Кызьы «Удмурт дунне» газетысь журналист «заложнике» шедьылӥз

Кызьы астэ возёно шуэрес учыръёс дыръя

Тросэз репортёръёс Россиын но кунгож сьӧрын пуромылӥсь ожмаськонъёсыз возьмато, жаляса верано, куд-огезлы доразы улэпкын бертыны уг кылды. Кышкыт учыръёс дыръя кызьы ужано? Талы сӥземын вал Нижний Новгород улосысь одӥгаз воинской частьын ортчем 20-тӥез «Бастион». Учебно-практической курсэз радъязы Москваысь Журналистъёслэн огазеяськонзы но Россиысь югдурез утисьёс.

В. Емельянова Москваысь Журналистъёслэн огазеяськонэнызы радъям «Бастион» учениын.



Мон журналист! Эн ыбе

Арня ӵоже Россилэн пӧртэм сэрегъёсысьтыз 28 журналистъёс воинской частьын улӥмы, тодон-валанмес будэтыны полигонэ ветлӥмы. Пӧламы тросгес вал телевидениын но ивор вӧлмытон агентствоосын ужасьёс, кыкез гинэ — газетчиос. Удмуртиысь, мон сяна, вуылӥзы «Сусанин» но «Удмуртия» ивор вӧлмытон агентствоосысь Георгий Поветкин но Евгений Мерзляков.

«Бастионэ» пыриськем журналистъёслы лыз футболкаос люкылӥзы. Азяз но мышказ ӟуч но англи кылъёсын гожтэмын «Мон журналист! Эн ыбе». Гожтэмез кыдёкысен адске. Пӧсь интыосы шедем журналистъёслы, чебер гожъяськем-вераськем сяна, аслаз но вӧзысь эшъёсызлэн улонзы сярысь сюлмаськоно. Эшъёсыдлы, югдурез утён удысын ужасьёслы, спасательёслы, эмъясьёслы, психологъёслы, кышкыт югдуре шедем муртъёслэн ӵыжы-выжыоссылы люкетытэк, уждэ умой быдэстоно, улэп кылёно. Эшшо ке террористъёслэн ки улазы шедёно ӧвӧл. Ваньмызлы талы дышетӥзы «Бастионын».

7-ысен 23 часозь

Западной военной округлэн боевой подготовкая центраз. Милемлы инструктаж ортчытӥзы. Улыны интыязы эконом классъем гостиницае. Комнатаын 2 но 4 кузя улӥмы, котькудӥзлы чакламын койка, тумбочка, пукон но шкаф, вань на мисьтӥськонэз но сьӧросэз. Котькуд этажын одӥг душ.

Часте вуыса, солдатъёслы пӧрмимы. Котькытчы строен вамышъямы. Бадӟым отрядмес 2 группалы люкизы. Строе султэммылы быдэ командиръёсмы милемыз, чипыосты выллем, лыдъяллязы. Ваньмы интыямы ке, азьлань мынӥськом, нош бере кылисьёс понна быдэс группа кыл кутэ: эшсы вуытозь, ваньзы приседание лэсьто.

Нуналмы кутскылӥз 7 часысен — зарядка бордысен. Ог 10 минут мугормес куасалляммы бере 4-5 круг (одӥг круг иськем кузьда) бызьылӥмы на. Строе султыса, нош ик гостиницае бертылӥмы. Кӧня ке минут куспын дӥсьмес воштыса, быдэс нуналлы улоннимы сярысь вунэтоно луылӥз, ӝытазезэ 23 час котырын гинэ вуылӥмы. Сюдӥзы офицеръёслэн столовоязы нимысьтыз графикъя: 8, 14 но 19 часъёсын. Меню ваньмызлы одӥг кадь: офицеръёслы но, солдатъёслы но. Сиёнлы ӧм ӝожтӥське, огвыллем сюдӥзы ке но.

ОЗК нимаськись дӥськут пушкын пӧсь.



