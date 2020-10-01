Мемей вӧзын шуныт!

Пичи Пурга ёросысь Вуж Мӧнья гуртысь Нина Фоминична Михайлова — шаерысьтымы тодмо дышетӥсь, А. Оки нимо премилэн лауреатэз. Нош нунокъёсыз понна — матысь эш но визьнодась. Арлыдо вакытаз вуыса, солэн кыкетӥ шокчонэз усьтӥськиз кадь.

Нина Фоминична нунокъёсыныз утиськыны Иже ветлэ.

Туспкутӥз Максим Егоров

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Нина Фоминична 41 ар ӵоже дышетон удысын ужаз. Пичи Пурга ёросысь Аксакшур гуртысь, Вуж Мӧнья гуртысь школаосын дышетӥз, завуч но, директор но вал. Солэн сюлмаськеменыз, Вуж Мӧнья школа республикаямы тодмо луиз, 1990-тӥ аръёсы ай татын агрошкола усьтэмын вал.

— Со вакытъёсы вузъёсы пырыны секыт вал. Соин но агрошкола усьтоно кариськимы, пиналъёсты арнялы быдэ гурт хозяйствоя академие нуллӥмы, отысь дышетӥсьёс соос понна занятиос нуизы, — тодаз вае Нина Фоминична.

Со сяна, бадӟым саклык висъялляз анай кылъя урокъёслы, удмурт культуралы. Гуртысь библиотекарен, культура удысын ужасьёсын ӵош радъяллязы шаерысьтымы тодмо адямиосын, писательёсын, тодосчиосын, журналистъёсын пумиськонъёс. Со пумиськонъёс юрттӥзы пиналъёслэсь но гуртоослэсь дунневаланзэс паськытгес карыны.

— Туж яратӥсько вал театрез. Нылме 2 арескысеныз театре нуллӥ ни. Гуртысьтымы быдэс автобусэн удмурт спектакльёсты учкыны ветлӥськом вал, — шуэ Нина Фоминична, — школаын но драмкружок нуи.

Пенсие потыса но, Нина Фоминична ужаз на, шаертодонъя кружок нуиз. Нош нунокъёсыз вордӥськизы но — улонэз эшшо шулдыргес луиз.

— Ирина нылы ачим кадь ик общественница, Ижысь К. Герд нимо нылпи садын ужа, анай кылэз дышетонлы сӥзем пӧртэм ужрадъёс ортчытъя, «Удмурт нылкышно кенешлэн» ужаз пыриське. Туж шумпотӥсько со понна, юрттыны тыршисько. Дораз, Иже, ӧте ке, номыр шоры учкытэк, лобыса мынӥсько. Ог-огмылэсь вакчи дыр куспын но туж мӧзмиськом. Нунокъёсы котьку туж возьмало, ӵошен пуксьыса удмурт книга-журнал лыдӟиськом, шудӥськом. Соосты но театре нуллыны тыршисько.

Нина Фоминичналэн 4 нунокъёсыз. Бадӟымезлы 12 арес, пичиезлы — 2. Араз кӧня пол меда мемейзы доразы Иже вуылэ? Вуж Мӧньялась хозяйствозэ но уг аналты, куддыръя чипы-курегъёсызлы арнялы тырмымон сиён поныса кельтэ но — нош нунокъёсыз доры.

Нош тужгес бадӟым шумпотон, куке быдэс семья мемейзы доры люкаське. Ижысь вуо гинэ, пиналъёс юало ни: «Меми, маин юрттоно?»

— Бадӟымъёсыз пиос сиён но пӧраны, табань но пыжыны пӧрмыто. Табапудэз кутон понна вожмасько, — шумпотэ кышномурт. — Картошка но асьме сямьяен гинэ октыны пӧрмытӥськом ни. Туэ бадӟымъёс картошка копазы гинэ, ваньзэ нунокъёсмы бичазы, пыртазы. Улонмы туж шулдыр!

Шумпотэ Нина Фоминична, нунокъёсыз анай кылзэс дунъяло шуыса:

— Иринае нырысетӥ пиналзэ вайиз гинэ, шуиз: мама, нылпиосын удмурт сямен вераськом. Мон туж шумпотӥ. Озьы, Ижын улыса но, нунокъёсы туж мусо гинэ удмурт сямен вазё.

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Елена МИННИГАРАЕВА