Кылбурчилэн даурез. Ашальчи Окилэн Алнашысь корка-музеяз

Ашальчи Окилэн Алнашысь корка-музеез.

Туспуктӥз Мария Емельянова

Алнашъёс пӧртэм тунсыко интыоссэс «ДаУР» квестын возьматӥзы, но Удмуртиысь 100 одно ик адӟоно интыос пӧлы Ашальчи Окилэн корка-музеез пыриз.

Бугырес сюрес

Нырысетӥ нылкышно кылбурчилэн улонэз туж бугырес но тунсыко вал. Акилина Григорьевна Векшина 1898-тӥ арын Грак ёросысь Кузёбай гуртын вордӥськиз.

Кӧня ке ар дышетӥсь луыса ужаз, ӵапак соку, 1918-тӥ арын, дышетӥсьёслэн огаз ӧтчамазы пумиськиз Кузебай Гердэн, гожтэм кылбуръёссэ возьматыны дӥсьтӥз. Со дырысен творчествоез пӧзьыны кутскиз.

Но Акилина Григорьевна ужан удыссэ копак воштӥз — медицинае выжиз. Соку тросэз гуртоос трахомаен висизы. Пичи Лина адӟылэм, кызьы песятаез ас сяменыз синъёссэ бурмытыны выре, но шуылэм: будӥ ке, одно ик синъёсты йӧнатыны дышетско. Та малпанзэ быдэстон понна Казаньын дышетскем.

Бӧрысь ужаны интыяськиз Юкаменск ёросэ, татын ик пумитаз вуоно кузпалзэ — агрономез Иван Иванович Карачёвез.

1932-тӥ арын семьяеныз ӵош Ашальчи Оки лыктӥз Алнаше, татчы ик выжыяськиз. Ӵапак та вакытэ кутско репрессиос. Кылбурчиез янгыше уськыто, националистъёсын кусып возе шуыса, соин ик, шуге-леке сюронлэсь утиськыса, со творчествоезлэсь куштӥськиз.

Нош собере кутскиз ож. Акилина Григорьевнаез Алнаш больницалы валтӥсь враче пуктӥзы. Но отын ужаны 2 час гинэ кылдӥз: жингыртӥзы, войнае басьтӥськомы шуыса. Оже мынӥз син эмъясь сямен, но туж уг тырмо вал хирургъёс, соин ик та аръёсы Ашальчи Оки уно операциос лэсьтылӥз.

Ож бере но Акилина Векшина аслэсьтыз улонзэ медициналы сӥзиз. Нош кылбуръёс интые, нылпиослы сӥзем веросъёс гожъяз.

Борддоръёсын — Ашальчи Окилэн тусъёсыз.

Туспуктӥз Мария Емельянова

Экспонатъёс

Кылбурчи улонысь кошкиз 1973-тӥ арын, корказ 10 ар пала картэз улӥз на, нош кулэмез бере алнаш калык ӵектӥз татын ик Ашальчи Окилы сӥзем музей усьтыны. Музей куноосты 1987-тӥ арысен пумита ни.

— Котькуд ар вуыло студентъёс, школьникъёс, кунгож сьӧрысь туристъёс, — вера музейын ужась Мария Степановна Петрова, — но туэ туж трос адями ми сярысь тодӥз «ДаУР» проектэ пыриськеммы бере. Али котькуд нунал экскурсиос ортчытъяськомы, тани кылем арняе Можгаысь, Дэбес ёросысь семьяос вуылӥзы. Шутэтскон нуналъёсы ум ужаське, но вазиськисьёс луо ке, музее одно ик потӥськомы.

«Ой, ӧвӧл амалы нош пинал луыны, ӧвӧл ук кужмы даурез вормыны…» — гожъяз Ашальчи Оки. Но, пӧрме, даурез 2 пол вормыны быгатӥз: нимыз пыраклы удмуртъёслэн историязы пыриз, «ДаУР» проектын корка-музеез устоосыз пӧлы сюриз.

Зэм, татын трос учконоез. Пичи пу коркаез исатэк тыршизы — кельтоно озьы, кызьы вал Ашальчи Оки дыръя. Отчы пырыса, астэ гуртын, песянаед дорын кадь шӧдӥськод: историен пыӵам борддоръёс, выж лёгетъёс, ӝӧкъёс, гур… Нимаз ӝажыосын кыллё пӧртэм аръёсы потэм кылбур бичетъёс, вань эстон, мадьяр кылъёсы берыктэмъёсыз но. Валамон, кылбурчилэсь вань арбериоссэ утьыны ӧз пӧрмы, штораосты, кылсярысь, выльысь вуроно луиз.

Но мугор юзыр-кезьыр луэ, вашкала экспонатъёс шоры учкыса. Кылсярысь, шкафын ошылэмын Ашальчи Окилэн дэремъёсыз, шубаез — таӵеез Алнашын нокинлэн ӧй вал, пе. Борддоръёсын — сьӧд-тӧдьы туспуктэмъёс, архивысь кагазъёс. Дано интыын — 9 медаль, соос сётэмын войнаын кышкатэк ожмаськемез, калыкез ӟеч эмъямез понна.

Эмъян тӥрлыкез но очки быръён наборез.

Туспуктӥз Мария Емельянова

Нимаз люкамын ужан тӥрлыкез: искусственной тысэраос (пиявкаос), синкабакъёсты ӝутӥсь бодыос, халатэз, печатез… Тӧр шорын — очки быръён понна набор, ваемын Германиысь. Одӥг пол ожын немец солдат, парашютэн тэтчыса, синзэ вӧсь карем. Акилина Григорьевнаез ӧтиллям. Нылкышно соку ик уж борды басьтӥськем, операция ортчытэм. Адӟыны быгатэмезлы шумпотыса, солдат Акилина Григорьевналы та наборез кузьмам. Война бере но кӧня калыклы шонер очки бырйыны юрттӥз со!

Музее тунсыко экспонатъёс али но вуо. Ашальчи Окилэн вордскемез дырысен 120 ар тырмонлы татын кылдӥз Ашальчилэн вынызлэн — Айво Иви публицистлэн, кылбурчилэн — киыныз лэсьтэм полка. Грак ёросысь Ежов ӵыжы-выжыоссы сое музейлы кузьмазы.

Музей выльдӥське

Корка-музейын ужасьёс Ашальчи Окилы сӥзем ужрадъёс ортчытъяло, сое буре вайыса, котьку но шайвылаз утялско.

Туэ соослы удалтӥз Президентлэн фондысьтыз грант утыны.

Озьы музее басьтӥзы сенсорной киоск — нимаз экранын интыяськозы Ашальчи Окилэн туспуктэмъёсыз, кылбуръёсызъя гожтэм кырӟанъёс. Экскурсие лыктэмъёс асьсэос отысь тунсыко материалъёсты шедьтозы, учкозы, кылзозы.

Туспуктӥз Мария Емельянова

Лэсьтӥзы баннерной выставка: 20 бадӟым плакат вылэ интыязы Окилэсь биографизэ, чуръёссэ. Табере, баннеръёсты кутыса, котькытчы потыны, кылбурчи сярысь пыр-поч вераны луэ.

Туристъёслы Ашальчи Окилэн пытьыезъя маршрут но ортчыны ӵекто: Алнаш больницаетӥ, трахоматозной диспансеретӥ… Али тупато Ашальчи Оки нимо ошмесэз. Лэсьтоно ужзы тырмыт на, но корка-музейын выль малпанэн уло ни — Ашальчи Окилы сӥзем выль книга поттоно.

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Мария ЕМЕЛЬЯНОВА