Лекциос лыдӟизы МИД-ысь, МВД-ысь, Следствиея комитетысь, Росгвардиысь, МЧС-ысь специалистъёс, кышкыт учыръёс дыръя кызьы ассэ возьыны кулэ военной журналист. МИД-ысь Иворъёсъя но печатья департаментын ужась специалист Ольга Жигалова верамъя, 2019-тӥ арын дуннеысь 57 журналист заложнике басьтэмын, 49-эз виемын. Туэ но 250 репортёръёс ӝегатэмын, нош 23-ез виемын. Тужгес кышкыт югдур Мексикаын, Сириын, Дагестанын.

Журналистъёслы визь-кенеш сётӥзы но мастер-классъёс ортчытӥзы спасательёс, кинологъёс, психологъёс, эмъясьёс. Дышетсконмылэн бадӟым люкетэз сӥземын вал терроризмен нюръяськонлы. Тодон-валанмес будэтыса, залын жадьытозь пукимы, лекторъёслэсь верамзэс сак кылзӥмы.

Сю пол кылзоно…

«Бастионэ» пыриськись журналистъёс лекциосты кылзыса гинэ ӧз пуке, зор-кот шоры учкытэк, полигонэ поталлямы, ыбылӥськыны дышетскимы, минаосты утчамы, окопын пукимы, противогазъёсын бызьылӥмы… Программалэсь практика ласянь люкетсэ малпаллям «пӧсь» интыосын ожмаськем военнойёс. Соос ик милемлы улонысьтызы куд-ог учыръёссэс веразы.

Кылсярысь, Александр 2004-тӥ арын гинэ военной училищеез йылпумъямын. Егит пияшез мукет эшъёсыныз ӵош сентябрь толэзь кутсконын Бесланэ ысто — ожысь школаын соку кӧшкемыт теракт вал. Солдатъёслы азьлапал ик вераллям, ог 80 процентэз улэп уз кыле шуыса. Нырысь ик мозмытоно нылпиосты. Жаль, тросэз эшъёсыз со командировкаысь ӧз бертэ.

Журналист — котькытын журналист.



Военнойёс понна журналистъёс ныпъет выллем луо, вань курем-косэмез рос-прос быдэсто ке но, куд-ог дыръя люкето. Ивор вӧлмытон ёзъёс пыр возьматэм видеороликъёссы террористъёслы юртто. Соин ик «пӧсь» интыосын ужась репортёръёслы военнойёслэсь верамзэс сак кылзоно, ӟеч кадр лэсьтон вылысь олокытчы но мерсконо ӧвӧл.

RT но ТАСС компаниын ужась Алексей но Александр эшъёсмы «пӧсь» интыосын ожмаськонэз возьматонэ пыриськылэмын ни. Пиос веразы: командировкае потэмлэсь азьло отысь калыклэн улэм-вылэменыз, йылол-сямъёсыныз рос-прос тодматсконо, вераськон кылзэс (кӧня ке предложение ке но) дышетоно, дӥськут чакласа быръёно. Колоннаын мыныку, командирлэсь но связистлэсь палэнэгес султоно, тужгес устоез инты — эмъясь вӧзын. Тодмотэм интые пырыны, военнойёслэсь вазь ӧсэз усьтыны уг яра. Куронъёс туж трос ке но, одӥгзэ вунэтоно ӧвӧл — командировкаысь улэпкын берытсконо.

Паллянэ я бур пала?

Арня ӵоже «Бастион» курсъёсты ортчись журналистъёс шонер ыбылӥськыны, ӝог юрттэт сётыны дышетскизы, «заложнике» шедьылӥзы. Нырысетӥ нуналысеныз ик ваньмылы люкылӥзы бинт (ИПП) но жгут, котькыӵе учыре, пе, ки улады мед луозы. Ог 10 минут ортчыса, дышетӥсьёсмы шудон ортчытӥзы. Киысь кие карандаш сётоно вал, жгутъёс но бинтъёс люкето шуыса, тросэз соосты укно дуре я пукон вылэ понӥзы.

