Кызьы шаерамы нюръясько коронавирусэн?
Тырме-а кужымзы, тодон-валанзы шаерысьтымы эмъясьёслэн выль вирусэн нюръяськыны? Малы вань черламъёсты стационаре уг выдто? Мар кароно, висьыны усьыку? Юанъёс туж трос. Соослы валэктон утчазы Ижысь «Центр» медиагруппалэн редакцияз ортчем котрес ӝӧк сьӧрын. Отчы пыриськизы Тазалыкез утёнъя министерствоысь, Роспотребнадзорысь, кун больницаосысь но частной клиникаосысь кивалтӥсьёс.
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Лыдпусъёс уг шумпотто
— Али республикаысьтымы 5 сюрслэсь трос адями ковидэн сэрен шуге-леке вуылӥз ни, со пӧлысь 3 сюрслэсь ятырез бурмизы, — югдурен тодматыса, вераз тазалыкез утёнъя министр Георгий Щербак. — Жаляса верано, йыло кулэмъёс — лыдпус 90-лэсь трос луиз ни.
Республикаысьтымы 10 ковид-центръёсын али ог 1 сюрс 400 пала адями йӧнатӥське. Пӧлысьтызы ог 530-эз борды кырмиськемын коронавирус. Кылемъёсыз пӧлысь данакезлэн — пневмония. Сентябрьлэн нырысетӥ арняосаз коронавирус котькуд куинетӥезлэн висьыны усем муртлэн шараяськылӥз ке, али — котькуд кыкетӥезлэн. Буйгатэ соиз: туж секыт висисьёс трос ӧвӧл.
— Черламъёс пӧлын вань врачъёс, эмъясь сузэръёс но — 567 кузя, 144-ез йӧнатӥське на. 4-езлэсь улонзэ утьыны ӧз луы, — ватсаз Г. Щербак. — Эмъясьёс пӧлын больничное потэмъёс ӧжыт ӧвӧл бере, поликлиникаосысь кабинетъёс азьын черодъёс кылдо. Ярано, юрттӥськыны вуизы Ижысь медициная кун академиысь ординаторъёс но медколледжъёсысь студентъёс.
Дорын умойгес?
Тазалыкез утёнъя министр меӵак вераз: югдур капчи ӧвӧл. Но республикамы солы дась. Угось тулыс ковид вуэм бере умой-умой валамон ӧй вал на, кызьы соин нюръяськоно. Али кылдэмын ни выль эмъян амалъёс.
— Сӥзьыл котьку но кызӥсь-кизьнылӥсьёс тросгес луо. Но туэ эпидемиен валлин югдур уката секыт. Соин ик ми ум шуиське, ваньмыз валамон но капчи, — пусйиз Г. Щербак. — Но эмъясьёс ас ужзэс тыро-пыдо быдэсъяло.
Со сяна, ковид-центръёсы ватсаса эмъян тӥрлык вуэмын: 4 компьютерной томограф, 10 рентген, 5 УЗИ аппаратъёс, 6 эндоскопической системаос но трос мукетыз. Ковид-центръёслы пӧрмытэм вань эмъян учреждениосын тупатъян ужъёс ортчытэмын.
Кемалась ӧвӧл вуылӥзы Москваысь врачъёс — чаклазы, кызьы шаерамы коронавирусэн нюръяськон радъямын. Мылкыдзы умой кылиз, ушъязы. Одӥг гинэ дэмланзы вал: вань черламъёсты стационаре выдтыны тыршоно ӧвӧл — висёнзы капчиен ортче ке, мед йӧнатӥськозы доразы. Угось больницаын бордазы мукет висёнъёс кырмиськыны быгатозы на. Кылсярысь, вирус борды туж ӝог итӥсько бактериос — ковид сяна, пневмония аля.
3 нунал
Тазалыкез утёнъя министрлэн воштӥсез Мария Галеева шуэ: адямиос нырысь ик валаны кулэ, ОРВИ, ОРЗ — коронавирус ӧвӧл. Юнме шорысь керӟегъяськыны уг яра.
— Роспотребнадзор постановлениен юнматӥз, кинъёсты ӝегатскытэк эскероно коронавируслы, таӵеос пӧлы, кылсярысь, 65 ареслэсь мӧйыос пыремын, угось соослэн кема кыстӥськись висёнъёссы луыны быгатозы ни, — пусъе со. — Нош кин 65 ареслэсь егитгес но кема кыстӥськись висёнъёсыз ӧвӧл — куалектыны уг яра. Мугор ӟырдамын, йыр висе, куалекъян йӧтэмын, но 3 нунал но ӧз ортчы на ке — ковид сярысь вераны уг луы на. Инфекцилэн тодметъёсыз нырысетӥ нуналъёсаз ӵемысь уг шӧдӥсько. Но кызыны-кизьнылыны кутскиды ке, уже ветлыны, калык пӧлы потаны кулэ ӧвӧл, таӵеослы больничной сётӥське. Умой луоз, дорын но маска нуллыса, луонлык вань ке, нимаз комнатаын улоно. Кызьы йӧнатӥськоно, кыӵе анализъёс сётоно — вералоз специалист.
Туж сак кариськоно кунгож сьӧрысь берытскемъёслы яке матысьёссы пӧлын коронавирусэн черламъёс вань ке. Улон возьматэ: инфекция 10-20 процентаз учыръёсы висись мурт бордысь матысьёсызлы выже. Симптомъёстэк висисьёс бордысь (нош черламъёс пӧлын соос ог 37-40 процентэз) таза мурт борды со шер палаське.
Врач дӥне — нуназе бере
Та вакытэ трос ӝожтӥськонъёс вуо, поликлиникаосын висисьёс тымиськемын шуыса. Югдурез чаклан вылысь тазалыкез утёнъя министр но солэн воштӥсьёсыз ӵемысь потало эмъян учреждениосы. Оскыто: югдурез тупатыны калык ачиз но юрттыны быгатэ.
— Данакез адямиос больницае лыкто вазь ӵукна ик, — пусйиз министрлэн воштӥсез Никита Свирин. — Куд-ог эмъясьёс 7 часын ӵукна уже вуо ке но, вань лыктӥсьёсты дыраз учкыны уг вормо. Со дыре ик нуназе бере ӧсъёс азьын чалмыт луэ. Соин ик, кылсярысь, температурады ӝутӥськемен, уж дурады пырыны ӧз лэзе ке, больницае одно соку вамыштыны, оло, кулэлыкез но ӧвӧл. Ӝытлань мыныса, умойгес луоз. Уката трос калык понедельнике, вторнике ӵукна. Арня пумын ӧжытгес луэ ни.
Со сяна, адямиос асьсэдыз но, котырысьтызы адямиосты но шуге-леке вуонлэсь утьыны быгато, маска нуллыса — одно маска нуллон режим сярысь шаерамы ялэмын 11-тӥ сентябрьысен. Вунэтоно ӧвӧл антисептикъёс сярысь. Трос калык люкаськылон интыосы потанлэсь возиськоно. Карантин ялон сярысь вераськон али ӧвӧл, школаосты но дистанционной амалэ выжтыны кулэлыкез ӧвӧл, шуизы специалистъёс.
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Элина КУМАЧЁВА
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