Можга ёросысь Бадӟым Сибы гуртысь библиотека удмурт лыдӟетъюртлы пӧрмоз

Лыдӟиськон юртэз вошто, удмурт кырӟанэз санэ басьтыса.

А. Михайлова «беризь» бордын.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Бадӟым Сибы гурт — трос дано удмурт гожъяськисьёслэн кӧкызы. 20-тӥ даурлэн кутсконаз татын улӥз дышетӥсь Вера Васильевна Толстая. 25 ар ӵоже со трос пиналъёсты грамоталы дышетӥз — пӧлазы вал Игнатий но Василий Гаврилов агай-вынъёс. Соослэн нимъёссы пыраклы герӟаськемын Удмурт театрлэн но солэн кылдэменыз. Театрлы азинскыны юрттӥзы Сибыысь мукет потэм дано муртъёс но: Михаил Покчи-Петров кылбурчи но писатель режиссёр вал, Анатолий Григорьев драматурглэн трос пьесаосыз сцена вылын улӟылӥзы ини. Сибыын озьы ик вордскемын Анатолий Петров журналист но кылбурчи. Узыр та гурт тодосчиосын но: татысь потӥзы экономика наукаосъя доктор Михаил Шишкин, филология наукаосъя доктор Александр Шутов, филология наукаосъя кандидат Лидия Долганова.

Дано муртъёссылэн вордӥськем нуналъёсазы соослы сӥзем ужрадъёс арлы быдэ радъялля гуртысь библиотекарь Александра Михайлова: я библиотекае калыкез люка, я ачиз нылпи садэ яке школае вуылэ. Нылкышно культура удысын 37-тӥ арзэ ини: азьвыл культурая юртын ужаз, 7-тӥ арзэ — библиотекаын.

2018-тӥ арын Национальной библиотека радъяз Можга ёросысь литературалы сӥзем нуналъёсты. Ар ӵоже Ижкарын но ёросын ужрадъёс ортчылӥзы. Александра Григорьевна но Можга ёросысь кылбурчиосты люкалляз, Алнашысь гожъяськисьёсты куное ӧтчаз.

Туэ малпан кылдӥз библиотекаез чылк-чылк удмурт карыны. Проектэз быдэстыны юртто Можга ёросысь библиотекаысь ужасьёс. Удмурт лыдӟетъюртлэсь туссэ пӧрмытон понна удмурт кырӟанэз тодазы вайизы:

…Та веран кылъёсме, та кырӟан гуръёсме

Пересьёс веразы, песьтэре ватӥзы,

Песьтэрез юнгес нинэн керттӥзы,

Бадӟым крезь пушкы мургес донгизы,

Бадӟым крезь беризьлэн гырказ ватэмын,

Со беризь кыдёке тэль сьӧры ышемын…

Библиотекае пырыса ик, беризез адӟиськод. Со нуэ мукет висъет — песьтэр — доры. Нош со песьтэрын люкамын крезьгуръёс-кырӟанъёс — книгаос. Ӝоген ваньмыз удмурт сямен гожъямын луоз, пырон доры крезь ошозы на. Нош беризез библиотекае кельтӥллям удмурт артистъёс. Сибые вуылыкузы, реквизитысь писпулэн модосэз татчы кылем. Трос аръёс ортчыса, со беризь выльысен «пушйиз».

Со сяна, библиотекае вуж арбериосты, ӝӧкъёсты, ӝажыосты, сандыкъёсты люкало. Сибыос вашкала ӝажыоссэс вайизы ини. Александра Григорьевна куштӥськем Кӧс Сибы гуртысь арбериосты люказ. Удмурт лыдӟетъюртэз усьтыны туэ ик дасясько, Удмуртилэн кунлыкезлы 100 ар тырмонэз пусйыса.

Лыдӟиськон юрт 30-тӥ арзэ клубен одӥг липет улын улэ, укно янакъёссы пырдо вал ини. Ярам, туэ укноосты «Культура» нацпроектъя вошъязы. Паськыт укноослы библиотекарь туж шумпотэ.

Котькуд гурт библиотекаын сямен ик, татын но выль книгаослы ёрмо. Али фондын 3 сюрс 400 пала книга лыдъяське, тросэз вужесь ини, нош выльёсыз ӧжытэн вуо. Ярам, азьвыл аръёсы печатлам удмурт книгаоссы, газет-журналъёссы уно: калык соосты лыдӟыны яратэ.

— Арлыдоос кылем дауре потэм удмурт книгаосты, классикаез ӵем окто, — вера Александра Григорьевна. — Соос шуо: азьло улон сярысь лыдӟеммы потэ. Мыным но потэ, азьвыл шулдыргес улӥськом вал шуыса. Удмурт книгаосты лыдӟыса, ортчем аръёсты тодамы вайиськомы, колхоз улон син азе пуксе. Яратӥськомы «Удмурт дунне» газетэз но: тросэз доразы басьто, кин ке, библиотекае пырыса, лисъя.

Александра Григорьевна дӥне пиналъёс «умоесь» шуыса пыро, удмурт сямен верасько. Тросэз куспазы ӟуч кылын лабырто, но библиотекарь нылпиосты дышетӥз: ӟучен вазё ке, кышномурт адӟымтэ улсы кариське. Удмурт гуртын удмурт кылэн вераськоно, ӟучезлы дышозы али, шуэ библиотекарь.

Анастасия Шумилова