Шудон йылпумъяськиз но, бур киямы жгутмес ӝутыны косӥзы. Оп! нош ӝыныезлэн со ӧвӧл ни… кескич дышетӥсьёс син куспын кайпалтӥллям. 1-тӥ нуналаз ик ӝыныез эскеронэз ӧз ортче. Бӧрысь со жгутэз котьку сьӧрамы нуллӥмы, сьӧросэ, душе ветлыкумы но. Малы? Сӧсырмыны шедем муртлы нырысетӥ юрттэт сётон вылысь. Ваньмы 1 но 2 номеръёслы люкемын вал, шуг-секытъёс кылдон дыръя котькуд пар ог-огзэ «катьяз».

«Боевик» но «заложникъёс».

Мукет нуналаз строен полигонэ ыбылӥськыны мынӥськом… Малпамтэ шорысь мышкамы ыбем куара кылӥськиз: «Вспышка справа!» Сыӵе дыръя музъем вылэ выдоно йырын паллян пала, нюжтӥськыса кышкыт интыысь потоно. Командаос вал на «Вспышка с фронта, с тыла, слева!» Эшшо, кӧня ке минут ортчыса, кылӥськомы, 1-тӥ номерлэн паллян пыдыз сӧсыртэмын. Вакчи дыр кус-

пын 2-тӥ номер солэсь пыдзэ жгутэн керттыны, вир медаз кошкы шуыса, но сое кӧт вылаз погыльтыны кулэ.

Таӵе эскеронъёсты пӧртэм интыын, пӧртэм вакытэ ортчытъязы. Арня ӵоже улытозямы, та куронъёсыз ӝог но янгышъёстэк быдэстыны дышимы.

Танк улын

Воинской частен артэ бадӟым полигон. Ыбылэм, пуштэм куара кылӥське,

отӥ ик танкъёсын но машинаосын тар-р гинэ ворттыло. Солдатъёс уй но, нунал но дышетско.

Нырысь полигонэн тодматскимы, шуыны луоз. Соку милемлы спасательёс техниказэс возьматӥзы, нош 2-тӥзэ ветлэммы кемалы вунонтэм кылёз. Общевойсковой защитной костюмен (ОЗК-ен) тодматскимы. Выламы дӥсямы плащ, чулки, перчатки, ымнырамы — противогаз. Ӵын бусыетӥ 100 метрез солань-талань бызьылӥмы. Тунсыко потӥз: кырӟамы но, эктӥмы но, туспуктэме но пуксьылӥмы.

Собере БМП-ен «тодматскыны» нуизы. Дӥськутмес бронежилетлы, противогазмес каскалы воштыса, черодэн окопе выдылӥмы. Котькудмы вылтӥ танк ортчиз. Малпамтэ шорысь дышетӥсьёсмы кесяськыны, солань-талань бызьылыны кутскизы: «Окопын сӧсырмем мурт! Окопысь поттоно сое!»

Вань шулдырез соку ик йырысь тӧлӟиз. Окопын эшмылэн «пыдыз вӧсь луэм». Жгут пононо, поттыны носилка шедьтоно… Ми куалектэмын: кин ке маке утчаса бызьылэ, нош кин ке дол-л гинэ учкыса сылэ. Паймытӥзы дышетӥсьёсмы: калыкез буйгатыны кулэ кадь, нош соос вандэм кадь кесясько, милемлы кышкан пыӵато кадь. «Сӧсырмыны шедем» эшмес кызьы но озьы окопысь поттӥмы гинэ, мукет эшмылэн пыдаз «ыбизы». Мырдэм но кызьы шыпыт интыозь соосты нуыны быгатӥмы. Дышетӥсьёсмы куаретӥзы, командаен, пе, ужаны уд быгатӥське.

Отӥяз БМП но «Урал» машинаосы ӝог пуксьыны кулэ вал. Кызьы но озьы дышимы кадь. Собере ваньмы колоннаен — 2 БМП но 2 «Урал»

машинаосын (котькудаз 7 кузя) — азьлань ширтӥмы. Кема мыныны ӧз кылды, пуштэм но ыбылэм куара кылӥськиз. Нош ми ялан БМП-ын копаськиськомы, воргоронъёсмы рычагъёсты вырӟытыны уг быгато. Сике бызьыны кутскимы гинэ, пӧлысьтымы эшъёсмес «сӧсыртӥзы» ни. Оло азьлань бызёд, оло «сӧсыртэм» эштэ нуод. Татын но дышетӥсьёсмы «юртто»: «Куштод-а, мар-а сӧсырмыны шедем эштэ, улэп ук ай со!»

