та ёросысь ик Куреггуртэ но чорто вал, но висёнэн сэрен улонзы воксё дугдӥз.

— Шонерзэ ке верано, улонэ туж ик умой ӧй вал, сомында куректонъёс, бӧрдонъёс, — ортчемзэ тодаз вае Надежда Кузьминична. — Владик внуке улонысь егит дыръяз кошкиз, бӧрысь мемее кулӥз, картэ кошкиз. Кузпалыным туж алама улӥмы, умой луэмзэ весь возьмаса, даур ортчиз. Котькыӵе но бӧрдыса ортчем уйёс вал ке но, уг ӝожтӥськиськы. Малпаськод ке уродзэ — со ваньмыз кӧшкемыт вӧтъёс гинэ вал кадь. Кӧлыны выдон азям котьку шуисько: тау, Инмаре, та нунал умой ортчиз. Ӟеч кӧлыты, ӵуказе нуналэз умой вордӥськыты. Дырез берыктыны луысал ке, мукет сямен улысал, вылды, но та улонме мон ачим лэсьтӥ ини.

Анастасия Шумилова