Эшмылы ӝог юрттэт сётӥм но, сьӧрамы кызьы но озьы нуиськомы. Нюжтӥськыса но ӝуштыса мынэммес синйылтыса, дышетӥсьёсмы нош ик кесясько: «Куштэ со эштэс, тушмон тӥледыз но пленэ кутоз, виёз!». Ма карыны ик уд вала…

Сӧсырмем эшъёсмес ож бусые ӧм кельтэ. 2-тӥ эскеронэз чидамы.

Ӵын пӧлтӥ — «минаосын» бусыетӥ.

Улэп кылёно

«Минаен» тырмытэм бусыез ортчимы но азьлань ширтӥмы БМП но «Урал» машинаосын. Мылкыдмы умой: автобусъёсмы витё ни, ӝоген часте вуомы…

Нош ик пуштэм куара кылӥськиз, техникамы дугдӥз, танклэсь люксэ нош ик усьтыны ум быгатӥське. Кытӥ ке ӧвӧл ӧсмы усьтӥськиз — йыр вадьсамы «боевикъёс». Машинаосысь сильсьӧртӥмы кыскыса поттӥзы, автоматъёсынызы тачырто, «Аллах акбар!» кесясько, ваньмес музъем вылэ выдтӥзы, киосмес йыр вадьсы ӝутыны косӥзы. Шокчыны но ум дӥсьтӥське, киосмес думылӥзы, йырамы басма мешок дӥсязы но кытчы ке нуыны ӧдъязы — «заложнике» басьтӥзы.

Синтэм кучапиос выллем луимы. «Боевикъёс» кесясько, матькето, пель сьӧрамы автоматэн тачырто. Оло тыныд, оло вӧзысьтыд эшедлы кесько, огдырлы долкаськод ке, соку ик тыбыре прикладэн вуэ, мыжгасьёсыз, ӵыжасьёсыз но вал. Выдыны, пыдесъяськыны, нюжтӥськыны косӥзы, йырез ӝутканы ӧз лэзе. Сик, пыд улын пограм писпуос, нюкъёс-гопъёс, песок, трос пол ӵынэтӥ ортчимы. Усиськомы, султӥськомы но азьлань вамыштӥськомы.

2 час пала курадӟытӥзы. Валаськод, та дышетскон гинэ, тонэ уз вие шуыса, нош мешок пушкын пӧртэм малпанъёс йыре лыкто, вӧзын куд-огез бӧрдэ на ке. Асме буйгатӥсько: чидатсконо, мургес шокано. Ымныртӥ пӧсям ву ӟузыр ваське, нош ӵушылыны уг сёто. Дӥськутмы песокен тырмемын. Кышкыт вал, улэпкын музъеме согом шуыкузы, куке тон вылэ сюй пазяло.

28 мурт пӧлысь эскеронэз пумозяз ортчиз 10-эз гинэ, пӧлысьтызы — 2-ез нылъёс. Пумозяз вамышъяны мыным ӧз кылды, шоканэ быриз — «ыбизы». Соку гинэ йырысьтым мешокме куштӥзы. Нырысь ик синйылтӥ чагыр инбамез, туж потэ вал ву юэм…

Та курсъёс дыръя милемыз 3 пол «заложнике» басьтылӥзы. 2-тӥзэ капчигес вал ни ортчыны, соку ми ог-огмылы юрттӥськыны валамы ни.

* * *

7 нуналъем командировкамы толэзь кадь кыстӥськиз. «Бастион» дышетсконэ пыриськемъёслы нимысьтыз сертификат сётӥзы. Табере «пӧсь» интыосы куриськыны, отысь югдурез адӟытыны, калык дорозь вуттыны быгатӥськомы. Но сыӵе учыр тьфу-тьфу, ноку медаз луы.

Валентина Емельянова

Туспуктэмъёсты сётӥзы «Бастион» курсъёсты радъясьёс